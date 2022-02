TV: Stor show av Birmancevic - gjorde hattrick när MFF krossade Gais

Tävlingssäsongen för MFF och Gais började med dagens gruppspelsmöte i svenska cupen. Matchen blev först uppskjuten efter att supportrar kastat bengaliska eldar mot varandras klacksektioner, men efter runt fem minuter var spelarna ute på planen igen.

I MFF gjorde nyförvärvet Matej Chalus tävlingsdebut och bildade mittbackspar med Lasse Nielsen, och nio minuter gick det innan hemmalaget gjorde matchens första mål. Martin Olsson slog ett vänsterinlägg mot Jo Inge Berget som nickade ner till Veljko Birmancevic, och från nära håll kunde serben slå bollen i mål via ribbans undersida.

Tre minuter senare gjorde han 2-0 sedan Felix Beijmo jobbat fram och Birmancevic stötte in den i i öppet mål. Hans hattrick fullbordades i minut 16 när Adi Nalic hittade Birmancevic fri i straffområdet, och yttern placerade behärskat in 3-0 med ett direktskott.

MFF gjorde därmed mål på lagets tre första skott i matchen, och för Gais dröjde det till den 22:a minuten innan de testade Johan Dahlin för första gången. Nästa gång, i den 34:e minuten, gjorde Gais mål när Jonas Lindberg hittade Gustav Lundgren i straffområdet som sköt in reduceringen.

Men bara fyra minuter senare kom 4-1, och det var matchens snyggaste mål. MFF-kaptenen Anders Christiansen drog nämligen in en inåtskruvad frispark från vänsterkanten i mål via den bortre stolpen. Halvlekens sista stora målchans fick Birmancevic, som på tilläggstid sköt i stolpens utsida.

Andra halvlek inleddes med en chans för Gais Ben Morris som sköt utanför från distans, innan Christiansen misslyckades med att träffa målet från ett fåtal meters avstånd. I den 59:e minuten tvingade sedan Nalic Krasniqi till en bra räddning efter att ha avfyrat ett lågt skott.

Slutresultatet skrev till 5-1, efter att Birmancevic noterats för en assist också i den 83:e minuten. Inhopparen Malik Abubakari var den gjorde målet efter ett skott som gick via stolpens insida och in.

- De första 30 minuterna är det vi vill ha i vårt spel och vi hade gärna behållit det lite mer. Vi vet att det behövs mer energi och vi är på väg dit. Vi måste också vara realistiska. Vi spelade mot Gais, som är på lite lägre nivå än nivån som vi ska spela mot hela sommaren. Killarna gjorde det jättebra. Om det är något som jag inte är nöjd med är det att vi släppte in målet för enkelt. Annars var det bra tempo, bra karaktär och en bra match. Det var en bra början, säger MFF-tränaren Milos Milojevic till C More.

Milojevic menar vidare att han är nöjd med konkurrenssituationen i truppen.

- Det är ett lyxproblem, säger tränaren.

I gruppens andra match slog IFK Värnamo Ängelholm på bortaplan med 2-1. MFF:s nästa match spelas i Ängelholm nästa lördag.

Malmö FF:s lag: Johan Dahlin - Felix Beijmo, Matej Chalus, Lasse Nielsen, Martin Olsson (utbytt 46') - Erdal Rakip (75'), Anders Christiansen (K) (65'), Sebastian Nanasi (65') - Adi Nalic, Jo Inge Berget (75'), Veljko Birmancevic.

Byten: Eric Larsson (46'), Sören Rieks, Sergio Peña (65'), Hugo Larsson, Malik Abubakari (75'),

Gais lag: Mergim Krasniqi - Mohamed Youla (utbytt 82'), Viktor Krüger (utbytt 61'), Emin Grozdanic, Niklas Andersen (K) (70') - Joackim Åberg, Jonas Lindberg (61'), Filip Gustafsson - Gustav Lundgren, Michael Kargbo (82'), Ben Morris.

Byten: Youssef Fayad, Nuha Jatta (61'), Fabian Björklund (70') Wiggo Hjort, Carl Juhlin (82')

Gula kort: Beijmo (29'), Åberg (42'), Gustafsson (45'), Fayad (63')