TV: Västerås vidare till semifinal efter jättedrama

Västerås SK från superettan överraskade alla när de slog ut regerande mästaren Malmö FF i gruppspelet. Nu har laget avancerat till semifinal i svenska cupen efter en dramatisk 4-3-seger mot Degerfors efter förlängning - men det satt långt inne.

Efter en första halvtimme utan några klockrena målchanser tog Degerfors ledningen när Victor Edvardsen kunde rulla in ett av sina enklare mål. Abdelrahman Saidi vek in från vänster och sköt ett skott som styrde via försvarsben och målvakten Anton Fagerströms fingrar upp i ribban. Edvardsen var först på returen och satte 1-0 i öppen bur.

Bara ett par minuter in i andra halvlek missade Edvardsen ett gyllene läge att göra 2-0 när han fick en rejäl snedträff framför mål. I stället kvitterade Västerås minuten senare när Jonathan Tamimi spelade bollen rakt i gapet på Filip Tronêt som avancerade, vek in och placerade in 1-1 lågt.

Sargon Abraham hoppade in i den 71:a minuten. Tio minuter senare höll han sig framme och tryckte dit 2-1 för Degerfors.

Västerås skulle dock få chansen att kvittera från straffpunkten när Johan Bertilsson tog bollen med handen i eget straffområde. Viktor Prodell klev fram, men målvakten Jeffrey Gal fick ena handen på bollen och styrde straffen upp i ribban.

Gästerna kvitterade dock till 2-2 efter 88 minuter när Olle Edlund fick bollen vid straffområdeskanten och bredsidade in kvitteringen.

Västerås skulle även ta ledningen åtta minuter in i förlängningen. Lagkaptenen Sean Sabetkar, som i dagarna ryktats lämna för just Degerfors, tryckte in ledningsmålet för gästerna efter lite flipperspel framför mål.

Gästerna utökade till 2-4 i början på den andra förlängningshalvleken när Brian Span slog till med en bredsida som letade sig in nere vid bortre stolproten.

Johan Bertilsson reducerade för Degerfors till 3-4 i slutminuterna, men närmare än så kom inte hemmalaget. Västerås är därmed klart för semifinal i cupen där de ställs mot Häcken.

Om Sean Sabetkar finns med i Västerås startelva då?

- Det får vi se. Inget är klart än, säger han till C More.

Startelvor:

Degerfors: Gal - Granath, Janevski, Ohlsson - Tamimi, Carlén, Maripuu, Ayaz - Saidi, Dahlström, Edvardsen.

Västerås: Fagerström - Lagerbielke, Engström, Sabetkar - Skogh, Sporrong, Custovic, Johansson, Almström-Tähti - Tronet, Prodell.