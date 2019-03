TV: Wahlströms mardröm - bakom två baklängesmål mot förra klubben

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Första matchen mot Häcken efter flytten till Gais. Då blev det en mardröm för Emil Wahlström med en misslyckad rensning vid första målet och en orsakad straff till andra målet. - Ett riktigt krokben från Wahlström, säger C Mores kommentator Mats Lilja.

Gais-backen Emil Wahlström lämnade efter förra säsongen BK Häcken. Mittbacken blev värvad till klubben som 15-åring, men fick efter 16 år i föreningen inte ett nytt avtal, vilket var till stor besvikelse för honom och senare skrev han i stället på för Gais.

- Det har funnits i mina tankar ett tag, i och med att vi har varit så många mittbackar och jag sitter på utgående kontrakt. Känslan har varit att man har prioriterat andra spelare före att förlänga med mig. Jag känner en jättebesvikelse över att inte få vara kvar, sa Wahlström i en kommentar på klubbens hemsida efter beskedet om att han fick lämna Häcken.

I eftermiddag ställdes Wahlström för första gången mot Häcken efter flytten till Gais i kvartsfinalen på Bravida Arena i svenska cupen. Det blev en tuff match för backen. Efter knappa 20 minuter lyckades inte Wahlström rensa undan ett inspel i straffområdet och fick halvträff på bollen via Alexander Jeremejeff i mål till 1-0 för hemmalaget.

- Wahlström får halvträff, men bollen går in via Jeremejeff, säger C Mores kommentator Mats Lilja i sändningen.

I andra halvlek blev Wahlström olycklig igen. Mittbacken lade krokben för inbytte Mervan Celik i straffområdet och Häcken blev tilldelat straff. Paulinho var därefter kylig och utökade till 2-0 för Hisingenlaget.

- Vilken fällning från Wahlström. Mervan Celik på väg in i straffområdet och det är ett riktigt krokben från Emil Wahlström. Det var inte mycket att säga om det, säger Lilja.

Häcken utökade senare till 3-0 i kvartsfinalen.