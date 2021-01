SVENSKKOLLEN: Fiorentina-svenskan uppgiven: "Stor besvikelse"

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies F.C - 0/0

Försvararens rehabilitering efter korsbandsskadan pågår för fullt. Vad det verkar går allt fortsatt i spikrak kurs mot comeback senare i år. På hennes Instagram publicerades ett inlägg på två fotbollsskor i slutet på förra veckan, vilket kan vara en hint om att hon börjat träna med boll efter månader av övningar utanför planen.

Klara Folkesson, Apollon Ladies F.C - 12/2

Ny seger och tolv mål framåt. Men ingen ligatitel, som Svenskkollen gjorde gällande för sju dagar sedan skulle bli verklighet vid en trepoängare. Ett läsarmejl upplyste oss om att den cypriotiska ligan avgörs genom att de fem bästa lagen i ligan möter varandra efter att grundserien spelats klart, vilket är fallet nu. Apollon kommer vara ett av lagen som tampas om guldet efter att ha slutat etta i tabellen.

ENGLAND

Efter att Erikssons och Anderssons Chelsea samt Nor Mustafas West Ham tagit sig vidare från kvartsfinalstadiet i ligacupen skulle lagen spela Women's Super League-fotboll till helgen. Då drog ett kraftigt snöoväder in över London, vilket resulterade i flera uppskjutna matcher. "Hammers" derby mot Arsenal och Chelseas hemmamöte med Bristol var två möten som inte blev av. Det skrev brittiska The Guardian under söndagen.

Magdalena Eriksson, Chelsea - 15/1

Lagets match sköts upp.

Jonna Andersson, Chelsea - 15/0

Lagets match sköts upp.

Zecira Musovic, Chelsea - 0/0 nollor

Lagets match sköts upp.

Nor Mustafa, West Ham - 6/0

Lagets match sköts upp.

FINLAND

Cassandra Korhonen, Åland United - 0/0

Uppladdningen pågår inför en ny säsong.

Maja Göthberg, KuPS - 17/0

Uppladdningen pågår inför en ny säsong.

FRANKRIKE

Julia Spetsmark, Fleury 91 - 7/2

Sedan 4-0-nederlaget mot Paris Saint-Germain 1 november har anfallaren inte spelat en enda minut i sitt franska klubblag. Enligt västvärmländskans egna utsago i en lokaltidning några veckor efter mötet med huvudstadslaget skadade hon foten under en träning med laget, vilket sannolikt är svaret på varför hon inte synts till i lagets matchtrupp under en period.

Michelle de Jongh, Fleury 91 - 1/0

Bara minuter innan det var dags för avspark mot Le Havre kom beskedet att matchen inte kunde genomföras då snötäcket som låg över planen kunde innebära en risk för spelarna. I lördags kunde inte missgynnsamt väder stoppa Fleury och Michelle de Jongh. Med från start mot Montpellier spelade svenskan sina första minuter i sin nya klubb. Matchen slutade 0-0.

Marija Banusic, Montpellier - 7/3

Under svenskmötet kom inte den offensiva stjärnan till spel, precis som mot Guingamp den 15 januari. Alltså har Banusic ännu inte fått spela sedan franska ligan återstartade för en vecka sedan. Förhoppningsvis är hon tillbaka på planen när hennes sydfranska lag i veckan möter Issy FF i sextondelsfinal av Coupe de France.

ITALIEN

Lina Hurtig, Juventus - 12/4

Ångloket (eller kanske snarare slåttermaskinen) Juventus upphörde inte att tillintetgöra allt i sin väg när Hellas Verona var på besök i Turin. Ingen mindre än Lina Hurtig inledde målskyttet tidigt i matchen och assisterade efter det till Sofie Junge Pedersens 2-0-strut. Innan drabbningen var över hade "Den gamla damen" gjort ytterligare tre mål. Slutresultatet skrevs följaktligen till 5-0.

Linda Sembrant, Juventus - 17/2

Medan den svenska anfallskollegan gjorde det mesta rätt i offensiv riktning såg Linda Sembrant till att ingen i motståndarlaget kunde ta sig förbi försvarslinjen för att avlossa mot Juventus-målvakten Laura Giuliani. Resultatet av det blev en hållen nolla - och fortsatt serieledning. På andra plats återfinns ännu Milan med tre poäng mindre än svensklaget.

Stephanie Öhrström, Fiorentina - 6/0 nollor

Tränare Antonio Cincotta har bytt målvakt friskt under säsongen. Det var den senaste matchen är ett gott exempel på, då Öhrström fick ställa sig åt sidan till förmån för sin italienska platskonkurrent efter att ha startat mot San Marino. "Det kan vara jobbigt ibland", berättar svenskan i ett sms till Fotbollskanalen på frågan om det är tufft att ständigt vara osäker på om hon kommer få speltid eller inte. "Tyvärr har vår första halva av säsongen varit en stor besvikelse. Vi ville vara uppe i toppen och kriga, men spelet har gått väldigt upp och ner och vi har gjort det svårt för oss själva. Det är bara hårt jobb som gäller för att göra en bättre andra halva", skriver hon vidare.

Sophie Brundin, Sassuolo - 5/0

Speltiden i den italienska ligatrean är fortsatt knapp, men 23-åringen verkar ändå trivas på den Apenninska halvön. När Fotbollskanalen kontaktade Brundin för att kolla läget med den tidigare elitettan-försvararen var hon inte alls besviken över avsaknaden av minuter på planen. Istället gladdes hon över lagets överraskande bra resultat och den goda stämning som det medfört.

Jenny Hjohlman, Napoli - 12/1

Flytten från Empoli till Serie A-nykomlingen Napoli har inte blivit särskilt lyckad. Även om det blev vinst i slutet på förra veckan i kampen om överlevnad är Hjohlmans säsong än så länge inte godkänd. På lite över tio matcher, de flesta från start, har anfallaren stått för en fullträff. Ska hennes "Gli Azzurri" undvika nedflyttning behöver svenskans fabrikation av mål öka markant.

Jonna Dahlberg, Florentia - 11/2

I underläge med ett mål byttes italienskan Federica Anghileri ut till förmån för Dahlberg, som mest har fått nöja sig med enstaka inhopp sedan flytten från israeliska Ramat HaSharon. Den unga mittfältaren gjorde entré med lite mer än tio minuter kvar av ordinarie tid, men lyckades inte sätta avtryck i form av mål eller assist innan slutvisslan ljöd på Stadio Comunale Santa Lucia.

Sara Nilsson, Florentia - 10/0

Efter att igen blivit mållös i matchen mot bottenharvande Bari satt anfallaren inte ens på bänken under gårdagens ligamöte på hemmaplan. Orsaken till det är okänd. Hur som helst segrade gästande Milan med 2-1 efter att italienskan Valentina Giacinti fått in sitt andra mål för dagen en bit in i den andra halvleken.

Emelie Helmvall, Bari - 13/4

Blytungt. Efter en längre svit av segerlösa matcher var Bari på jakt efter en välbehövlig trepoängare borta mot Napoli, som man besegrade i ligapremiären för ungefär fem månader sedan. Det mötet var även den senaste gången Helmvalls lag vann en fotbollsmatch. För på bortaplan i Neapel var det inte Bari, utan hemmalaget som drog det längsta strået efter att ha gjort matchens enda mål i upprinnelsen av den andra halvleken.

NORGE

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 19/0

Laget väntar på att motståndet i åttondelsfinalen av Champions League ska lottas fram. Det sker i mitten på februari.

Mia Jalkerud, Arna-Bjørnar 0/0

Den norska ligan är avslutad.

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 18/0

Den norska ligan är avslutad.

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 5/2 nollor

Den norska ligan är avslutad.

Mimmi Löfwenius Veum, Lyn (statistiken innefattar även lånesejouren i Lillestrøm) - 18/5

Den norska ligan är avslutad.

SCHWEIZ

Wilma Andersson, Lugano - 8/0

Det är fortsatt vinteruppehåll i Schweiz.

Hanna Sjöström, Lugano 9/0

Det är fortsatt vinteruppehåll i Schweiz.

SKOTTLAND

Julia Molin, Glasgow - 0/0

Det som flera medier rapporterade om - alltså att den skotska högstaligan och cupen på damsidan skjuts upp under en tid på grund av coronaviruset - skrev även Glasgow City om på sin hemsida. Där menade man att uppehållet är på "minst tre veckor", vilket tyder på att perioden utan matcher alltså kan komma att bli ännu längre. Minst sagt tråkigt för Julia Molin, som inte har fått göra debut på de Brittiska öarna sedan ankomsten från norska Avaldsnes.

SPANIEN

Inte nog med att ett snökaos fick lagets tilltänkta möte med Real Sociedad uppskjuten för en tid sedan. Med minuter kvar till avspark i lördagens möte mellan Asllani och Jakobssons lag och gästande Logroño stod det klart att det inte skulle bli någon match. Orsaken till det var att en av de som reste tillsammans med bortalaget till matchen varit i nära kontakt med ett positivt covid-19 fall. Det har Real Madrid meddelat i en kommuniké på sin hemsida.

Kosovare Asllani, Real Madrid - 13/9

Lagets match sköts upp.

Sofia Jakobsson, Real Madrid - 14/5

Lagets match sköts upp.

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 3/2 nollor

Sedan comebacken har inte mycket gått snett för den rutinerade målvakten. När Hedvig Lindahl fick stå mellan stolparna höll hon tätt bakåt, samtidigt som hennes lagkamrater längre upp i banan gjorde sitt. Efter trippla mål framåt slutade matchen mot Sevilla 3-0. I och med segern befinner sig Atlético Madrid på en tredjeplats i den spanska högstaligan.

Julia Karlernäs, Sevilla - 3/0

Omgående efter ankomsten från damallsvenska Piteå har Karlernäs kastats in i hetluften. Inhoppet i "El Gran Derbi" mot Real Betis följdes upp med en startplats mot Rayo Vallecano och så sent som i söndags fanns landslagssvenskan återigen med i lagets elva. För motståndet stod Lindahls Atlético, som berört vann matchen klart.

Sejde Abrahamsson, Sevilla - 1/0

Debuten borta i södra Europa är avklarad. Hennes första minuter som utlandsproffs i Spanien kan däremot inte ha varit särskilt roliga. Sejde Abrahamsson var på planen i samband med att Leicy Santos och Deyna Castellanos inledande mål kom till. Den tidigare Hammarby- och Örebro-pjäsen får samla kraft kvickt, då Madrid CFF väntar i ligan redan på onsdag.

TJECKIEN

Mia Persson, Slavia Prag - 9/3

Att leva i Tjeckien är för närvarande ingen enkel sak. Efter att ha varit tämligen förskonade under början av pandemin har antalet covid-19-fall i landet rusat under hösten och vintern. På grund av coronan har det tjeckiska parlamentet beslutat att förlänga undantagstillståndet till den 14 februari, rapporterade nyhetsbyrån Reuters så sent som i slutet på förra veckan. Utan att dra några förhastade slutsatser av beskedet ser det inte ut att bli någon återstart av ligan om några veckor, som det var tänkt.

TYSKLAND

Hanna Glas, Bayern München - 13/1

Det är fortsatt vinteruppehåll i Tyskland.

Amanda Ilestedt, Bayern München - 14/3

Det är fortsatt vinteruppehåll i Tyskland.

Fridolina Rolfö, Wolfsburg - 9/1

Det är fortsatt vinteruppehåll i Tyskland.

Rebecka Blomqvist, Wolfsburg - 0/0

Det är fortsatt vinteruppehåll i Tyskland.

Emma Lind, Turbine Potsdam - 0/0 nollor

Det är fortsatt vinteruppehåll i Tyskland.

USA

Freja Olofsson, Racing Louisville FC - 0/0

Säsongen drar igång i mars.