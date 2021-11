SVENSKKOLLEN: Saletros tokhyllas i Norge: "Just nu är han bättre än Ødegaard"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Kristoffer Olsson, RSC Anderlecht – 19/0

Startade för Sverige i VM-kvalförlusterna mot Georgien och Spanien och så även för Anderlecht i 1-1-matchen mot Kortrijk. Sajten Walfoot kritiserar dynamiken mellan Olsson och Josh Cullen på innermittfältet efter den tredje raka matchen utan seger.

“Svensken har hittills inte visat någon personlighet i sitt spel: tveksam, blyg, nonchalant - han försöker några passningar framåt med fruktansvärt bristande skärpa. Hans talang och hans tekniska egenskaper är uppenbara, men i övrigt är Olssons insats långt ifrån tillräcklig”, skriver Walfoot.be.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 7/0

Anfallaren spelade för första gången på två månader efter en muskelskada, och fick elva minuter mot tabelltrean Club Brügge. Hans lag vann med 2-1 och är bara en poäng bakom fredagens motståndare i tabellen.

Kerim Mrbati, KV Mechelen – 15/5

27-åringen satt på bänken mot Georgien och spelade sedan 90 minuter mot Club Brügge. Mechelen ligger fyra i Jupiler Pro League.

BULGARIEN

Kevin Höög Jansson, Botev Plovdiv – 17/0

Mittfältaren varnades och blev utbytt i halvtid i toppmötet mot Cherno More Varna, som hans lag förlorade med 0-2.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 22 matcher/3 nollor

Randers är fyra i Superligaen efter 4-1 mot Vejle, där målvakten som vanligt stod i mål.

Simon Tibbling, Randers FC – 23/0

27-åringen spelade 90 minuter på högerkanten mot Vejle.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 7/0

Vänsterbacken har det tufft i FCK. Inte sedan mitten av september har 33-åringen fått plats i en trupp i ligaspelet.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 3/0 nollor



Målvakten missade matchen mot Århus på grund av sjukdom.

Johan Guadagno, FC Köpenhamn – 0/0

Den som ersatte Johnsson var 18-årige Guadagno, som fick plats på bänken för första gången i en ligamatch.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn – 1/0

Underbarnet blev med sina 16 år och sex dagar den yngste någonsin att starta en match i Superligaen. Mot Århus spelade han 65 minuter och fick betyget 4/6 i tidningen Ekstra Bladet efter debuten.

- Jag tycker att den (insatsen) var bra om jag ska vara ärlig, första gången så klart. Men jag vet att jag kan göra det mycket, mycket bättre än i dag och det hoppas jag få visa framöver, säger Bardghji till Fotbollskanalen.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 24/1



Wingbacken byttes ut i den 84:e minuten när hans lag föll med 1-2 mot Brøndby. Betyget i Ekstra Bladet blev en trea.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 8/0

Mittfältaren kom in i halvtid mot Brøndby efter att ha suttit på bänken under VM-kvalmatcherna. 22-årigens betyg blev tre och Midtjylland toppar tabellen fyra poäng före FC Köpenhamn.

Simon Hedlund, Brøndby – 22/1

28-åringen har med sin framspelning till det avgörande målet mot FCM gjort assist i tre raka ligamatcher. Anfallaren fick betyget fyra efteråt och Brøndby har klättrat till femte plats efter dålig säsongsinledning.

Oskar Fallenius, Brøndby – 7/2

Mittfältaren spelade i reservlaget förra veckan och petades sedan ur bruttotruppen mot Midtjylland.

Rasmus Wikström, Brøndby – 0/0

Nyförvärvet missar resten av årets spel på grund av en axelskada.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 16/6 nollor

Målvakten hade en personlig duell mot Emil Holm i matchen mot SønderjyskE. Först reflexräddade han vad som kunde blivit ett drömmål från 21-åringen, innan Rinne orsakade en straff och blev varnad. Ålborg kunde trots det vända matchen och vinna med 3-1 på bortaplan. Betyget i tidningen BT blev 3/6.

Tim Prica, Ålborg BK – 17/1

19-åringen blev inbytt med kvarten kvar mot SønderjyskE. Anfallaren blev även inbytt i U21-landslagets båda EM-kvalmatcher mot Bosnien-Hercegovina och Irland, och spelade fram till ett av målen mot Bosnien. Ålborg ligger trea i Superligaen, på samma poäng som Randers.

William Eskelinen, AGF Århus – 0/0

Målvakten har inte varit uttagen i A-truppens matcher under hösten.

Eric Kahl, AGF Århus – 15/2

Vänsterbacken tvingades lämna återbud till U21-landslaget men var tillbaka och kom in i halvtid mot FC Köpenhamn. 20-åringen fick betyget tre i Ekstra Bladet och efter kvitteringsmålet på tilläggstid är AGF tabellsjua.

- Jag har inte ångrat någonting sedan flytten till Danmark, säger Kahl till Fotbollskanalen efter hans fyra första månader i AGF.

Emil Holm, SønderjyskE (utlånad från Spezia) – 16/3

Högerbackens straffmål gav laget ledningen mot Ålborg. Men efter 1-3-förlusten har SønderjyskE sju raka utan seger och ligger näst sist i tabellen. Bara en gång tidigare har klubben startat sämre i högstaligan efter 16 omgångar. Holm fick betyget fyra i BT - dessförinnan var han avstängd mot Bosnien-Hercegovina (4-0) i U21-kvalet och startade sedan i 1-0-förlusten mot Irland.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland – 13/0

19-åringen satt på bänken i 1-1-matchen mot Silkeborg. Innan dess startade Svensson båda matcherna i U21-kvalet.

Kevin Custovic, Velje BK – 11/1

Mittfältaren hoppade in i den 90:e minuten mot Randers. Velje är en poäng bakom nästjumbon SønderjyskE i tabellen.

Robert Gojani, Silkeborg IF – 9/0

29-åringen spelade fram till tabellsexans kvitteringsmål borta mot Nordsjælland, i en match Gojani även varnades.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 14/0

Efter 1-4 borta mot Watford har United fem förluster på de sju senaste Premier League-matcherna. VNL spelade 90 minuter i mittförsvaret och gavs betyget 5/10 i tidningen Manchester Evening News. United ligger åtta i tabellen och 27-åringens karriär fortsätter nu utan Ole Gunnar Solskjær som manager.

Anthony Elanga, Manchester United – 1/0

19-åringen togs inte ut i truppen mot Watford. Elanga gjorde dock två mål för U21-landslaget mot Bosnien och spelade 90 minuter mot Irland.

Emil Krafth, Newcastle United – 6/0

Högerbacken placerades på bänken när den nye managern Eddie Howe inledde med ett 3-3-resultat mot Brentford. Dessvärre innebar det att Newcastle numera är sist i Premier League. Krafth startade båda matcherna i VM-kvalet.

Pontus Jansson, Brentford – 12/0

Lagkaptenen spelade som vanligt hela matchen för nykomlingen, som inte vunnit på närmare två månader och ligger på 14:e plats.

Ken Sema, Watford – 8/0

Missade matchen mot Manchester United på grund av en knäskada.

Viktor Gyökeres, Coventry City – 18/9

Byttes ut i den 64:e minuten under den mållösa matchen mot Sheffield United, vilket innebär att anfallaren inte gjort mål sedan den 2 oktober. Gyökeres fick betyget 7/10 i tidningen Coventry Telegraph och hans lag ligger nu femma i The Championship.

Robin Olsen, Sheffield United (utlånad från Roma) – 11/1 nollor

Vaktade målet i VM-kvalet men en muskelskada hindrade honom från att spela mot Coventry.

FINLAND

Calle Svensson, IFK Mariehamn – 29/0

Säsongen är slut och IFK Mariehamn slutade tia i den finska ligan.

Filip Ahlström Tähti, IFK Mariehamn – 11/0

Säsongen är slut och IFK Mariehamn slutade tia i den finska ligan.

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors – 14/7 nollor



HJK vann den finska ligan och avslutar säsongen med två Conference League-matcher.

Gustaf Backaliden, SJK – 17/1

Säsongen är slut och SJK slutade trea i den finska ligan.

FÄRÖARNA

Daniel Björkman, KÍ Klaksvík – 11/1

Säsongen är slut och KÍ Klaksvík vann ligan på Färöarna.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 9/0

Vänsterbacken missade helgens ligamatch mot Monaco (2-2) på grund av skada. Lille ligger just nu tolva i Ligue 1.

Niclas Eliasson, Nimes - 17/3

Under landslagsuppehållet spelade Nimes en cupmatch mot Chusclan-Laudun-L'Ardois och vann med 3-0. Eliasson spelade 86 minuter. Därefter blev det 90 minuter och en assist i 2-1-segern mot Quevilly Rouen i ligan i helgen. Nu ligger Nimes på plats elva i Ligue 2.

Zeidane Inoussa, Caen - 4/0

Isak Pettersson, Toulouse - 1/0

Målvakten höll nollan och blev hjälte i straffläggningen mot Libourne i cupen. Men i ligan får han fortsatt nöja sig med att vara andravalet. När Toulouse slog Sochaux med 4-1 i helgen satt han på bänken. Laget leder Ligue 2.

Jack Lahne, Amiens - 11/2

Forwarden fick hoppa in i den 69:e minuten i cupmatchen mot Anzin-Saint-Aubin (seger med 5-0) men när Amiens spelade ligamatch mot Le Havre i helgen (1-1) var Lahne återigen utanför truppen. Amiens är nästjumbo i Ligue 2.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Isaac Kiese Thelin, Baniyas - 10/2

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris - 10/1

Högerbacken åkte på en skada med svenska landslaget, enligt supportersajten All About Aris. Missade 5-0-förlusten mot Giannina i helgen. Laget ligger åtta i ligan.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 6/0

Forwarden var inte med i truppen när AEK föll med 3-2 hemma mot serieledaren Olympiakos i helgen. Laget ligger tvåa i ligan.

Jonathan Morsay, Panetolikos - 11/0

Spelade hela matchen i 1-0-segern mot Apollon Smirnis i söndags, då nästjumbon och jumbon möttes. Numera är Panetolikos tredje sist i serien.

Ramon Pascal Lundqvist, Panathinaikos (på lån från Groningen) - 6/1



Mittfältaren fick jubla över sitt första tävlingsmål för Panathinaikos under måndagen. Lundqvist satte 1-1 när laget vände underläge till en 3-1-seger borta mot Lamia. Svensken spelade 77 minuter. Panathinaikos ligger sexa i ligan.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 27/1

Säsongen är över. Valur slutade femma i ligan.

Johannes Vall, Valur - 22/0

Säsongen är över. Valur slutade femma i ligan.

Emil Berger, Leiknir - 21/1

Säsongen är över. Valur slutade åtta i ligan.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 9/5

Ibrahimovic gjorde två mål mot Fiorentina i helgen, men det räckte inte till poäng. Milan förlorade med 4-3. Laget ligger tvåa i Serie A.

Dejan Kulusevski, Juventus - 16/1

Fick hoppa in redan i den 15:e minuten borta mot Lazio i lördags. Då vann Juventus med 2-0 och laget ligger nu åtta i Serie A.

Albin Ekdal, Sampdoria - 11/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Salernitana i helgen. Ekdal drog på sig ett gult kort. Sampdoria vann med 2-0 och laget ligger just nu på plats 16 i Serie A.

Mattias Svanberg, Bologna - 14/2

Mittfältaren spelade återigen 90 minuter i helgen. Den här gången mot Venezia, då Bologna föll med 1-0. Laget ligger tia i Serie A.

Aimar Sher, Spezia - 1/0

Mittfältaren var inte med i truppen till Serie A-mötet med Atalanta (förlust med 5-2) i helgen.

Riccardo Gagliolo, Salernitana - 9/0

Backen spelade hela matchen när hans lag förlorade hemma mot Sampdoria med 2-0. Salernitana är jumbo i Serie A.

Oscar Linnér, Brescia (på lån från Bielefeld) - 1/0

Målvakten satt på bänken mot Vicenza i helgen. Brescia leder Serie B.

Marcus Rohdén, Frosinone - 10/1



Mittfältaren satt på bänken under hela 0-0-mötet med Lecce i lördags. Frosinone ligger fyra i Serie B.

John Björkengren, Lecce - 10/0

Mittfältaren hoppade in i paus mot Frosinone (0-0). Lecce ligger trea i Serie B.

JAPAN

Emil Salomonsson, Avispa Fukuoka - 33/4

Högerbacken spelade hela matchen när hans lag fick med sig ett 0-0-resultat borta mot Kashiwa Reysol i helgen. Avispa Fukuoka ligger åtta i ligan.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 33/0

Sedan senaste svenskkollen har Forge haft det tufft. Tre matcher har resulterat i en seger och två förluster. Bland annat ett nederlag i seriefinalen mot Cavalry. Forge leder fortsatt ligan men har samma poäng som konkurrenten. Achinioti Jönsson spelade i två av tre matcher.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional - 0/0

Marcus Danielson, Dalian Professional - 7/2

Den kinesiska ligan har tagit uppehåll fram till december på grund av VM-kval runt om i världen.

KROATIEN

Alexander Kacaniklic, Hajduk Split - 9/0

Var inte med i truppen till helgens toppmöte med Rijeka (seger med 3-2). Hajduk ligger fyra i den kroatiska ligan.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht - 6/3

Mittfältaren är tillbaka efter skada men fick nöja sig med en bänkplats mot Cambuur (förlust med 2-1) i helgen. Utrecht ligger fyra i Eredivisie.

Emil Bergström, Willem II (på lån från Utrecht) - 10/0

Mittbacken satt på bänken när Willem II föll med 2-1 borta mot Heerenveen i söndags. Laget ligger nia i Eredivisie.

Max Svensson, Willem II - 14/1

Forwarden startade mot Heerenveen men blev utbytt i 64:e minuten.

Paulos Abraham, Groningen - 8/0

Forwarden satt på bänken under hela matchen mot Go Ahead Eagles, vilken Groningen vann med 1-0. Laget ligger på plats 14 i Eredivisie.

Daleho Irandust, Groningen - 9/1

Mittfältaren startade mot Go Ahead Eagles. Utbytt i 85:e minuten.

Elias Olsson, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 1/0

Mittbacken var inte med i truppen mot Go Ahead Eagles.

Yahya Kalley, Groningen - 3/0

Ytterbacken var inte med i truppen mot Go Ahead Eagles.

Alex Mortensen, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 2/0

Forwarden var inte med i truppen mot Go Ahead Eagles.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 11/0

Forwarden spelade 79 minuter mot Groningen (förlust med 1-0) i söndags. Go Ahead Eagles ligger elva i Eredivisie.

Benjamin Nygren, Heerenveen (på lån från Genk) - 11/0

Forwarden satt på bänken under hela matchen mot Willem II (seger med 2-1) i helgen. Heerenveen ligger tia i Eredivisie.

Rami Kaib, Heerenveen, 9/0

Vänsterbacken spelade första halvlek mot Willem II.

Rami Al Hajj, Heerenveen - 6/0

Mittfältaren hoppade in i den 85:e minuten mot Willem II

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 13/1

Mittfältaren spelade hela matchen mot Heracles (förlust med 3-1) i helgen. Fortuna Sittard är nästjumbo i Eredivisie.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 10/0

Hoppade in i den 80:e minuten mot Heracles.

Ryan Johansson, Fortuna Sittard (på lån från Sevilla) - 4/0

Inte med i truppen mot Heracles.

Jesper Karlsson, AZ - 17/5

Forwarden spelade 90 minuter i 1-1-mötet med NEC i helgen. AZ ligger tolva i Eredivisie.

NORGE

Moonga Simba, Brann - 21/2

Blev kvar på bänken borta mot Sandefjord (2-2). Brann ligger sist med två poäng upp till Stabæk på kvalplats.

Liridon Kalludra, Kristiansund - 24/2

Utbytt i paus i 0-3-förlusten mot Stabæk borta.

Elias Hadaya, Kristiansund - 1/1 nolla

Hadaya har bara fått göra ett inhopp på 37 minuter i år och är numera inte ens med i matchtrupperna.

Andreas Linde, Molde - 27/7 nollor

Vaktade stolparna i tungviktsmötet med Rosenborg när Molde vann med hela 4-1 och höll liv i guldstriden. Det skiljer alltjämt fem poäng upp till Bodø/Glimt med tre omgångar kvar.

Marcus Sandberg, Stabæk - 29/8 nollor

Höll nollan i 3-0-segern hemma mot Kristiansund när Stabæk tog en blytung trepoängare i bottenstriden. Laget ligger nu på kvalplats med två poäng ner till Mjøndalen och Brann under strecket.

Victor Wernersson, Stabæk (på lån från Mechelen) - 10/0

Noterades för sin första poäng i Stabæk med en assist i vinsten mot Kristiansund. Verkar också ha tagit en startplats med fyra 90-minutare de fem senaste ligamatcherna.

William Kurtovic, Sandefjord - 25/1

Gjorde 90 minuter på innermittfältet i 2-2-krysset hemma mot Brann.

Kevin Kabran, Viking - 27/3

Spelade hela matchen hemma mot Haugesund (1-1).

Anton Salétros, Sarpsborg - 28/5

Salétros håller i sin fina höstform. I 1-1-matchen mot Odd kom mittfältarens tredje ligamål för säsongen. "Just nu är Salétros bättre än Martin Ødegaard", säger Bjørn Inge "Bingen" Nilsen i SA-podden på lokaltidningen Sarpsborg Arbeiderblad.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 2/0

Var tillbaka på bänken efter sin långdragna fotskada, men får vänta på sin comeback ett tag till. Molins spelade senast 29 augusti.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 21/13

Missade 1-4-förlusten mot Molde efter en smäll mot huvudet på träning för drygt två veckor sedan.

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 19/5

Fick hoppa in med 24 minuter kvar mot Molde.

Adam Andersson, Rosenborg - 34/1

Ytterbacken gjorde i vanlig ordning 90 minuter borta mot Molde - den här gången som högerback.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 13/0

Missar resten av säsongen på grund av ljumskproblem, bekräftade en av klubbens läkare nyligen.

Pavle Vagic, Rosenborg - 10/0

Fick fortsatt förtroende i mittförsvaret trots misstagen senast. Men det blev ännu en tung helg för Vagic när Rosenborg släppte fyra bollar förbi sig. Nu är det fem poäng upp till Viking på tredjeplatsen som ger Europa-spel.

Amor Layouni, Vålerenga - 26/3

Utbytt efter 85 minuter mot Tromsø när matchen slutade 1-1.

Albin Mörfelt, Vålerenga - 4/0

Blev kvar på bänken mot Tromsø.

Tom Pettersson, Lillestrøm - 15/3

Precis som i Östersund fick matchen mellan Bodø/Glimt och Lillestrøm avbrytas efter kraftigt snöfall. När spelet väl återupptogs fick Pettersson syna det gula kortet i den nionde av 24(!) tilläggsminuter.

Daniel Gustavsson, Lillestrøm - 29/2

Spelade hela matchen i snön uppe i Nordnorge.

Albin Sporrong, Mjøndalen - 11/1

Fick hoppa in i slutminuterna när Mjøndalen tog en direkt nödvändig seger borta mot Strømsgodset (1-2). Med tre omgångar kvar är det två poäng upp till Stabæk på kvalplats.

Daniel Janevski, Mjøndalen - 8/0

Blev kvar på bänken mot Strømsgodset.

Leopold Wahlstedt, Odds BK - 13/4 nollor

Stod mellan stolparna för tionde ligamatchen i rad i 1-1-krysset borta mot Sarpsborg.

POLEN

Joseph Ceesay, Lechia Gdansk - 8/0

Mikael Ishak, Lech Poznan - 15/8

Mållös för fjärde ligamatchen i rad, men Lech vann med 1-0 hemma mot Piast Gliwice och toppar ligan två poäng före Lechia Gdansk.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 16/0

Gjorde som vanligt 90 minuter på det defensiva innermittfältet i matchen mot Piast Gliwice.

Mattias Johansson, Legia Warszawa - 11/0

Det fortsätter att gå hopplöst dåligt för regerande ligamästaren Legia Warszawa. I helgen kom sjunde raka förlusten i ligaspelet i 2-3-nederlaget mot Gornik Zabrze när Johansson spelade 90 minuter. Legia ligger näst sist i Ekstraklasa.

PORTUGAL

Tim Söderström, Maritimo - 2/0

Maritimo var spelledigt den gångna helgen.

Philip Tear, Tondela - 0/0

Fick sitta på bänken i cupsegern mot Leixões (3-1).

RYSSLAND

Viktor Claesson, FK Krasnodar - 17/0

Hoppade in sista halvtimmen i 2-1-segern mot Jordan Larssons Spartak Moskva.

Pontus Almqvist, FK Rostov - 15/2

Gjorde mål för andra matchen i rad i 2-2-matchen mot Ufa. "Det känns bra att jag börjar få utdelning på det jag jobbar på i den dagliga miljön. Sedan i både förra och denna matchen borde jag allt haft något mål och assist till", skriver Almqvist i ett sms till Fotbollskanalen.

Armin Gigovic, FK Rostov - 12/0

Gigovic, som tvingades lämna återbud till samlingen med U21-landslaget, missade mötet med Ufa med en skada.

Jordan Larsson, Spartak Moskva - 17/1

Spelade 90 minuter i 1-2-förlusten mot Viktor Claessons Krasnodar.

Filip Dagerstål, FK Chimki - 14/0

Spelade 90 minuter på innermittfältet mot CSKA Moskva när matchen slutade 0-0.

Besard Sabovic, FK Chimki - 13/0

Inbytt med 25 minuter kvar mot CSKA på bortaplan.

Axel Björnström, Arsenal Tula - 9/0

Blev kvar på bänken i den smärtsamma 1-5-förlusten mot Dynamo Moskva.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem - 11/1

Strandberg spelade i helgen från start i 3-0-förlusten mot Robin Quaisons Al-Ettifaq på bortaplan i den saudiarabiska högstaligan. Strandberg lämnade planen mållös efter 65 minuters spel. Al-Hazem är nästjumbo i ligaspelet.

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 11/4

Quaison gjorde i helgen 85 minuter på planen och stod för ett mål i 3-0-segern mot Al-Hazem på bortaplan i den saudiarabiska högstaligan. Det var svenskens fjärde ligamål den här säsongen. Al-Ettifaq är placerat på tionde plats i ligaspelet.

SCHWEIZ

Mattias Andersson, Sion - 0/0

Den tidigare Malmö FF-mittbacken har inte kommit till spel i någon match med FC Sions A-lag under den här säsongen. Sion är placerat på åttonde plats i den schweiziska högstaligan. 23-åringen sitter på ett utgående avtal som sträcker sig till nästa sommar.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers - 6/1

Helander är knäskadad och spelade senast i början av november i Skottland. Rangers toppar den skotska högstaligan med fyra poäng ner till rivalen Celtic på andra plats i ligaspelet.

Melker Hallberg, Hibernian - 0/0

Hallberg åkte i början av augusti i år på en knäskada och har sedan dess inte kommit till spel. I förra veckan kom dock äntligen besked om att Hallberg är tillbaka i träning med övriga i A-laget igen. Hibernian är på sjunde plats i den skotska ligan.

Carl Starfelt, Celtic - 20/0

Starfelt är skadad och missade helgens 1-0-seger mot St. Johnstone hemma i semifinalen i den skotska ligacupen. Celtic är även på andra plats, fyra poäng bakom Rangers i serieledning i den skotska högstaligan.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad - 14/5

John Guidetti, Deportivo Alavés - 7/0

Guidetti blev i helgen kvar på bänken i 90 minuter mot Sevilla (2-2) på bortaplan i La Liga. Alavés är placerat på 14:e-plats i den spanska högstaligan.

Ludwig Augustinsson, Sevilla - 6/0

Augustinsson spelade i helgen från start mot Alavés (2-2) på hemmaplan i La Liga. Efter 46 minuters spel blev vänsterbacken utbytt, då Sevilla låg under med 2-1 i halvtid. Sevilla är på tredje plats, två poäng bakom Real Madrid i serieledning i La Liga.

THAILAND

Niran Hansson, Buriram United - 1/0

Hansson var i förra veckan utanför truppen när Buriram United vann med 4-0 mot Khon Kaen United hemma i den thailändska högstaligan. Buriram United är på andra plats i ligan.

Anthonio Sanjairag, Chonburi FC – 3/0

Sanjairag var i förra veckan utanför truppen när Chonburi kryssade mot Nakhon Ratchasima (0-0) på bortaplan i den thailändska högstaligan. Chonburi är på fjärde plats i ligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag - 19/5

Aiham Ousou, Slavia Prag – 13/0

Ousou gjorde i förra veckan 90 minuter på planen i 5-0-segern mot FK Jablonec på hemmaplan i den tjeckiska högstaligan. Slavia Prag toppar ligaspelet. Efter matchen sa svensken bland annat så här på klubbens Youtube-konto: ”Jag är väldigt glad. Varje gång vi spelar ihop blir vi mer och mer bekväma. Vi gör också många mål, vilket tar mycket av motståndarnas energi. Vi gör det bra både defensivt och offensivt, vilket är bra”.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük - 11/0

Durmaz var i helgen avstängd när Fatih Karagümrük besegrade Kasimpasa med 3-1 på bortaplan i den turkiska högstaligan. Fatih Karagümrük är sexa i Süper Lig.

Eric Björkander, Altay SK – 10/1

Den tidigare Mjällby-spelaren missade helgens 3-1-förlust mot Adana Demirspor på hemmaplan i Süper Lig. Altay är placerat på elfte plats i den turkiska högstaligan.

Sebastian Holmén, Caykur Rizespor - 13/0

Holmén stod i förra veckan för 90 minuter på planen i 3-0-förlusten mot Konyaspor på bortaplan i den turkiska högstaligan. Svensken blev även varnad för tredje matchen i följd. Caykur Rizespor är jumbo med sju poäng efter 13 omgångar i Süper Lig.

TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig - 18/4

Forsberg fick i helgen 45 minuter på planen, då han hoppade in i halvtid i 2-0-förlusten mot Hoffenheim på bortaplan i Bundesliga. RB Leipzig är på sjunde plats i den tyska högstaligan.

Sebastian Andersson, Köln - 14/1

30-åringen hoppade i helgen in i halvtid mot Mainz (1-1) på bortaplan i Bundesliga. Köln är på tolfte plats i den tyska högstaligan.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld - 12/1

Nilsson gjorde i helgen 90 minuter på planen mot Wolfsburg (2-2) på hemmaplan i Bundesliga. Bielefeld har det fortsatt tufft och är nästjumbo i ligan.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 13/4

Hrgotas Greuther Fürth, som är nykomling, går mot en mardrömssäsong i Bundesliga. Greuther Fürth har ännu inte vunnit en enda match i höst och föll i helgen mot Borussia Mönchengladbach med 4-0 borta i den tyska högstaligan. Det var lagets tionde raka förlust i ligan, samtidigt som laget har 8-33 i målskillnad. Fürth är jumbo med en poäng efter tolv omgångar, vilket gör att laget har elva poäng upp till Augsburg på säker mark i ligatabellen.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli - 1/0

Den tidigare IFK Göteborg-spelaren gjorde i helgen comeback efter skadeproblem, då han kom till spel i sin första match sedan i mars i år i Tyskland. Ohlsson hoppade in i halvtid mot Darmstadt borta, men fick vara med om en tung förlust. St. Pauli låg under med 4-0 efter 45 minuters spel och förlorade sedan även med just 4-0. St. Pauli är tvåa i 2. Bundesliga.

Eric Smith, St. Pauli - 6/0

Smith gjorde, precis som Ohlsson, comeback i helgen efter skadebekymmer. Han gjorde i sin tur sin första match sedan i slutet av augusti och hoppade också in i halvtid i 4-0-förlusten mot Darmstadt på bortaplan i 2. Bundesliga. St. Pauli är på andra plats i den tyska andraligan.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 10/0

23-åringen har missat fem matcher på grund av skadeproblem, men var i helgen tillbaka på planen med ett 18 minuter långt inhopp i 2-1-förlusten mot Erzgebirge Aue på hemmaplan i den tyska andraligan. Hansa Rostock är på elfte plats i 2. Bundesliga.

Niklas Hult, Hannover 96 - 13/0

Den 31-årige vänsterbacken gjorde i förra veckan 90 minuter på planen mot Paderborn (0-0) i den tyska andraligan. Hannover är placerat på 15:e-plats i 2. Bundesliga.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf - 15/1

Peterson fick i förra veckan ett 27 minuter långt inhopp i 1-0-förlusten mot Dynamo Dresden på bortaplan i den tyska andraligan. Fortuna Düsseldorf är på tolfte plats i ligan.

Marko Johansson, Hamburg - 3/0

Den tidigare Malmö FF-målvakten gjorde i helgen sin tredje ligamatch för säsongen, då förstemålvakten Daniel Heuer Fernandes fortfarande är skadad. Johansson gjorde 90 minuter i 4-1-segern mot Jahn Regensburg på hemmaplan i 2. Bundesliga. Hamburg är nu på sjätte plats i den tyska andraligan. Efter helgens match kallade den tyska tidningen Bild både Johansson och lagkamraten Mario Vuskovic för ”mentalitetsmonster”. Anledningen är att båda spelarna visade glädje när de nådde framgång under matchen. De kramade även om varandra efter matchens slut, skriver tidningen.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 8/0

Den tidigare Östersunds FK-mittbacken har under de senaste veckorna tagit en startplats i Darmstadt och gjorde i helgen 90 minuter i 4-0-segern mot St. Pauli på hemmaplan i den tyska andraligan. Darmstadt toppar numera 2. Bundesliga.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 29/3

Jansson kom inte till spel i någon match i förra veckan. Natten till onsdag ställs Orlando mot Nashville i åttondelsfinal/divisionskvartsfinal i MLS-slutspelet.

Anton Tinnerholm, New York City – 25/0

Tinnerholms ena hälsena är av och därmed blir han borta från spel under en längre tid. Efter beskedet i början av oktober sa han så här till Fotbollskanalen: "Sista dygnet har det varit väldigt många tårar. Jag har varit förskonad från allvarligare skador, men inte den här gången. Så det har varit väldigt mycket tankar". New York City är klart för kvartsfinal/divisionssemifinal mot New England Revolution i MLS-slutspelet.

Adam Lundqvist, Houston - 25/0

Lundqvists Houston Dynamo slutade som jumbo i den västra divisionen i MLS. Därmed är svenskens säsong över för den här gången.

ÖSTERRIKE

Gustav Henriksson, Wolfsberger - 2/0

Henriksson har varit utanför lagets matchtrupp de fem senaste ligamatcherna. I helgen blev det förlust med 5-1 mot WSG Tirol på bortaplan i den österrikiska högstaligan. Wolfsberger är på tredjeplats i ligaspelet.

Alex Timossi Andersson, Austria Klagenfurt (utlånad från Bayern München) - 18/3

20-åringen gjorde i förra veckan 90 minuter på planen mot Austria Wien (0-0) på hemmaplan i den österrikiska högstaligan. Austria Klagenfurt är på sjätte plats i ligan.