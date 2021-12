SVENSKKOLLEN: Succéhelg för Karlström i Polen

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Kristoffer Olsson, RSC Anderlecht - 24/0

Det blev 2-2 mellan Club Brügge och Anderlecht, och Kristoffer Olsson fick nästan 80 minuter på planen. Däremot var det inte matchen i sig som stod i centrum efter att domaren förkunnat att drabbningen var över. I stället fick Anderlecht-tränaren Vincent Kompanys vittnesmål om att han utsatts för rasism under matchen stor uppmärksamhet. Den tidigare Manchester City-backen har sagt att han "lämnar den här matchen äcklad" samt att han och hans stab blev "förolämpade genom hela matchen". Här kan du läsa mer om efterspelet.

Gustav Engvall, KV Mechelen - 9/0

För lite mer än en vecka sedan meddelade Mechelens tränare, Wouter Vrancken, att Engvall skadat fotleden. Sedan dess har han inte varit med i lagets matchtrupp. Om anfallaren åtminstone kan sitta på bänken nästa match? Inte jättetroligt. Mer sannolikt är att han kan spela mot Leuven i mitten på januari.

Kerim Mrabti, KV Mechelen - 21/8

Mittfältaren har en fin vecka bakom sig. Mot Gent stod han för två mål och en assist när laget vann med 4-3, och i lördags höll den tidigare Dif-spelaren sig framme igen. Borta mot Zulte Waregem blev det då en fullträff och en målgivande passning, vilket gjorde att han blev utsedd till matchens bästa spelare. Tidningen Gazet van Antwerpen menar att Kerim Mrabti var "bäst på planen" i Mechelen.

"Att Mechelen kan vara ett så flexibelt lag beror delvis på mångsidigheten hos Kerim Mrabti. Han är lagets mest användbara spelare", skrev sajten HLN efter Gent-matchen.

BULGARIEN

Kevin Jansson, Botev Plovdiv - 20/0

Den bulgariska fotbollen har uppehåll. Den 21-årige svensken var avstängd i den senaste matchen. Då vann hans lag mot gästande Tsarsko Selo med uddamålet. Efter 19 spelade omgångar är Botev Plovdiv fyra i den bulgariska ligan.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 27 matcher/3 nollor

Den danska fotbollen har uppehåll. Randers är femma i ligan och spelar härnäst bortamatch mot Leicester i Conference League i februari.

Simon Tibbling, Randers FC - 26/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Randers är femma i ligan och spelar härnäst bortamatch mot Leicester i Conference League i februari.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn - 8/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Köpenhamn är tvåa i ligan och spelar vidare i Europa efter gruppseger i Conference League. Pierre Bengtsson var däremot inte med i den senaste truppen till följd av en skada.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn - 3/0 nollor

Den danska fotbollen har uppehåll. Köpenhamn är tvåa i ligan och spelar vidare i Europa efter gruppseger i Conference League. I den avslutande gruppspelsmatchen mot Slovan Bratislava återfanns Karl-Johan Johnsson på bänken. Sedan nästan ett år tillbaka har målvakten haft svårt att få kontinuerlig speltid i FCK.

Johan Guadagno, FC Köpenhamn - 0/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Köpenhamn är tvåa i ligan och spelar vidare i Europa efter gruppseger i Conference League. Likt sin svenske målvaktskollega, satt även reservkeeper Guadagno på bänken mot Bratislava.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 2/1

Den danska fotbollen har uppehåll. Köpenhamn är tvåa i ligan och spelar vidare i Europa efter gruppseger i Conference League. Då stortalangen inte har varit registrerad för Europaspel, har han inte varit en del av FCK:s framgångar på det planet under hösten och vintern. Däremot har han givits chansen i ligan - och blivit målskytt.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 29/1

Den danska fotbollen har uppehåll. Midtjylland toppar ligatabellen före berörda Köpenhamn och spelar även vidare i Conference League. Där ställs laget mot grekiska Paok i februari. Vad gäller Joel Anderssons framfart, har han fått gott om speltid efter att han kom tillbaka från skada i mars.

Jens Cajuste, FC Midtjylland - 10/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Midtjylland toppar ligatabellen före berörda Köpenhamn och spelar även vidare i Conference League. Där ställs laget mot grekiska Paok i februari. För Jens Cajuste har det varit ett märkligt år. Från att ha givits stort förtroende, har det blivit allt mer sparsmakat med speltid för mittfältaren. Exempelvis har han petats från Midtjyllands två senaste matchtrupper. Det blir att ta nya tag för Cajuste när fotbollen återstartar i februari - om han spelar kvar i sitt danska lag då.

Simon Hedlund, Brøndby - 26/1

Den danska fotbollen har uppehåll. Brøndby är på sin tredje plats med i racet om en ligaseger, men slutade sist i sin Europa League-grupp och är utslaget ur cupen efter att ha förlorat mot Midtjylland över två möten. Simon Hedlund har en rätt hyfsad höstsäsong bakom sig: på 17 matcher har han gjort sju assist och noterats för ett mål.

Oskar Fallenius, Brøndby - 8/2

Den danska fotbollen har uppehåll. Brøndby är på sin tredje plats med i racet om en ligaseger, men slutade sist i sin Europa League-grupp och är utslaget ur cupen efter att ha förlorat mot Midtjylland över två möten. Bli inte förvånad om Oskar Fallenius går på lån till någon svensk klubb. Danska uppgifter har nämligen gjort gällande att så kan bli fallet.

Rasmus Wikström, Brøndby - 0/0



Den danska fotbollen har uppehåll. Brøndby är på sin tredje plats med i racet om en ligaseger, men slutade sist i sin Europa League-grupp och är utslaget ur cupen efter att ha förlorat mot Midtjylland över två möten. Den förre IFK Göteborg-spelaren har till följd av en axelskada inte kommit till spel i Danmark den här säsongen.

Jacob Rinne, Ålborg BK - 17/6 nollor

Den danska fotbollen har uppehåll. Ålborg är i högsta grad med i kampen om att knipa en slutspelsplats, då laget är fyra i tabellen. Ålborg har däremot inte spelat match på ett tag, då AaB är utslaget ur cupen. Jacob Rinne har i princip varit given i målet.

Tim Prica, Ålborg BK - 18/1

Den danska fotbollen har uppehåll. Ålborg är i högsta grad med i kampen om att knipa en slutspelsplats, då laget är fyra i tabellen. Ålborg har däremot inte spelat match på ett tag, då AaB är utslaget ur cupen. 19-årige Prica har spelat en hel del, men haft det tufft med poängproduktionen.

William Eskelinen, AGF Århus - 0/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Århus ligger precis under slutspelsstrecket. Kanske är det dags för Eskelinen att fundera på en flytt? Den här säsongen har det inte blivit en enda ligamatch för målvakten, som tidigare uppgetts vara ett byte för en viss allsvensk klubb. GT skrev nämligen i augusti om att IFK Göteborg var intresserat av keepern.

Eric Kahl, AGF Århus - 16/2

Den danska fotbollen har uppehåll. Århus ligger precis under slutspelsstrecket. Sedan flytten från AIK har Eric Kahl fått spela en hel del. Senast han gjorde ett framträdande var mot Silkeborg i slutet på november.

Emil Holm, Sønderjyske (utlånad från Spezia) - 17/3

Den danska fotbollen har uppehåll. Sønderjyske är näst sist i tabellen framför jumbon Vejle och är ute ur cupen. Holm har rosat marknaden ordentligt, med god poängproduktion i såväl sitt klubblag som i U21-landslaget.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 14/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Nordsjælland är tredje sist i den danska ligan och har inte lyckats ta sig vidare i cupen. Doldisen Daniel Svensson, tidigare i BP, har spelat lite över tio matcher så här långt den här säsongen. Fler lär det bli.

Kevin Custovic, Velje BK - 13/1

Den danska fotbollen har uppehåll. Vejle är sist i tabellen, men vidare i cupen. Det efter att Kolding besegrats över två matcher, där Kevin Custovics gäng vann på hemmaplan, men förlorade returmötet med uddamålet. Efter den sistnämnda matchen på bortaplan tidigare i december kommenterade Custovic avancemanget.

- Vi hade svårt att kontrollera det i vissa stunder, men sett över 90 minuter styr vi matchen, och det räckte för att gå vidare. Cupfotboll är coolt, och det jämnar ut skillnaderna mellan lagen, sa han bland annat enligt sajten Bold.dk.

Robert Gojani, Silkeborg IF - 10/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Silkeborg är imponerande nog sexa, alltså på slutspelsplats, när det nu väntar en period utan ligamatcher. Den tidigare Elfsborgaren Gojani har spelat tio matcher och stått för dubbla assist.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 19/0

I Manchester United har det varit ett fullständigt covid-19-kaos den senaste tiden, enligt rapporter från England. Laget har inte spelat match sedan den 11 december och i onsdags rapporterade Fotbollskanalen, med hänvisning till Daily Telegraph, att 19 personer (spelare och ledare) ska ha fått viruset.

Anthony Elanga, Manchester United - 3/0

Som beskrivet ovan, spelade inte United i förra veckan. Anthony Elanga fick senast speltid mot schweiziska Young Boys i Champions League. I det sista gruppspelsmötet spelade hans lag oavgjort, 1-1, hemma på Old Trafford.

Emil Krafth, Newcastle United - 7/0

I förlusten mot Liverpool fanns han inte ens med i Newcastles trupp. Några dagar senare, mot jätten Manchester City, blev det nytt nederlag. Glädjande för ytterbacken är att han åtminstone fanns med på Newcastles bänk.

Pontus Jansson, Brentford - 16/0

Om svenskens lag spelade mot Southampton? Nej. Covid-19 har spridit sig i Brentfords spelartrupp och bland ledarna, vilket fick till följd att drabbningen kommer spelas vid ett annat datum längre fram. Däremot ser det ut som att det blir kvartsfinal i ligacupen mot Chelsea på onsdag.

Ken Sema, Watford - 9/0

Även i Watford har viruset spridit sig bland spelarna. Därav sköts även deras tilltänkta match mot Crystal Palace upp, bekräftade Ken Semas klubb under torsdagen. Om inget oförutsett sker ställs Watford mot Wolves annandag jul.

Viktor Gyökeres, Coventry City - 20/9

Det blev ingen match för Gyökeres gäng under veckan som passerat. Coventry meddelade nämligen på sin hemsida att förra lördagens planerade möte med Stoke ställs in på grund av ett utbrott av covid-19 i motståndarlagets spelartrupp.

Robin Olsen, Sheffield United (utlånad från Roma) - 11/1 nollor

Målvakten är fortsatt skadad. Svensken anslöt från Sveriges avslutande landslagssamling med muskelproblem och har inte spelat i sitt klubblag sedan 6 november. Utan Olsen på planen vann Sheffield i måndags mot Fulham.

FINLAND

Calle Svensson, IFK Mariehamn - 29/0

Säsongen är slut och IFK Mariehamn slutade tia i den finska ligan.

Filip Ahlström Tähti, IFK Mariehamn - 11/0

Säsongen är slut och IFK Mariehamn slutade tia i den finska ligan.

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors - 14/7 nollor

Säsongen är nu även slut för spelarna i Helsingfors. Det efter att laget slutat trea i sin Conference League-grupp. I ligan blev det en förstaplats.

Gustaf Backaliden, SJK - 17/1

Säsongen är slut och SJK slutade trea i den finska ligan.

FÄRÖARNA

Daniel Björkman, KÍ Klaksvík - 11/1

Säsongen är slut och KÍ Klaksvík vann ligan på Färöarna.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 13/0

Vänsterbacken spelade hela matchen när Lille slog Auxerre med 3-1 i franska cupen helgen. Laget ligger just nu elva i Ligue 1 och är vidare till Champions League-slutspel.

Niclas Eliasson, Nimes - 21/3

Yttern hoppade in i den 61:a minuten i 4-1-förlusten mot Toulouse i cupen. Nimes ligger annars tia i Ligue 2.

Zeidane Inoussa, Caen - 4/0

Isak Pettersson, Toulouse - 3/1

Cupspel = Pettersson får speltid. Målvakten släppte in ett mål när Toulouse besegrade Nimes med 4-1. Laget ligger också tvåa i Ligue 2.

Jack Lahne, Amiens - 11/2

Forwarden har fortsatta problem med att få speltid. Var inte med i truppen när Amiens slog Guingamp med 3-2 i cupen. Laget ligger annars tolva i Ligue 2. Enligt sajten le11hdf.fr har Lahne ingen framtid i Amiens. Blir det en flytt i vinter?

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Isaac Kiese Thelin, Baniyas - 13/2

Forwarden startade i 3-0-segern mot Emirates i Presidents Cup under måndagen, men gjorde inget mål. Nu är Baniyas klart för kvartsfinal i turneringen.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris - 13/1

Högerbacken stod över bortamatchen mot OFI på Kreta eftersom han precis blivit pappa. Det uppskattades inte av Aris. Sundgren fick böter på 200 000 kronor och fick inte spela mot Ionikos under måndagen, enligt SDNA. Svensken ska dock återgå till träning med laget igen. Aris ligger sjua i ligan.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 8/1

Forwarden satt på bänken mot Ionikos i torsdags, och därefter var han inte med i truppen mot OFI under måndagen.. AEK ligger tvåa i ligan.

Jonathan Morsay, Panetolikos - 16/1

Tvingades kliva av redan i den 42:a minuten mot Asteras Tripolis förra tisdagen och därefter missade han mötet med Atromitos i lördags. Enligt den grekiska sajten Lamia Sports kommer han vara borta till i mitten av januari och missa ytterligare fyra matcher. Panetolikos ligger nia i ligan.

Ramon Pascal Lundqvist, Panathinaikos (på lån från Groningen) - 6/1

Mittfältaren satt på bänken mot Giannina (seger med 2-0) i söndags. Panathinaikos ligger fyra i ligan.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 27/1

Säsongen är över. Valur slutade femma i ligan.

Johannes Vall, Valur - 22/0



Säsongen är över. Valur slutade femma i ligan.

Emil Berger, Leiknir - 21/1

Säsongen är över. Valur slutade åtta i ligan.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 15/7

Forwarden spelade hela toppmötet med Napoli i helgen. Då föll Milan, som nu ligger trea i Serie A, med 1-0.

Dejan Kulusevski, Juventus - 20/1

Tillbaka efter sin bihåleinflammation men fick nöja sig med ett inhopp på 20 minuter borta mot Bologna (seger med 2-0) i lördags. Juventus ligger sjua i Serie A.

Albin Ekdal, Sampdoria - 14/0

Mittfältaren spelade inte i cupsegern mot Torino i torsdags men väl 86 minuter i ligamötet med Venezia i söndags (1-1). Sampdoria ligger just nu på plats 15 i Serie A.

Mattias Svanberg, Bologna - 19/3

Mittfältaren spelade 80 minuter i 2-0-förlusten mot Juventus i helgen. Bologna ligger tolva i Serie A.

Aimar Sher, Spezia - 2/0

Mittfältaren spelade hela cupmatchen mot Lecce (förlust med 2-0) men satt sedan på bänken i ligan mot Empoli (1-1). Spezia ligger på plats 17 i Serie A.

Riccardo Gagliolo, Salernitana - 12/0

Backen spelade hela matchen när Serie A-jumbon Salernitana förlorade med 5-0 hemma mot Inter.

Oscar Linnér, Brescia (på lån från Bielefeld) - 1/0

Målvakten satt på bänken i 1-1-matchen mot Cittadella. Brescia ligger tvåa i Serie B.

Marcus Rohdén, Frosinone - 10/1

Fortsatt skadad och missade helgens match mot Spal (seger med 4-0). Frosinone ligger åtta i Serie B.

John Björkengren, Lecce - 12/0

Mittfältaren spelade hela cupmatchen mot Spezia (seger med 2-0) i torsdags. Annars ligger Lecce fyra i Serie B, med en match mindre spelad.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 35/0

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional - 3/1

Spelade 79 minuter i 1-0-segern mot Chongqing Liangjiang i onsdags, och då stod Larsson för assisten till enda målet. Därefter hoppade svensken in i paus mot Cangzhou Mighty Lions (förlust med 2-1). Dalian ligger femte sist i serien.

Marcus Danielson, Dalian Professional - 9/2

Mittbacken klev av redan efter en timmes spel mot Chongqing och spelade sedan inte mot Cangzhou.

KROATIEN

Alexander Kacaniklic, Hajduk Split - 9/0

Inte med i truppen mot Osijek (0-0) i helgen. Hajduk ligger fyra i den kroatiska ligan.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht - 10/3

Mittfältaren spelade inte i cupförlusten mot NAC Breda förra tisdagen men väl 86 minuter i 2-2-mötet med Fortuna Sittard i ligan i helgen. Utrecht ligger sjua i Eredivisie.

Emil Bergström, Willem II (på lån från Utrecht) - 10/0

Mittbacken är skadad och kommer inte spela mer i år, har tränaren Fred Grim slagit fast för Brabants Dagblad. Bergström missade 4-1-förlusten mot AZ i helgen. Willem II har förlorat sju raka matcher och ligger på plats 13 i Eredivisie.

Max Svensson, Willem II - 18/1

Forwarden spelade hela matchen mot AZ.

Paulos Abraham, Groningen - 12/0

Forwarden spelade 58 minuter i cupmötet med Excelsior (seger med 4-2 efter förlängning) och därefter hoppade han in i den 73:e minuten mot Heracles (förlust med 4-2) i ligan. Groningen ligger på plats tolv i Eredivisie.

Daleho Irandust, Groningen - 11/2

Mittfältaren missade veckans matcher på grund av skada, enligt nederländska medier.

Elias Olsson, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 2/0

Yahya Kalley, Groningen - 3/0

Ytterbacken får speltid i reservlaget. Var inte med i truppen till den gångna veckans matcher.

Alex Mortensen, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 2/0

Forwarden får speltid i reservlaget. Var inte med i truppen till den gångna veckans matcher.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 16/2

Forwarden gjorde sina första två mål för nya klubben i onsdags. Hemma mot Roda i cupen gjorde han båda målen i 2-0-segern. Därefter startade han även mot NEC Nijmegen i ligan, men då föll Go Ahead Eagles med 2-0 och Lidberg blev utbytt i 68:e minuten. Laget ligger elva i Eredivisie.

Benjamin Nygren, Heerenveen (på lån från Genk) - 15/0

Forwarden satt på bänken under hela cupmötet med De Treffers (seger med 2-0), men hoppade in i den 70:e minuten mot Cambuur (seger med 2-1) i ligan. Heerenveen ligger nia i Eredivisie.

Rami Kaib, Heerenveen, 14/0

Vänsterbacken hoppade in i 62:a minuten mot De Treffers och spelade hela ligamatchen mot Cambuur. Kaib stod för assisten till det avgörande målet mot Cambuur.

Rami Al Hajj, Heerenveen - 9/1

Mittfältaren spelade hela cupmatchen mot De Treffers men satt sedan på bänken mot Cambuur i ligan.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 17/1

Mittfältaren spelade inte cupmatchen mot PSV (förlust med 2-0) men i ligan i helgen fick han 90 minuter mot Utrecht (2-2). Fortuna Sittard ligger på plats 16 i Eredivisie (kval ner till andraligan).

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 12/0

Spelade hela matchen mot PSV men satt sedan på bänken mot Utrecht.

Ryan Johansson, Fortuna Sittard (på lån från Sevilla) - 5/0

Spelade hela matchen mot PSV men satt sedan på bänken mot Utrecht.

Jesper Karlsson, AZ - 24/10

Stark vecka för forwarden, som först gjorde två mål i cupsegern mot Heracles (4-1) och därefter en assist i 4-1-segern mot Willem II i ligan i helgen. AZ ligger sexa i Eredivisie.

NORGE

Moonga Simba, Brann - 24/2

Simba byttes in efter 77 minuter när Brann kvalade för att hålla sig kvar i Eliteserien i en avgörande match på neutral plan mot Jerv från andradivisionen. Det utvecklades till ett sanslöst drama där matchen slutade 1-1 efter ordinarie tid sedan Brann missat två straffar. I förlängningen fick Brann direkt en spelare utvisad och efter 112 minuter låg laget under med 1-3. Då hämtade Brann upp till 3-3 på bara fyra minuter - men direkt på avspark kom 3-4. Dramat var dock inte slut där. Sivert Heltne Nilsen kvitterade till 4-4 i den 121:a(!) minuten och tog matchen till straffläggning. Där satte Simba den första straffen i mål, men efter stor dramatik föll Brann med 7-8 i straffläggningen och 11-12 totalt. Därmed tvingas laget börja om i andradivisionen nästa år.

Liridon Kalludra, Kristiansund - 27/2

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Elias Hadaya, Kristiansund - 1/1 nolla

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Andreas Linde, Molde - 30/8 nollor

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Marcus Sandberg, Stabæk - 32/9 nollor

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Victor Wernersson, Stabæk (på lån från Mechelen) - 13/0

Den norska ligasäsongen är avslutad.

William Kurtovic, Sandefjord - 26/2

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Kevin Kabran, Viking - 30/3

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Anton Salétros, Sarpsborg - 29/5

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 4/0

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 23/14

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 21/6

Adam Andersson, Rosenborg - 37/1

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 13/0

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Pavle Vagic, Rosenborg - 10/0

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Amor Layouni, Vålerenga - 29/3

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Albin Mörfelt, Vålerenga - 4/0

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Tom Pettersson, Lillestrøm - 18/3

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Daniel Gustavsson, Lillestrøm - 30/2

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Albin Sporrong, Mjøndalen - 14/1

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Daniel Janevski, Mjøndalen - 8/0

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Leopold Wahlstedt, Odds BK - 16/4 nollor

Den norska ligasäsongen är avslutad.

POLEN

Joseph Ceesay, Lechia Gdansk - 11/0

Mikael Ishak, Lech Poznan - 19/10

Inget mål från Ishak den här gången, men Lech vann med 2-1 hemma mot Gornik Zabrze och firar jul som serieledare med fyra poäng ner till tvåan Pogon Szczecin.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 20/0

Spelade hela matchen och låg bakom segermålet i den 99:e(!) minuten när Karlström slog inlägget som ledde fram till avgörandet. Efteråt blev mittfältaren uttagen i omgångens elva och unisont hyllad av Lech-supportrar på Twitter.

Mattias Johansson, Legia Warszawa - 15/1

En blandad vecka i krisklubben Legia inleddes med en 4-0-seger hemma mot Zaglebie Lubin när Johansson blev utbytt efter 57 minuter. Söndagens hemmamatch mot Radomiak, där Johansson spelade 90 minuter, slutade dock i en 0-3-förlust. Regerande ligamästaren Legia ligger näst sist i tabellen när ligan nu tar vinteruppehåll.

PORTUGAL

Tim Söderström, Maritimo - 2/0

Ytterbacken var utanför matchtruppen när bjässen Benfica körde över Maritimo med hela 7-1. Maritimo ligger tia av 18 lag när Liga NOS nu tar uppehåll fram till 28 december.

Philip Tear, Tondela - 0/0

Målvakten lämnades utanför truppen i 0-1-förlusten mot Pacos Ferreira. I nuläget ligger Tondela på 15:e plats i ligan.

RYSSLAND

Viktor Claesson, FK Krasnodar - 20/3

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 27 februari.

Pontus Almqvist, FK Rostov - 18/2

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 27 februari.

Armin Gigovic, FK Rostov - 12/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 27 februari.

Jordan Larsson, Spartak Moskva - 20/1

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 27 februari.

Filip Dagerstål, FK Chimki - 16/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 27 februari.

Besard Sabovic, FK Chimki - 15/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 27 februari.

Axel Björnström, Arsenal Tula - 10/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 27 februari.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem - 13/1

Strandberg stod under måndagen för 90 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Al-Batin i åttondelsfinalen i King’s Cup. Däremot åkte Al-Hazem ur cupen. I ligan är Strandbergs klubb jumbo och riskerar nedflyttning till andraligan.

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 12/4

Quaisons lag spelade inte någon match i förra veckan. Al-Ettifaq är placerat på åttonde plats i den saudiarabiska högstaligan.



SCHWEIZ

Mattias Andersson, Sion - 0/0

Den tidigare Malmö FF-mittbacken har inte kommit till spel i någon match med FC Sions A-lag under den här säsongen. Den 27 november i år gjorde han dock 90 minuter och ett mål med Sions U21-lag mot FC Black Stars (2-2) på bortaplan i den schweiziska tredjeligan. Sion är på sjunde plats i högstaligan.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers - 6/1

Helander är knäskadad och spelade senast i början av november i Skottland. Nye tränaren Giovanni van Bronckhorst sa nyligen att svensken är ute på planen igen, men behöver tid på sig att komma i matchform. Under måndagen uttalade sig van Bronckhorst, enligt The Scottish Sun, om att Helander lär vara redo för spel efter vinteruppehållet, det vill säga tidigast mot Stirling Albion hemma den 21 januari i den fjärde omgången i den skotska cupen: ”Jag tror inte att vi kommer att se Filip före vinteruppehållet”. Rangers toppar den skotska högstaligan med sju poäng ner till rivalen Celtic, som är på andra plats med en match färre spelad i ligan.

Melker Hallberg, Hibernian - 0/0

Hallberg åkte i början av augusti i år på en knäskada och har sedan dess inte kommit till spel. Mittfältaren berättade dock nyligen, för Barometern, att han närmar sig en comeback på planen i högstaligan: ”Knäskålen hoppade ur led men kom tillbaka till sitt läge. Allt har gått bra i rehabträningen och sedan tre veckor är jag tillbaka i den gemensamma träningen och så har jag spelat 80 minuter med reservlaget. Jag är på G. Jag är uttagningsbar igen men sedan saknar jag förstås lite matcher i kroppen”. Hibernian är på sjunde plats i den skotska högstaligan.

Carl Starfelt, Celtic - 25/0

Starfelt kom i förra veckan till spel i två matcher. Svensken gjorde 79 minuter på planen i 2-1-segern mot Ross County borta i ligan, då han blev utvisad efter två gula kort, i den 71:a och i den 79:e minuten. Sedan gjorde han 90 minuter i 2-1-segern mot Hibernian i finalen i den skotska ligacupen, där han fick kritik efteråt. Mittbacken fick samtidigt fira sin första titel med Celtic sedan flytten till Skottland. I ligan är Celtic på andra plats med sju poäng upp till Rangers i serieledning. Celtic har dock en match färre spelad än lokalrivalen i ligaspelet.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad - 21/7

Isak stod i helgen för ett vackert långskott i mål mot Villarreal, men trots det blev det förlust för Real Sociedad med 3-1 på hemmaplan i La Liga. Real Sociedad är placerat på sjätte plats i den spanska högstaligan.

John Guidetti, Deportivo Alavés - 10/1

Guidetti stod i förra veckan för 45 minuter när Alavés föll mot tredjeligalaget Linares Deportivo med 2-1 på bortaplan i den andra omgången i den spanska cupen. Svensken blev utbytt redan i halvtid när Alavés åkte ur turneringen. I helgen blev anfallaren sedan kvar på bänken i 2-0-förlusten mot Rayo Vallecano på bortaplan i La Liga. Alavés är på 18:e-plats i ligan.

Ludwig Augustinsson, Sevilla - 13/0

Augustinsson kom i förra veckan till spel i två matcher. Svensken gjorde 120 minuter på planen när Sevilla slog ut CE Andratx efter straffläggning på bortaplan i den andra omgången i den spanska cupen. Augustinsson lade inte någon straff i straffavgörandet. Sedan gjorde svensken i helgen ett fem minuter långt inhopp i 2-1-segern mot Atlético Madrid hemma i La Liga. Sevilla är tvåa i ligan.

THAILAND

Niran Hansson, Buriram United - 1/0

Hanssons Buriram United spelade inte någon match i förra veckan i Thailand. Buriram United toppar den thailändska högstaligan.

Anthonio Sanjairag, Chonburi FC - 3/0

Sanjairags Chonburi spelade inte någon match i förra veckan i Thailand. Chonburi är på tredje plats i den thailändska högstaligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag - 22/5

27-åringen var i helgen utanför truppen när det blev seger med 1-0 mot Hradec Kralove borta i den tjeckiska högstaligan. Sparta Prag är på trea i ligan.

Aiham Ousou, Slavia Prag - 20/1

Ousou är ordinarie i Slavia Prag och kom i förra veckan till spel i två matcher. Först gjorde han 90 minuter i 3-1-segern mot Fastav Zlin på hemmaplan i åttondelsfinalen i den tjeckiska cupen och sedan gjorde han lika många minuter mot Banik Ostrava (3-3) på bortaplan i ligan. Trots krysset toppar Slavia Prag fortsatt den tjeckiska ligan.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük - 15/0

Durmaz gjorde i helgen 32 minuter på planen i 1-0-segern mot Göztepe på bortaplan i Süper Lig. Fatih Karagümrük är på tionde plats i högstaligan.

Eric Björkander, Altay SK – 10/1

Den tidigare Mjällby-spelaren blev i helgen kvar på bänken i 3-1-förlusten mot Giresunspor på bortaplan i Süper Lig. Det var Altays tionde raka ligamatch utan tre poäng. Altay är på 16:e-plats i ligaspelet.

Sebastian Holmén, Caykur Rizespor - 17/0

Holmén stod i helgen för 90 minuter på planen i 1-0-segern mot Yeni Malatyaspor på hemmaplan i Süper Lig. Caykur Rizespor är placerat på 17:e-plats i den turkiska högstaligan.

Deniz Hümmet, Caykur Rizespor - 14/1

Hümmet stod i helgen för ett 25 minuter långt inhopp mot Yeni Malatyaspor och gjorde matchens enda mål till 1-0-seger på hemmaplan i Süper Lig. Hümmet mötte ett inspel i straffområdet och var kylig framför mål. Caykur Rizespor är placerat på 17:e-plats i den turkiska högstaligan.



TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig - 25/6

Forsberg kom i förra veckan till spel i två matcher. Först gjorde han 64 minuter på planen mot Augsburg (1-1) borta i ligan och sedan gjorde han sju minuter i 2-0-förlusten mot Arminia Bielefeld hemma i Bundesliga. Forsberg startade mot Bielefeld, men blev utbytt skadad efter sju minuters spel. Leipzig bekräftade sedan att svensken drabbats av en muskelskada nära höftleden i vänster lår och blir borta från spel i minst åtta veckor. Leipzig är på tionde plats i Bundesliga.

Sebastian Andersson, Köln – 19/2

30-åringen gjorde i förra veckan 90 minuter i 3-2-segern mot Wolfsburg borta och sedan 57 minuter i 1-0-segern mot Stuttgart hemma i Bundesliga. Köln är på åttonde plats i den tyska högstaligan.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld - 17/1

Nilsson stod i förra veckan för 90 minuter på planen i 2-0-segrarna mot Bochum hemma och mot RB Leipzig borta i Bundesliga. Arminia Bielefeld är nästjumbo, men med "bara" två poäng upp till Augsburg på säker mark i Bundesliga.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 18/5

Hrgota gjorde i förra veckan 26 minuter på planen i 3-0-förlusten mot Borussia Dortmund borta, samt 83 minuter mot Augsburg (0-0) hemma i Bundesliga. Greuther Fürth är klar jumbo med fem poäng efter 17 omgångar i ligaspelet.



Sebastian Ohlsson, St. Pauli - 4/0

Den tidigare IFK Göteborg-spelaren blev i förra veckan kvar på bänken i 3-0-förlusten mot Holstein Kiel på bortaplan i 2. Bundesliga. Trots storförlusten toppar St. Pauli fortsatt den tyska andraligan med en poäng ner till tvåan Darmstadt och med sex poäng ner till trean Hamburg. Halva säsongen är färdigspelad.

Eric Smith, St. Pauli - 11/0

Smith gjorde i förra veckan 45 minuter på planen i 3-0-förlusten mot Holstein Kiel på bortaplan i 2. Bundesliga. Svensken blev utbytt i halvtid. Trots storförlusten toppar St. Pauli fortsatt den tyska andraligan med en poäng ner till tvåan Darmstadt och med sex poäng ner till trean Hamburg. Inför matchen uttalade sig Smith, enligt den tyska tidningen Hamburger Abendblatt, om att St. Pauli toppar ligan och sa då så här: ”Vi har inte uppnått någonting ännu. Vi måste fortfarande bli bättre. Det är kul att det fortfarande finns mycket som kan bli bättre”. Halva säsongen är färdigspelad.



Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 14/0

23-åringen gjorde i helgen tio minuter på planen mot Karlsruher (2-2) borta i den tyska andraligan. Hansa Rostock är på 14:e-plats i 2. Bundesliga.

Niklas Hult, Hannover 96 - 17/0

Den 31-årige vänsterbacken kom i helgen till spel i 90 minuter i 4-1-förlusten mot Werder Bremen på hemmaplan i 2. Bundesliga. Hannover är på 15:e-plats i ligan.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf - 18/1

Peterson gjorde i förra veckan 45 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Sandhausen på hemmaplan i den tyska andraligan. Svensken blev inbytt i paus. Fortuna Düsseldorf är på 13:e-plats i 2. Bundesliga.

Marko Johansson, Hamburg - 7/2

Den tidigare Malmö FF-målvakten gjorde i helgen sin sjunde raka ligamatch för säsongen, då förstemålvakten Daniel Heuer Fernandes fortfarande är skadad. Johansson gjorde 90 minuter i toppmötet med Schalke 04 (1-1) på hemmaplan i den tyska andraligan och blev efteråt framröstad till matchens lirare i HSV. Hamburg är på tredje plats i 2. Bundesliga.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 12/0

Den tidigare Östersunds FK-mittbacken är ordinarie i Darmstadt och gjorde i förra veckan 90 minuter på planen i 2-0-segern mot Jahn Regensburg på bortaplan i 2. Bundesliga. Darmstadt är på andra plats med en poäng upp till St. Pauli i serieledning i den tyska andraligan. Halva säsongen är färdigspelad.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 30/3

Säsongen är över. Orlando City åkte ut i åttondelsfinalen/divisionskvartsfinalen i MLS-slutspelet.

Anton Tinnerholm, New York City – 25/0

Säsongen är över. Tinnerholm drog tidigare i höst av sin ena hälsena och blir borta från spel under en längre tid. Nyligen var han dock på plats på arenan Armando Villarreal när New York City vann mot Portland Timbers i finalen och blev MLS-mästare. Tinnerholm spelade som bekant inte, men var med och firade titeln efteråt: "Först gick vi till fansens ställe och firade med dem, där det var mäktig stämning. Alla var så lyriska. Det är första titeln i historien och det var historiens viktigaste match. Vi har aldrig vunnit, inte ens varit i närheten, så det kändes på fansen att det var något som aldrig hänt tidigare. Vi firade rätt bra och sjöng sånger. Sedan var vi på etagevåningen på Hiltons och firade med familj och vänner. Det var bra tryck".

Adam Lundqvist, Houston - 25/0

Säsongen är över. Lundqvists Houston Dynamo slutade som jumbo i den västra divisionen och missade slutspel i MLS.

ÖSTERRIKE

Gustav Henriksson, Wolfsberger - 2/0

Henrikssons Wolfsberger spelade inte någon match i förra veckan, då det är vinteruppehåll i Österrike. Wolfsberger är på tredje plats i ligaspelet.

Alex Timossi Andersson, Austria Klagenfurt (utlånad från Bayern München) - 21/3

Timossi Anderssons Austria Klagenfurt spelade inte under den gångna veckan, då det är vinteruppehåll i Österrike. Austria Klagenfurt är på fjärde plats i ligan.