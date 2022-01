SVENSKKOLLEN: Tankovic uppges aktuell för klubbyte

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Kristoffer Olsson, RSC Anderlecht – 29/0

Mittfältaren spelade hela matchen och blev varnad när Anderlecht bortaslog Mechelen med 1-0. Varningen betyder att han missar tabellfyrans nästa match.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 9/0

Missade matchen mot Anderlecht med en muskelskada.

Kerim Mrbati, KV Mechelen – 22/8

Den offensive mittfältaren spelade 90 minuter i ovanstående match. Mechelen är sjua i tabellen efter förlusten.

Victor Wernersson, KV Mechelen – 0/0

Vänsterbacken är i frysboxen och tog inte plats i truppen fast Mechelen inte fick ihop en hel bänk.

BULGARIEN

Kevin Jansson, Botev Plovdiv – 19/0

Försvararen saknades i truppen som kryssade mot FC Zenit i en träningsmatch.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol – 2/0

Spelade hela mötet mot APOEL Nicosia och blev varnad i andra halvlek. Aris är en poäng efter Limassolrivalen Apollon som leder serien.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 27 matcher/3 nollor

Med i laget som förlorade träningsmatchen mot Horsens med 1-2.

Simon Tibbling, Randers FC – 26/0

Med i laget som förlorade träningsmatchen mot Horsens med 1-2.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 3/0 nollor

Spelade andra halvlek i träningsmatcherna mot FC Helsingör och Hvidovre.

Johan Guadagno, FC Köpenhamn – 0/0

Målvakten spelade inte i ovanstående matcher.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn – 2/1

16-åringen spelade andra halvlek i FCK:s båda segermatcher.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 29/1

Högerbacken spelade första halvlek när FCM slog Esbjerg i en träningsmatch med 5-1.

Simon Hedlund, Brøndby – 26/1

Anfallaren kom in i halvtid i 1-4-förlusten mot Lyngby.

Oskar Fallenius, Brøndby – 8/2

20-åringen spelade första halvlek i träningsmatchen.

Rasmus Wikström, Brøndby – 0/0

Sommarförvärvet debuterade för Brøndby i andra halvlek mot Lyngby efter höstens axelskada.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 17/6 nollor

Målvakten spelade 38 minuter i träningsmatchen mot Spartak Trnava men fanns dessförinnan inte med mot WSG Tiro.

William Eskelinen, AGF Århus – 0/0

AGF spelar en träningsmatch senare i veckan.

Eric Kahl, AGF Århus – 16/2

AGF spelar en träningsmatch senare i veckan.

Emil Holm, Sønderjyske (utlånad från Spezia) – 17/3

Wingbacken fick 45 minuter i 4-0-segern mot Holstein Kiel II.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland – 14/0

Ytterbacken startade för FCN i 1-2-förlusten mot Viborg.

Kevin Custovic, Velje BK – 13/1

Vejle spelar en träningsmatch senare i veckan.

Lucas Hägg Johansson, Vejle BK – 0/0

Vejle spelar en träningsmatch senare i veckan.

Robert Gojani, Silkeborg IF – 10/0

Mittfältaren spelade andra halvlek i 3-0-vinsten mot Middelfart.

Marokhy Ndione, Viborg FF – 0/0

Nyförvärvet blev inte uttagen mot Nordsjælland.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 21/0



Mittbacken spelade 90 minuter i 1-3-vinsten mot Brentford men ställdes över mot West Hem efter ett inbrott i familjens hem. Betyget i tidningen Manchester Evening News blev 6/10 efter den förra matchen.

Anthony Elanga, Manchester United – 8/1

Yttern gjorde säsongens första A-lagsmål för United när han gav laget ledningen mot Brentford. 19-åringen spelade hela matchen och fick sedan en dryg timme mot West Ham (1-0). Betyget i MEN blev en sjua respektive en femma för Elanga.

Emil Krafth, Newcastle United – 9/0

Högerbacken saknades i laget som bortaslog Leeds med 1-0.

Pontus Jansson, Brentford – 23/1

30-åringen spelade hela matchen mot Man United och sedan i 1-2-nederlaget mot Wolves - Brentfords fjärde raka förlust. Londonlaget har åtta poäng ner till Newcastle under nedflyttningsstrecket.

Ken Sema, Watford – 13/0

Högeryttern hoppade in i den 84:e minuten i 0-3-förlusten mot Norwich och såg under måndagskvällen Claudio Ranieri få sparken. Sema har haft skadebekymmer och startade bara en match under den italienske tränaren.

Robin Olsen, Aston Villa (utlånad från Roma) – 0/0 nollor

Målvakten är utlånad till en ny klubb den här säsongen och satt på tabellelvan Villas bänk i 0-1-vinsten mot Everton.

Viktor Gyökeres, Coventry City – 24/9

23-åringen fanns med i startelvan för första gången sedan början av december. Dock förlorade City mot Queens Park Rangers (1-2) och halkar ner till tionde plats i The Championship. Anfallaren kvitterade ut betyget 7/10 i tidningen Coventry Telegraph.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 18/0

Jens Cajuste, Reims - 2/0

Mittfältaren startade i 4-0-förlusten mot PSG i söndags men blev utbytt i 64:e minuten. Reims ligger på plats 14 i tabellen.

Niclas Eliasson, Nimes - 23/4

Nimes har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Zeidane Inoussa, Caen - 4/0

Inte med i truppen när Caen slog tvåan Ajaccio med 2-0. Laget ligger på plats 13 i Ligue 2.

Isak Pettersson, Toulouse - 4/2

Satt på bänken i båda den gångna veckans matcher.

Jack Lahne, Amiens - 12/3

Forwarden fortsätter att vara utanför truppen till matcherna i ligan, trots mål i senaste cupmatchen. Amiens ligger på plats 13 i Ligue 2.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Isaac Kiese Thelin, Baniyas - 17/3



Forwarden spelade inte i ligacupmötet med Sharjah (2-2) i helgen.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris - 18/1

90 minuter gånger två, varnad gånger två, 0-0 gånger två - och match mot just Lamia gånger två. Veckan blev annorlunda för högerbacken. En av drabbningarna var den första av två kvartsfinaler i cupen, så Aris ställs mot Lamia även härnäst. I ligan ligger laget sjua.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 9/1

Forwarden var utanför truppen till båda den gångna veckans matcher och nu ryktas han vara på väg att lämna AEK. Sajten SDNA, som i sin tur hänvisar till grekiska Forza, rapporterar att Tankovic fått besked om att han inte ingår i tränaren Argirios Giannikis planer och att det därför jobbas på en flytt. Vidare skrivs det att det finns intresse från MLS. Vilken klubb? Det ska röra sig om Columbus Crew, som även under forwardens tid i Hammarby sades vara ute efter svensken.

Johan Mårtensson, Panetolikos - 3/0

Nyförvärvet spelade 62 minuter när Panetolikos skrällvann med 2-1 hemma mot Olympiakos i cupen (retur väntar på bortaplan), men därefter satt han på bänken i 4-2-segern mot OFI i ligan. Panetolikos ligger nia i serien.

Jonathan Morsay, Panetolikos - 20/1

Hoppade in i den 62:a minuten mot Olympiakos och startade sedan mot OFI. Då blev han utbytt i 82:a minuten.

Ramon Pascal Lundqvist, Panathinaikos (på lån från Groningen) - 9/1

Mittfältaren hoppade in i 62:a minuten i 4-0-segern mot Anagennisi Karditsas i cupen men satt sedan på bänken under hela ligamatchen mot Ionikos (seger med 1-0). Panathinaikos ligger fyra i ligan.

August Erlingmark, Atromitos - 2/0

Hoppade in i 84:e minuten hemma mot AEK (förlust med 2-0) i helgen. Atromitos ligger näst sist i ligan.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 27/1

Säsongen är över. Valur slutade femma i ligan.

Johannes Vall, IA - 0/0

Bytte nyligen valur mot IA, där han skrivit på ett tvåårskontrakt.

Emil Berger, Leiknir - 21/1

Säsongen är över. Valur slutade åtta i ligan.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 18/8

Forwarden klev av skadad redan i den 27:e minuten mot Juventus (0-0) i helgen. Milan ligger trea i Serie A.

Dejan Kulusevski, Juventus - 27/2

Spelade 62 minuter i 4-1-segern mot Sampdoria i cupen och fick sedan hoppa in på tilläggstid i andra halvlek mot Milan (0-0). Juventus ligger femma i ligan.

Albin Ekdal, Sampdoria - 18/0

Mittfältaren spelade inte mot Juventus i cupen men startade mot Spezia i ligan i söndags och blev då utvisad efter två gula kort. Sampdoria föll med 1-0 och ligger på plats 16 i Serie A. Man har tre poäng ner till nedflyttningsplats.

Mattias Svanberg, Bologna - 22/3

Mittfältaren spelade hela matchen mot Hellas Verona (förlust med 2-1). Bologna ligger på plats 13 i Serie A.

Aimar Sher, Spezia - 2/0

Mittfältaren satt på bänken i 1-0-segern mot Sampdoria i helgen. Spezia ligger på plats 14 i Serie A.

Riccardo Gagliolo, Salernitana - 14/0

Backen spelade hela matchen när Salernitana, som fortsatt är Serie A-jumbo, föll med 4-1 mot Napoli i söndags.

Oscar Linnér, Brescia (på lån från Bielefeld) - 1/0

Inte i truppen när Brescia spelade 1-1 mot Ternana i helgen. Laget ligger tvåa i Serie B. Linnér har i en intervju med Fotbollskanalen öppnat för en flytt i vinter och enligt sajten bresciaoggi.it finns det förfrågningar från klubbar i Tyskland och Norge. Samma sajt uppger dock att målvakten gärna vill stanna kvar i någon italiensk klubb.

Marcus Rohdén, Frosinone - 10/1

Mittfältaren är fortsatt inte tillbaka från skada. Frosinone ligger sjua i Serie B.

John Björkengren, Lecce - 13/0

Mittfältaren hoppade in i den 68:e minuten mot Roma i cupen (förlust med 3-1) men satt sedan på bänken i ligasegern mot Cremonese. Lecce ligger trea i Serie B.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 35/0

Ligan är slut. Forge föll i slutspelsfinalen.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional - 10/2

Ligan är slut. Dalian åkte ur högstadivisionen.

Marcus Danielson, Dalian Professional - 12/2

Ligan är slut. Dalian åkte ur högstadivisionen.

KROATIEN

Alexander Kacaniklic, Hajduk Split - 9/0

Varit utanför truppen under en period men i träningsmatchen mot Velez i helgen var han tillbaka. Då fick yttern också hoppa in med en kvart kvar att spela.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht - 11/3

Satt på bänken i 3-0-vinsten mot Sparta Rotterdam i söndags. Utrecht ligger sjua i Eredivisie.

Emil Bergström, Willem II (på lån från Utrecht) - 12/0

Backen spelade 90 minuter när Willem II åkte på sin tionde raka ligaförlust, mot Twente i lördags. Laget ligger på plats 15 i Eredivisie och har fyra poäng ner till kvalplatsen.

Max Svensson, Willem II - 21/1

Startade mot Twente men blev utbytt i 59:e minuten.

Paulos Abraham, Groningen - 16/0

Forwarden startade i båda den gångna veckans matcher och gjorde en assist i vardera match. Först föll Groningen med 2-1 mot NEC i cupen och därefter blev det seger med 3-1 borta mot Vitesse i ligan. Laget ligger elva i Eredivisie.

Daleho Irandust, Groningen - 11/2

Mittfältaren är skadad.

Yahya Kalley, Groningen - 3/0

Satt på bänken mot NEC men var utanför truppen mot Vitesse.

Alex Mortensen, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 2/0

Får främst speltid i reservlaget.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 20/3

Forwarden kan fira sitt första ligamål för Go Ahead Eagles. Det kom i 1-1-mötet med Heracles i helgen, då Lidberg spelade hela matchen. Annars spelade han 80 minuter i 1-0-segern över Heerenveen i nederländska cupen. Go Ahead Eagles ligger på plats 13 i Eredivisie.

Benjamin Nygren, Heerenveen (på lån från Genk) - 19/0

Forwarden fick starta i cupen mot Go Ahead Eagles (förlust med 1-0) men blev utbytt i paus. Därefter hoppade han in i den 75:e minuten i 1-0-förlusten mot Zwolle i ligan i helgen. Heerenveen ligger tia i Eredivisie.

Rami Kaib, Heerenveen, 17/0

Rami Al Hajj, Heerenveen - 11/1

Mittfältaren satt på bänken mot Go Ahead Eagles och hoppade in i 85:e minuten mot Zwolle.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 18/1

Mittfältaren satt på bänken när Fortuna Sittard föll igen, den här gången mot RKC Waalwijk. Laget ligger näst sist i Eredivisie.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 12/0

Satt på bänken mot RKC Waalwijk.

Ryan Johansson, Fortuna Sittard (på lån från Sevilla) - 5/0

Hoppade in i den 83:e minuten mot RKC Waalwijk.

Jesper Karlsson, AZ - 28/11

Cupseger med 2-1 mot Twente och 0-0 mot Cambuur i ligan under den gångna veckan resulterade i två gånger 90 minuter för Karlsson, men inga poäng. AZ ligger femma i Eredivisie.

Patrik Wålemark, Feyenoord - 0/0

Nyförvärvet satt på bänken i 4-1-segern mot NEC i helgen. Feyenoord ligger trea i Eredivisie.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund - 27/2

Den norska ligasäsongen är avslutad.

William Kurtovic, Sandefjord - 26/2

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Kevin Kabran, Viking - 30/3

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Anton Salétros, Sarpsborg - 29/5

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 4/0

Den norska ligasäsongen är avslutad. Molins förlängde nyligen med Sarpsborg i ytterligare ett år.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 23/14

Den norska ligasäsongen är avslutad. Enligt norska TV2 har Lion City Sailors från Singapore lagt ett bud på Vecchia värt över elva miljoner norska kronor (ungefär lika mycket i svenska kronor).

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 21/6

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Adam Andersson, Rosenborg - 37/1

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 13/0

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Pavle Vagic, Rosenborg - 10/0

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Amor Layouni, Vålerenga - 29/3

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Albin Mörfelt, Vålerenga - 4/0

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Tom Pettersson, Lillestrøm - 18/3

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Leopold Wahlstedt, Odds BK - 16/4 nollor

Den norska ligasäsongen är avslutad. 22-årige Wahlstedt tog över som förstemålvakt de sista 13 ligamatcherna och imponerade så stort att Odd nu vill förnya hans kontrakt, skriver lokaltidningen Telemarksavisa. Detta trots att det återstår två år på Wahlstedts nuvarande avtal.

David Fällman, Ålesund - 24/2

Den förre Hammarby-mittbacken, som kom till Ålesund under våren 2021, får nästa år spela i Eliteserien efter uppflyttningen från andraligan i vintras.

POLEN

Joseph Ceesay, Lechia Gdansk - 11/0

Den polska ligan har vinteruppehåll fram till 4 februari. Lechia ligger femma.

Mikael Ishak, Lech Poznan - 19/10

Den polska ligan har vinteruppehåll fram till 4 februari. Lech ligger etta.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 20/0

Den polska ligan har vinteruppehåll fram till 4 februari. Lech ligger etta.

Mattias Johansson, Legia Warszawa - 15/1

Den polska ligan har vinteruppehåll fram till 4 februari. Legia, som vann ligan i våras, ligger på 17:e plats av 18 lag efter en turbulent höstsäsong.

Sebastian Ring, Wisla Krakow - 0/0

Den 26-årige vänsterbacken, senast i Kalmar FF, blev kvar för Wisla i slutet av december. Klubben ligger på 13:e plats i ligaspelet.

Joseph Colley, Wisla Krakow - 0/0

Mittbacken var utlånad från Chievo till Sirius i fjol, men nu har Chievo gått i konkurs. Förra tisdagen presenterades Colley av sin nya klubb, där han skrivit på ett kontrakt till juni 2025. Colley föddes i Gambia men flyttade till Sverige som nioåring och har dubbla medborgarskap.

PORTUGAL

Tim Söderström, Maritimo - 2/0

Återigen utanför truppen när Maritimo kryssade 1-1 mot Belenenses. Laget ligger på nionde plats i tabellen.

Philip Tear, Tondela - 0/0

Var utanför truppen i 2-3-förlusten mot Vizela. Tondela ligger på 14:e plats i ligaspelet.

QATAR

Carlos Strandberg, Al-Sailiya SC - 3/0

Fanns med från start i 1-1-krysset mot Al-Khor. För Al-Sailiya är det en jumboplats i den qatariska högstaligan som gäller.

RYSSLAND

Viktor Claesson, FK Krasnodar - 20/3

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari. Krasnodar ligger femma.

Pontus Almqvist, FK Rostov - 18/2

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari. Rostov ligger på 14:e plats, vilket betyder negativt kval.

Armin Gigovic, FK Rostov - 12/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari.

Jordan Larsson, Spartak Moskva - 20/1

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari. Spartak ligger nia.

Filip Dagerstål, FK Chimki - 16/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari. Chimki ligger på 16:e och sista plats, vilket betyder nedflyttning.

Besard Sabovic, FK Chimki - 15/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari.

Axel Björnström, Arsenal Tula - 10/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari. Arsenal Tula ligger tolva.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 14/5

Quaison har brutit en tå och var därmed utanför truppen mot Abha (förlust 1-2). Al-Ettifaq ligger tia i tabellen.

SCHWEIZ

Mattias Andersson, Sion - 0/0

Den tidigare Malmö FF-mittbacken har inte gjort någon match med FC Sions A-lag den här säsongen. Andersson, vars kontrakt löper ut i sommar, verkar nu vilja få till en flytt. Han har varit på provspel hos österrikiska Austria Klagenfurt och ska nu provträna med danska Randers.

- Det är en spelare som tidigare i karriären har varit i stora klubbar. Mattias är förstås en stor talang, men har även haft en del skadebekymmer. Vi är nyfikna på honom, men också noggranna när det gäller att utvärdera honom innan vi går vidare, säger Randers sportchef Søren Pedersen till klubbens hemsida.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers - 6/1

Helander är tillbaka i träning efter sin knäskada, men missade förra veckans ligamöte med Aberdeen (1-1) borta och cupmöte med Stirling Albion (4-0-seger hemma i den fjärde rundan i den skotska FA-cupen). Tränaren Giovanni van Bronckhorst uttalade sig även i förra veckan om att matcherna kom lite för tidigt för svensken. Rangers toppar ligan med fyra poäng ner till rivalen Celtic på andra plats i högstaligan.

Melker Hallberg, Hibernian - 1/0

Hallberg åkte i början av augusti i fjol på en knäskada och gjorde i förra veckan comeback i Skottland. Svensken gjorde 82 minuter på planen i 1-0-segern mot Cove Rangers hemma i den fjärde rundan i den skotska FA-cupen. Lagkamraten Kevin Nisbet avgjorde i den 112:e minuten under förläningen. Hallberg, som sitter på ett utgående avtal, berättade även i förra veckan för Fotbollskanalen att han inte ingår i den nye tränaren Shaun Maloneys planer. Därmed är han nu redo att söka sig vidare och är öppen för en comeback i allsvensken: ”Jag lyssnar på allt. Jag är öppen för i princip allt - även allsvenskan. Man ska aldrig säga aldrig. Man spelar fotboll av en anledning och det är för att man tycker att det är så jäkla kul! När man då har blivit åsidosatt vill man bara komma ut på planen och spela igen”. Hibernian är placerat på femte plats i den skotska högstaligan.

Carl Starfelt, Celtic - 28/0

Starfelt stod i förra veckan för 90 minuter på planen i 2-1-segern mot Alloa Athletic på bortaplan i den fjärde rundan i den skotska FA-cupen. Starfelt var i slutet av december i fjol med och vann den skotska ligacupen och sa, enligt The Herald, inför förra veckans cupmatch att han är sugen på fler titlar: ”Alla spelare som kommer till Celtic strävar efter att vinna så många titlar som möjligt. Vi tog den första för säsongen för några veckor sedan och vi är sugna på fler. Det är den bästa känslan i världen att vinna titlar, så vi kommer att göra vårt bästa i den här turneringen. Vi siktar på att nå framgång i alla tävlingar som vi deltar i och kommer ge allt”. I ligan är Celtic på andra plats med fyra poäng upp till rivalen Rangers i serieledning.



SLOVENIEN

Max Watson, NK Maribor - 0/0

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad - 25/8

Isak var skadad och missade förra veckans 2-0-seger mot Atlético Madrid hemma i åttondelsfinalen i Copa del Rey, men fick ett 28 minuter långt inhopp i söndags mot Getafe (0-0) hemma i La Liga. Isak var nära att avgöra med ett skott i ribban i slutminuterna, men lämnade planen mållös. Real Sociedad är på sjätte plats i den spanska högstaligan.

John Guidetti, Deportivo Alavés - 10/1

Guidetti var i förra veckan utanför truppen i 4-0-förlusten mot Real Betis borta och i 1-0-förlusten mot Barcelona hemma i La Liga. Alavés är nästjumbo och riskerar nedflyttning till den spanska andraligan. Guidetti sitter på ett utgående avtal med Alavés, och nyligen uppgav Cadena SER att den spanska klubben kan låna ut svensken över resten av säsongen. Anledningen är att klubben sägs vilja bli av med anfallarens lönekostnad. AIK:s sportchef Henrik Jurelius har tidigare även flörtat med Guidetti: "Jag håller fast vid att han är AIK-kompatibel på många sätt". I förra veckan sa samtidigt Alavés sportchef Sergio Fernandez, till Aftonbladet, att Alavés, vid den tidpunkten, inte hade haft kontakt med AIK, men att klubben gärna släpper anfallaren: ”Alaves ser gärna en transfer, men hittills har ingen klubb visat intresse. John har covid för stunden, han är hemma och vilar. Jag vet inte vad han vill göra. Normalt sett letar man efter en ny klubb och speltid någon annanstans i den här situationen. Men hittills har vi inte hört något”.

Ludwig Augustinsson, Sevilla - 16/0

Augustinsson var i förra veckan utanför matchtruppen mot Valencia (1-1) borta och mot Celta Vigo (2-2) hemma i La Liga på grund av sjukdom. Sevilla är på andra plats med fyra poäng upp till Real Madrid i serieledning i den spanska högstaligan.

THAILAND

Niran Hansson, Buriram United - 1/0

Hansson var i förra veckan utanför lagets matchtrupp i två matcher. Buriram United vann då med 4-1 mot Chiangrai United hemma i den tredje runden i den thailändska FA-cupen. Sedan vann Buriram med 1-0 mot Bangkok United hemma i den thailändska högstaligan. Hanssons lag toppar ligaspelet.



Anthonio Sanjairag, Chonburi FC - 3/0

Sanjairag var i förra veckan utanför truppen i 2-0-segern mot Khon Kaen United hemma i den thailändska högstaligan. Chonburi är på tredje plats i ligan.

TJECKIEN

Aiham Ousou, Slavia Prag - 20/1

Ousou stod i förra veckan för 90 minuter på planen mot Banik Ostrava (3-3) på bortaplan i den tjeckiska högstaligan. Slavia Prag toppar tabellen med en poäng ner till Viktoria Plzen på andra plats i ligan.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük - 19/0

Durmaz kom i förra veckan till spel i två matcher i Süper Lig. Han gjorde 76 minuter i 1-0-förlusten mot Besiktas hemma och 45 minuter i 5-0-förlusten mot Adana Demirspor på bortaplan. Durmaz lag är på tolfte plats i den turkiska högstaligan.

Eric Björkander, Altay SK – 15/1

I förra veckan stod den tidigare Mjällby-backen för 82 minuter i 2-1-förlusten mot Fenerbahce borta och 90 minuter i 1-0-förlusten mot Konyaspor på hemmaplan i Süper Lig. Altay är nästjumbo och riskerar nedflyttning till den turkiska andraligan.

Sebastian Holmén, Caykur Rizespor - 22/0

Holmén var i förra veckan avstängd i 2-1-segern mot Antalyaspor på hemmaplan, men gjorde 90 minuter på planen mot Hatayspor (0-0) på bortaplan i Süper Lig. Rizespor är på 18:e-plats och riskerar nedflyttning till den turkiska andraligan.

Deniz Hümmet, Caykur Rizespor - 20/1

Hümmet stod i förra veckan för 69 minuter på planen i 2-1-segern mot Antalyaspor på hemmaplan och 88 minuter mot Hatayspor (0-0) på bortaplan i Süper Lig. Rizespor är på 18:e-plats och riskerar nedflyttning till den turkiska andraligan.

TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig - 25/6

Forsberg åkte i december i fjol på en muskelskada nära höftleden i vänster lår och beräknades från början bli borta från spel till runt mitten av februari. I fredags lade dock Leipzig upp en bild på Forsberg, som tränade individuellt, och i söndags sa tränaren Domenico Tedesco att svensken snart är tillbaka i lagträning: ”Vi hoppas att Emil kommer tillbaka i början eller mitten av veckan”. I förra veckan vann Leipzig två matcher, först med 2-0 mot Hansa Rostock hemma i åttondelsfinalen i den tyska cupen och sedan med 2-0 mot Wolfsburg hemma i Bundesliga. Leipzig är på sjätte plats i Bundesliga och ställs härnäst mot Bayern München borta den 5 februari i ligan. Då kan möjligen Forsberg vara redo för spel igen i stormötet.

Sebastian Andersson, Köln – 21/2

Andersson stod i förra veckan för 60 minuter på planen när Köln åkte ut mot Hamburg i åttondelsfinalen i den tyska cupen efter straffar. Svensken blev utbytt i andra halvlek och lade därmed inte någon straff. Därefter blev han kvar på bänken mot Bochum (2-2) på bortaplan i Bundesliga. Köln är på åttonde plats i ligan.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld - 20/1

Nilsson stod i förra veckan för 90 minuter på planen i 2-0-segern mot Eintracht Frankfurt på bortaplan i Bundesliga. Arminia Bielefeld är på 14:e-plats i ligan.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 21/5

Hrgota gjorde i helgen 90 minuter på planen i 2-1-segern mot Mainz på hemmaplan i Bundesliga. Greuther Fürth är jumbo med tio poäng efter 20 spelade matcher i ligan. Fürth har elva poäng upp till Wolfsburg på säker mark i tabellen.

Andreas Linde, Greuther Fürth - 0/0

Målvakten lämnade nyligen Molde för Greuther Fürth. I helgen blev han, för andra matchen i följd, kvar på bänken i 90 minuter, då Fürth besegrade Mainz med 2-1 på hemmaplan i Bundesliga. Greuther Fürth är jumbo med tio poäng efter 20 spelade matcher i ligan. Fürth har elva poäng upp till Wolfsburg på säker mark i tabellen.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli - 7/0

Ohlsson kom i förra veckan till spel i två matcher. Först gjorde han 75 minuter på planen när St. Pauli skrällde och slog ut Borussia Dortmund (2-1-seger) i åttondelsfinalen i den tyska cupen och sedan gjorde han 77 minuter i 2-1-förlusten mot Hamburg borta i den tyska andraligan. St. Pauli är tvåa i 2. Bundesliga.

Eric Smith, St. Pauli - 14/0

Smith kom, precis som Sebastian Ohlsson, till spel i två matcher med St. Pauli i förra veckan. Mittfältaren gjorde 90 minuter på planen när St. Pauli skrällde och slog ut Borussia Dortmund (2-1-seger) i åttondelsfinalen i den tyska cupen och sedan 81 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Hamburg borta i den tyska andraligan. St. Pauli är tvåa i 2. Bundesliga. Efter mötet med Borussia Dortmund uttalade sig Smith, för Fotbollskanalen, om jätteskrällen och mötet med Erling Braut Haaland: ”Det blir ju konstigt på något sätt när man brukar kolla på honom eller kanske spelar med honom när man spelar Playstation. Sen så står han bredvid dig när du ska gå ut och spela fotboll, det blir liksom: ’Vänta nu, nu måste jag vara på fel ställe’. Den känslan blir det. Han är större än vad han ser ut att vara på tv också. Det är häftigt”.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 17/0

Ingelsson kom i förra veckan till spel i två matcher. Först gjorde han 90 minuter på planen när det blev förlust mot RB Leipzig med 2-0 på bortaplan och uttåg i åttondelsfinalen i den tyska cupen, och sedan gjorde han 26 minuter mot Heidenheim (0-0) på hemmaplan i den tyska andraligan. Hansa Rostock, som är nykomling, är på 14:e-plats i 2. Bundesliga.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 3/0

Fröling kom i förra veckan till spel i 21 minuter när Hansa Rostock åkte ut mot RB Leipzig (2-0-förlust) på bortaplan i åttondelsfinalen i den tyska cupen. Sedan gjorde han även 64 minuter på planen mot Heidenheim (0-0) på hemmaplan i den tyska andraligan. Hansa Rostock, som är nykomling, är på 14:e-plats i 2. Bundesliga.

Niklas Hult, Hannover 96 - 20/0

31-åringen stod i förra veckan för 78 minuter på planen när Hannover skrällde och slog ut Borussia Mönchengladbach (3-0-seger) i åttondelsfinalen i den tyska cupen. Sedan gjorde han även 90 minuter mot Dynamo Dresden (0-0) hemma i den tyska andraligan. Hannover är på 13:e-plats i 2. Bundesliga.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf - 19/1

Peterson var i förra veckan avstängd och missade 1-0-förlusten mot Nürnberg hemma i den tyska andraligan. Fortuna Düsseldorf är på 15:e-plats i 2. Bundesliga.

Marko Johansson, Hamburg - 7/2

Den tidigare Malmö FF-målvakten blev i förra veckan kvar på bänken i två matcher, då förstemålvakten Daniel Heuer Fernandes är tillbaka efter skadeproblem. HSV slog då ut Köln efter straffläggning i åttondelsfinalen i den tyska cupen och vann med 2-1 mot St. Pauli hemma i den tyska andraligan. HSV är på femte plats i 2. Bundesliga.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 14/0

Isherwood stod i förra veckan för 90 minuter på planen i 2-0-segern mot Ingolstadt på bortaplan i den tyska andraligan. Darmstadt toppar 2. Bundesliga.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 0/0

Anton Tinnerholm, New York City – 0/0

Årets säsong har ännu inte dragit igång. Tinnerholm drog i fjol av sin ena hälsena och blir borta från spel under en längre tid. New York City vann i fjol MLS-slutspelet.

Adam Lundqvist, Houston - 0/0

Årets säsong har ännu inte dragit igång. Lundqvists Houston Dynamo slutade i fjol som jumbo i den västra divisionen och missade MLS-slutspelet.

Oskar Ågren, San Jose Earthquakes - 0/0

Årets säsong har ännu inte dragit igång. Den svenske backen blev nyligen draftad av San Jose Earthquakes från Clemson University.

ÖSTERRIKE

Alex Timossi Andersson, Austria Klagenfurt (utlånad från Bayern München) - 21/3

Austria Klagenfurt spelade inte någon tävlingsmatch i förra veckan, då det är vinteruppehåll i Österrike. Austria Klagenfurt är på fjärde plats i ligan.

Tim Prica, WSG Tirol (utlånad från Ålborg) - 18/1

Den tidigare Malmö FF-anfallaren blev i veckan utlånad från Ålborg till österrikiska WSG Tirol fram till sommaren 2023. Han har samtidigt fortsatt kontrakt med den danska klubben till sommaren 2025. Tirol är på tionde plats i Österrikes högstaliga.