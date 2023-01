SVENSKKOLLEN: Vändningen för Olsson - och Mourinho-beslut kring Tahirovic

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan

BELGIEN

Kerim Mrbati, KV Mechelen - 3/1

Den offensive mittfältaren missade cupkvartsfinalen mot Kortrijk (1-0) med en skada, men hoppade in till den avslutande halvtimmen i 2-1-segern mot Oostende. Tidningen Gazet van Antwerpen gav 28-åringen betyget 6/10 för inhoppet.

ANNONS

Gustav Engvall, KV Mechelen - 3/0

26-åringen satt på bänken i förra veckans matcher. Mechelen är tolva i Jupiler Pro League.

Gustaf Nilsson, Union SG - 18/6

Anfallaren spelade 66 minuter mot Gent och nickade in ledningsmålet i den tredje minuten. Union SG vann kvartsfinalen i cupen med 4-0, innan de vann toppmötet mot Royal Antwerp i ligan med 2-0. Nilsson hoppade då in i den 72:a minuten.

Joachim Imbrechts, Union SG - 0/0

Reservmålvakten hamnade utanför truppen förra veckan. Union SG är tvåa i ligan, sju poäng bakom ledande Genk.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol - 19/1

26-åringen var avstängd i den senaste omgången.

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 18/5

Vänsteryttern spelade 90 minuter när Aris tappade en 2-0-ledning och förlorade mot serieledaren AEK Larnaca med 3-4. Hans lag är femma i den cypriotiska ligan.

ANNONS

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 6/0

31-åringen har varit utanför truppen hela vintern.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 18/4

Högeryttern satte Pafos 2-0-mål mot EN Paralimniou på straff i den 90:e minuten, och blev också varnad. Tabelltrean Pafos är tre poäng bakom AEK Larnaca.

Nikolaos Dosis, Olympiakos Nicosia - 13/0

21-åringen spelade hela matchen när Olympiakos tog en livsviktig seger mot bottenkollegan Akritas Chlorakas. Tack vare 1-0-vinsten klättrade hans lag från sista till tolfte plats i tabellen.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 17 matcher/6 nollor

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari.

Adam Andersson, Randers FC (utlånad från Rosenborg) - 17/2



ANNONS

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari. Randers har en köpoption på svensken och klubben har meddelat att man gärna köper loss ytterbacken permanent.

Hugo Andersson, Randers FC - 15/3

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn - 4/0 nollor

Spelade andra halvlek i träningsmatchen mot Bayer Leverkusen (0-1). 32-åringen är återigen andramålvakt i klubben, sedan konkurrenten Mathew Ryan sålts till AZ. I en intervju på sajten bold.dk säger Johnsson, vars avtal går ut i sommar, att han inte hoppas att FCK tar in en ny målvakt i januari.

- Jag jagar inte efter en flytt i januari. Om det kommer något som ser bra ut för klubben, mig själv och min familj, så kollar vi på det. Men fram till i sommar fokuserar jag bara på FCK, säger han enligt bold.dk.

ANNONS

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 13/3

Startade mot Bayer Leverkusen. För två veckor sedan förlängde det 17-åriga storlöftet sitt utgående kontrakt med FC Köpenhamn till den 31 december 2025. Tränaren Jacob Neestrup är mer än nöjd över det.

- Vi är riktigt glada. Det är vi för vår egen skull och det är vi å Roonys vägnar. Jag är stensäker på att vi tillsammans kan hjälpa varandra, och i min värld är det enda rätta att han förlängde sitt kontrakt, säger Neestrup enligt Tipsbladet.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 26/8

Mittfältaren kom in efter pausen i den senaste träningsmatchen.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 20/0

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland (utlånad från Anderlecht) - 15/1



ANNONS

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari. Den belgiska tidningen Het Nieuwsblad uppger att Anderlecht imponerats av mittfältarens säsong i Jyllandsklubben och är redo att ge honom en ny chans när lånet löper ut i sommar. FC Midtjylland har dock en köpoption, och sportchefen Svend Graversen vill enligt bold.dk gärna ha 27-åringen permanent i klubben.

Armin Gigovic, FC Midtjylland (utlånad från FK Rostov) 0/0

Efter att lånet i Odense gått ut valde 20-åringen att inte återvända till sin ryska klubb, utan han fortsätter i Superligaen. Mittfältaren har skrivit ett kontrakt med Superligasjuan fram till sommaren.

- Vi såg vilket stort inflytande Armin hade på OB (Odense) i höstas. Han levererade från dag ett i Superligaen och vi tyckte att han prestationer var intressanta, säger Svend Graversen om rekryteringen.

ANNONS

Simon Hedlund, Brøndby - 18/4

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari. Aftonbladet rapporterade nyligen att anfallarens tidigare klubb Elfsborg jobbar för att värva tillbaka Hedlund. Ekstra Bladet uppger i sin tur att 29-åringen trivs väldigt bra i Köpenhamnsklubben och vill fortsätta där. Avtalet med Brøndby går ut efter säsongen.

Carl Björk, Brøndby - 1/0

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari.

Oskar Fallenius, Brøndby - 0/0

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari. 21-åringen är tillbaka i träning efter en allvarlig knäskada, meddelar Brøndby.

Eric Kahl, AGF Århus - 20/0

Wingbacken spelade första halvlek och öppnade målskyttet i 5-1-segern över SønderjyskE.

ANNONS

Kevin Yakob, AGF Århus - 13/3

22-åringen gjorde 4-0-målet mot SønderjyskE innan han byttes ut i halvtid i träningsmatchen. Mittfältaren berättar för Fotbollskanalen att höstsuccén i AGF inte överraskade honom.

- Jag gick in med en inställning att jag skulle vara en tongivande och viktig, offensiv spelare direkt, så jag skulle inte säga att jag är förvånad, säger Yakob.

Samuel Brolin, AC Horsens - 0/0

Målvakten lånas in från AIK till sommaren. Tabellnian Horsens har en köpoption på 22-åringen.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 16/1

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 16/5

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari.

ANNONS

Ben Engdahl, FC Nordsjælland - 2/0

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari.

Robert Gojani, Silkeborg IF - 14/0

Danska ligan har uppehåll och börjar igen i februari.

Marokhy Ndione, Viborg FF - 7/1

Efter ett fem månader långt skadeuppehåll var anfallaren tillbaka och spelade andra halvlek mot Vendsyssel. Hans lag vann träningsmatchen med 2-0.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 13/0

28-åringen bänkades i ligacupmatchen mot Charlton (3-0) och sedan i 2-1-segern mot Manchester City.

Anthony Elanga, Manchester United - 18/0

Yttern bänkades i derbyt men spelade 84 minuter i ligacupen. Betyget i tidningen Manchester Evening News blev 4/10. United är fyra i Premier League.

ANNONS

Emil Krafth, Newcastle United - 2/0

Högerbacken rehabiliterar en korsbandsskada.

Alexander Isak, Newcastle United - 6/3

23-åringen hoppade in i den 78:e minuten när Newcastle blev klart för ligacupsemifinal efter 2-0 mot Leicester. Anfallaren byttes sedan in med 20 minuter kvar mot Fulham och ordnade segern med matchens enda mål, en minut före full tid. Tidningen The Chronicle gav Isak betyget 8/10 efter segermålet. “Toon” är trea, på samma poäng som Man United i tabellen.

Pontus Jansson, Brentford - 6/0

Mittbacken är skadad och missade därmed 2-0-segern mot Bournemouth.

Robin Olsen, Aston Villa - 5/1 nollor

Målvakten satt på bänken när Villa besegrade Leeds med 2-1.

Ludwig Augustinsson, Aston Villa (utlånad från Sevilla) - 5/0



ANNONS

28-åringen är skadad och saknades i den senaste matchen.

Dejan Kulusevski, Tottenham (utlånad från Juventus) - 14/1

Högeryttern var tillbaka efter en lättare skada och spelade 88 minuter i 0-2-förlusten mot Arsenal. Tidningen Evening Standard gav 22-åringen betyget 6/10. Spurs är femma i Premier League.

Ken Sema, Watford - 25/2

Yttern har missat de fyra senaste matcherna med en skada i baksida lår.

Viktor Gyökeres, Coventry City - 27/13

Efter 0-1 mot serieledaren Burnley har Coventry fyra matcher i rad utan vinst. Anfallaren har bara nätat i en av dessa matcher, under tiden som hans lag sjunkit till 15:e plats i tabellen. Tidningen Coventry Telegraph gav 23-åringen betyget 7,5/10 efter Burnley-matchen.

Viktor Johansson, Rotherham - 23/8 nollor



ANNONS

24-åringen höll nollan när Rotherham slog topplaget Blackburn med 4-0. För den insatsen togs målvakten ut i veckans lag i The Championship. “The Millers” är på 19:e plats i tabellen.

FINLAND

Adam Larsson, Ilves - 13/3

Den finska ligan är färdigspelad. Kontraktet med Tammerforslaget löper ut sista december 2023. Har option för ytterligare ett år.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 5/0

Vänsterbacken är fortsatt skadad och missade helgens match mot Troyes (5-1-seger). Lille ligger sexa i Ligue 1.

Jens Cajuste, Reims - 13/1

Mittfältaren spelade 81 minuter i 0-0-mötet med Nice i helgen. Innan dess hoppade han i paus mot Ajaccio (1-0-seger) i onsdags. Reims ligger elva i Ligue 1.

Isak Pettersson, Toulouse - 0/0

I början av juli slog tränaren Philippe Montanier fast för La Depeche du Midi att Pettersson skulle lämna klubben efter att ha fått lite speltid under förra säsongen. Men ännu har målvakten inte bytt klubb. Pettersson har inte suttit på bänken i någon av Ligue 1-matcherna den här säsongen.

ANNONS

Oliver Zandén, Toulouse - 6/0

Vänsterbacken ställdes utanför truppen både mot Auxerre och Brest under den gångna veckan. Toulouse ligger tolva i Ligue 1.

Amar Abdirahman Ahmed, Troyes - 2/0

Den 18-årige ytterforwarden satt på bänken mot Marseille (2-0-förlust) i onsdags och därefter var han utanför truppen till helgens match mot Lille (5-1-förlust). Troyes ligger på plats 14 i Ligue 1.

Anton Salétros, Caen - 0/0

Mittfältaren har inte hunnit debutera för sin nya klubb. Caen ligger nia i ligan. För sajten francebleu.fr har han förklarat varför han valde att flytta till Ligue 2-klubben. ”Caen jobbar hårt för att nå Ligue 1, min dröm är att spela i någon av de fem bästa ligorna i Europa och det är svårt att gå direkt från Skandinavien till Ligue 1”, säger Salétros.

Sebastian Ring, Amiens - 17/0



ANNONS

Vänsterbacken fick två inhopp under den gångna veckan, mot Guingamp (1-1) i minut 86 och mot Bordeaux (1-1) i minut 71. Amiens ligger sexa i Ligue 2.

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC - 0/0

Den förre BP-spelaren skrev precis på för klubben, som ligger näst sist i högstaligan.



Lenny Silwer Wright, Europa Point FC - 0/0

Målvakten var inte med i truppen till senaste matchen mot Lions Gibraltar (5-0-förlust).



Kristoffer Krebs, Europa Point FC - 0/0

Forwarden skrev precis på för klubben.



Hampus Orsing, Europa Point FC – 2/0

Mittfältaren får främst speltid i reservlaget men hoppade in mot Lions Gibraltar, med sju minuter kvar av ordinarie tid.



Oliver Johansson, Europa Point FC - 5/1

Mittfältaren var inte med i truppen mot Lions Gibraltar.

GREKLAND

Alexander Fransson, AEK Aten - 3/0



ANNONS

Mittfältaren har varit sjuk men var tillbaka i truppen till 4-1-segern mot Panetolikos i helgen. Då satt han på bänken under hela drabbningen. AEK ligger tvåa i serien.

Niclas Eliasson, AEK Aten - 12/0

Yttern har varit skadad under en tid men är nu på väg tillbaka. Enligt grekiska Gazzetta har han gått in i kollektiv träning.

Eric Larsson, OFI Kreta - 18/1

Offensive högerbacken spelade 90 minuter mot Paok i lördags. Kreta ligger elva i ligan.

Johan Mårtensson, Panetolikos - 16/0

Mittfältaren spelade hela matchen när laget föll med 5-1 mot AEK Aten i helgen. Panetolikos ligger åtta i ligan.

Jacob Une Larsson, Panetolikos (utlånad från Djurgården) - 17/0

Mittbacken var tillbaka i startelvan mot AEK och spelade hela matchen.

August Erlingmark, Atromitos - 16/1

Mittfältaren hoppade in i 72:a minuten i cupnederlaget mot Olympiakos (2-2, sammanlagt 3-6) i onsdags och spelade sedan 79 minuter mot Lamia (1-1) i ligan i helgen. Atromitos ligger sjua i ligan.

ANNONS

ISLAND

Johannes Vall, IA - 24/1

Säsongen är över. IA ramlade ur högstaligan.

Oliver Ekroth, Vikingur - 37/1

Säsongen är över. Vikingur slutade trea i ligan.

Pontus Lindgren, KR - 22/0

Säsongen är över. KR slutade fyra i ligan.

ISRAEL

Daniel Sundgren, Maccabi Haifa - 18/1

Högerbacken har varit knäskadad men är snart tillbaka, enligt Israel Hayoum. Det talas om spel i nästa vecka.

Tom Amos, Hapoel Be’er Sheva - 0/0

Målvakten skrev precis på för klubben.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 0/0

Rehabiliterar en skada just nu.

Isak Hien, Hellas Verona - 14/0

Mittbacken, som ryktas vara på väg till Torino, spelade 90 minuter mot Inter (1-0-förlust) i helgen. Hellas Verona ligger på plats 18, tredje sist, i Serie A.

Aimar Sher, Spezia - 1/0

Mittfältaren har inte varit med i truppen till ligamatcherna efter omstarten. I helgen slog man Torino med 1-0. Spezia ligger på plats 15 i Serie A.

ANNONS

Albin Ekdal, Spezia - 14/0

Mittfältaren hoppade in i 77:e minuten mot Torino.

Emil Holm, Spezia - 18/1

Högerbacken spelade 77 minuter mot Torino.

John Björkengren, Lecce - 0/0

Mittfältaren har inte varit med i truppen till någon av säsongens Serie A-matcher och i somras uppgav Gazzetta dello Sport att Björkengren var på väg bort från Lecce. Men någon flytt blev det alltså inte innan exempelvis det italienska transferfönstret stängde.

Joel Voelkerling Persson, Lecce - 1/0

Den 19-årige forwarden gjorde Serie A-debut i helgen, när han hoppade in i 72:a minuten mot Milan (2-2). Lecce ligger på plats 14 i Serie A.

Emmanuel Ekong, Empoli - 2/0

Den 20-årige forwarden satt på bänken mot Sampdoria (1-0-seger) under måndagen. Empoli ligger på plats tolv i Serie A.

Benjamin Tahirovic, Roma - 5/0

Veckan gav två inhopp för mittfältaren. Ett i den 87:e minuten mot Genoa (1-0-seger i cupen) och ett i den 74:e minuten mot Fiorentina (2-0-seger i ligan). Laget ligger sjua i Serie A. Tränaren José Mourinho vill satsa på Tahirovic. Enligt Il Messaggero har andra klubbar kommit med förfrågningar rörande svensken i vinter men då har Mourinho satt stopp för en eventuell flytt. Han vill ha 19-åringen i Roma.

ANNONS

Alexander Jallow, Brescia - 11/0

Högerbacken är just nu skadad, enligt italienska medier. Brescia ligger på plats 13 i Serie B.

Riccardo Gagliolo, Reggina - 19/2

Backen avgjorde mötet med Spal i helgen, men på ett tråkigt sätt. Gagliolo gjorde självmål i 65:e minuten och det blev matchens enda mål. Reggina ligger tvåa i Serie B.

Marcus Rohdén, Frosinone - 17/2

Mittfältaren spelade hela matchen när laget slog Modena med 2-1 i helgen. Frosinone ligger etta i Serie B.

Nermin Karic, Benevento - 20/1

Mittfältaren spelade 93 minuter i 1-1-mötet med Cosenza i helgen. Benevento ligger på plats 15, en poäng över negativt kval, i Serie B.

Johan Guadagno, Pisa - 0/0

Målvakten var inte med i truppen mot Cittadella (2-1-förlust) i helgen. Pisa ligger femma i Serie B.

JAPAN

David Moberg Karlsson, Urawa Reds - 29/13



ANNONS

Urawa Reds har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 34/1

Säsongen är över. Forge blev ligamästare.

LETTLAND

Douglas Bergqvist, Riga - 19/0

Säsongen är över. Riga slutade tvåa i seriespelet.

NEDERLÄNDERNA

Paulos Abraham, Groningen - 9/0

Forwarden är skadad och missade cupmötet med Spakenburg (3-2-förlust) och ligamatchen mot Feyenoord (3-0-förlust). Groningen ligger på plats 15 i Eredivisie.

Daleho Irandust, Groningen - 4/0

Mittfältaren är skadad just nu.

Yahya Kalley, Groningen - 6/0

Vänsterbacken satt på bänken både mot Spakenburg och Feyenoord.

Alex Mortensen, Groningen - 0/0

Får främst speltid i reservlaget.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen - 11/0

Mittfältaren hoppade in i paus mot Spakenburg och i den 74:e minuten mot Feyenoord.

ANNONS

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 18/5

Forwarden gjorde matchens enda mål i cupavancemanget mot Heracles i torsdags. Lidberg spelade 72 minuter då. Därefter blev det 90 minuter i ligan mot Utrecht (2-2). Go Ahead Eagles ligger tia i Eredivisie.

Tesfaldet Tekie, Go Ahead Eagles - 8/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Heracles och stod för assisten till Lidberg. Mot Utrecht blev det spel i 67 minuter.

Amin Sarr, Heerenveen - 17/3

Forwarden spelade 82 minuter mot Volendam (2-0-seger) i onsdags och stod då för en assist. Därefter spelade Sarr hela ligamatchen mot AZ (2-0-förlust) och brände en straff. Heerenveen ligger åtta i Eredivisie.

Rami Al Hajj, Heerenveen - 11/3

Mittfältaren hoppade in i minut 71 mot Volendam och i minut 81 mot AZ.

Simon Olsson, Heerenveen - 18/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Volendam och sedan 81 minuter mot AZ.

ANNONS

Alex Timossi Andersson, Heerenveen - 8/0

Forwarden hoppade in i 82:a minuten mot Volendam och satt sedan på bänken mot AZ.

Hussein Ali, Heerenveen - 5/0

Backen satt på bänken både mot Volendam och AZ.

Jesper Karlsson, AZ - 14/4

Ytterforwarden spelade 74 minuter och gjorde ett mål i cupsegern (4-1) mot Excelsior i onsdags. Därefter blev det 88 minuter och ett gult kort mot Heerenveen (2-0-seger) i ligan i helgen. AZ ligger tvåa i Eredivisie.

Mayckel Lahdo, AZ - 23/4

Satt på bänken mot Excelsior och hoppade in i 89:e minuten mot Heerenveen.

Patrik Wålemark, Feyenoord - 19/2

Ytterforwarden satt på bänken i cupsegern (3-1) mot Zwolle i torsdags och därefter fick han hoppa in i 81:a minuten mot Groningen (3-0-seger) i ligan i helgen. Feyenoord leder Eredivisie.

NORGE

Leon Hien, Odd - 0/0

Leon Hien, som är bror till Isak Hien, tog nyligen steget från HTFF till Odd. Kontraktet är skrivet över tre år. ”Det känns kul och bra att vara här”, sa 21-åringen när han presenterades av sin nya klubb. Norska ligan drar igång den 10 april.

ANNONS

Leopold Wahlstedt, Odd – 0/0 nollor

Januariturnémålvakten har gjort succé i Odd, som slutade femma i Eliteserien, och Wahlstedt har uppgetts vara av intresse för större klubbar. Målvakten själv bekräftade för Fotbollskanalen att Odd nobbat ett bud från Bodø/Glimt och att Villarreal haft koll på honom. ”Det kan bli spännande i januari”, sa 23-åringen. Villarreal sålde häromveckan förstemålvakten Gerónimo Rulli, som tog VM-guld med Argentina, till Ajax och kanske är det någonting som talar för en La Liga-flytt för Wahlstedt.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Vänsterbacken är korsbandsskadad och missade säsongsavslutningen. Han kommer även missa en betydande del av det här året. Norska ligan drar igång den 10 april.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 0/0

Den norska ligan drar igång den 10 april. Paopantou.gr uppgav nyligen att grekiska Panathinaikos ska ha ett visst intresse för Vecchia och därefter rapporterade norska, och trovärdigare, Adressa att den grekiska storklubben är intresserad av Vecchia. 27-åringens kontrakt med Rosenborg sträcker sig över hela 2024.

ANNONS

Danilo Al-Saed, Sandefjord - 0/0

Nyligen blev det klart att Sandefjord värvar Danilo Al-Saed från Sandviken i ettan. Kontraktet sträcker sig över tre år. Den gångna veckan spelade 23-åringen 45 minuter i en träningsmatch mot division 2-laget Fram och den offensive spelaren gjorde matchens enda mål. ”Jag skrev på i december och har redan skaffat mig en lägenhet. Bor i närheten av en pizzeria - så kanske blir det besök där i dag - även om pizza inte ingår i min fasta meny”, sa Al-Saed till Sandefjords hemsida efter matchen.

Här kan du läsa en längre intervju med Danilo Al-Saed.

Filip Ottosson, Sandefjord - 0/0

Mittfältaren lämnade Landskrona Bois för Sandefjord och kontraktet sträcker sig över tre år. ”En central mittfältare som gärna vill ha bollen - och som kan använda den”, sa tränaren Hans Erik Ødegaard i ett uttalande på föreningens hemsida. Den gångna veckan spelade Ottosson 45 minuter i en träningsmatch mot Fram.

ANNONS

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 0/0

Den förre MFF:aren var skadad hela hösten och saknades i träningsmatchen mot Fram. Norska ligan startar den 10 april.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 0/0

Norska ligan drar igång 10 april.

Kevin Kabran, Viking - 31/5

Norska ligan drar igång 10 april. Anfallaren har kontrakt över 2023.

Amor Layouni, Vålerenga - 0/0

Norska ligan drar igång 10 april.

David Fällman, Ålesund - 0/0

Kaptenen har kontrakt med Ålesund över det här året. Blir det en återkomst till Hammarby sedan? Det är någonting som Fällman själv inte utesluter. ”Jag blev väldigt glad när jag hörde att de gärna vill se mig i Hammarby igen och det skulle såklart vara en intressant väg att gå”, sa Fällman nyligen till Ekuriren och lade till att ”han skulle älska att tillhöra Hammarby igen”. Norska ligan drar igång 10 april.

ANNONS

Moonga Simba, Brann - 0/0

Simba var utlånad till IFK Värnamo den gångna säsongen och nu har den förre VSK-spelaren återvänt till Brann, som tog steget upp i Eliteserien tillsammans med Stabaek. Aftonbladet har tidigare uppgett att Brommapojkarna varit på väg att värva Simba.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 27/15

Ishak spelade från start i en träningsmatch mot Eintracht Frankfurt i fredags, men forwarden byttes ut efter 64 minuter i 1-0-förlusten. Polska ligan återstartar i slutet av januari.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 31/0

Karlström, som skrev på en kontraktsförlängning till 2026 i veckan, spelade 90 minuter i träningsmatchen mot Eintracht Frankfurt, 1-0-förlust, i fredags.

Filip Dagerstål, Lech Poznan (utlånad från Khimki) - 17/0

Backen spelade inte mot Eintracht Frankfurt.

ANNONS

Pontus Almqvist, Pogon Szczecin (utlånad från Rostov) - 15/3

Forwarden, som precis är tillbaka från skada, hoppade in och gjorde ett mål i 2-1-segern mot Petrolul i fredags. I helgens andra träningsmatch, 2-0 mot FCSB, startade Almqvist och blev utbytt efter en dryg timme. Polska ligan återstartar i slutet av januari.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 0/0

Backen, som nyligen såldes av IFK Norrköping till Pogon Szczecin, startade mot Petrolul och spelade blott de fjorton första minuterna mot FCSB. Det var hans två första matcher för klubben. Enligt GS24.pl tvingades Wahlqvist Egnell lämna matchen mot FCSB på grund av skada, men enligt sajten är det troligtvis inget jätteallvarligt.

Henrik Castegren, Lechia Gdansk - 4/0

Backen inledde på bänken och spelade andra halvlek i förra tisdagens träningsmatch mot Petrolul (2-0-förlust). Castegren fick även hoppa in i den 62:a minuten mot Röda Stjärnan, 3-1-förlust, i söndags.

ANNONS

Mattias Johansson, Legia Warszawa - 11/1

Förra tisdagen spelade Johansson första halvlek i träningsmötet med Mezökövesd-Zsory, 0-0. I helgens träningsmatch mot Chemnitzer, 3-2-seger, startade ytterbacken och svarade för ett mål.

Gustav Berggren, Rakow - 12/0

Mittfältaren hoppade in i den 64:e minuten när Rakow besegrade Qarabag med 3-0 i en träningsmatch i fredags. I måndagens träningsmöte med FCSB (4-1-seger) var Berggren utanför truppen.

Emil Bergström, Górnik Zabrze - 9/1

Gornik Zabrze meddelade före träningsmatchen mot Sanfreece Hiroshima i söndags, 1-1, att Bergström haft förkylningsproblem och att han skulle vara på benen inom de närmaste dagarna.

QATAR

Carlos Strandberg, Al-Sailiya SC - 10/5

Strandberg spelade hela matchen när Al-Sailiya föll med 2-1 mot Al-Ahli Doha i torsdags. Laget ligger sist i QSL.

ANNONS

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 9/1

Forwarden startade och blev utbytt i den 81:a minuten i Al-Ettifaqs 2-0-förlust mot Al-Fateh i torsdags. Laget ligger på tionde plats i den saudiska ligan.

Jacob Rinne, Al-Fateh - 10/4

Målvakten blev utbytt i paus mot Al-Feiha den 30 december. I den efterföljande matchen, 2-1-förlusten mot Al-Adalh den 6 december, var han utanför truppen, och han saknades även i 2-0-segern mot Al-Ettifaq i torsdags. Al-Fateh ligger på sjunde plats i saudiska ligan.

Mohamed Youla, Al-Tai - 0/0

Youla var utanför truppen i förlusten mot Al-Taawon i fredags. Laget ligger på nionde plats i ligan.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers - 0/0

Mittbacken är långtidsskadad och har inte spelat en match hittills. Enligt Daily Express kommer Helander att vara redo för comeback någon gång i februari eller mars. Rangers är tvåa i skotska ligan. Helanders kontrakt löper ut i sommar.

ANNONS

Melker Hallberg, St. Johnstone - 22/2

Hallberg utgick med en känning i baksida lår mot Hearts den 28 december och mittfältaren har inte kommit till spel sedan dess. Enligt BBC är den förre KFF:aren nära comeback. St. Johnstone ligger på åttonde plats i skotska ligan som består av tolv lag.

Carl Starfelt, Celtic - 14/2

Mittbacken spelade 90 minuter när Celtic i lördags vann ligacupsemifinalen mot Kilmarnock med 2-0. Men förutsättningarna var inte optimala. ”Vi kommer inte med bortförklaringar, men planen var inte bra och det var väldigt blåsigt. Ändå försökte vi spela vårt spel och göra det bästa av situationen”, sa Starfelt enligt celticway.co.uk efter triumfen. I finalen väntar ett Old Firm-derby mot Rangers.

SLOVENIEN

Max Watson, NK Maribor - 11/2

Slovenska ligan återstartar i början av februari.

ANNONS

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 4/0

18-åringen blev i förra veckan kvar på bänken mot Villarreal (1-1) på hemmaplan i La Liga. Celta Vigo är på 16:e-plats i den spanska högstadivisionen.

Isak Jansson, FC Cartagena - 19/2

Den tidigare Kalmar FF-talangen gjorde i förra veckan 79 minuter på planen mot Huesca (0-0) hemma i den spanska andradivisionen. Cartagena är placerat på nionde plats i andraligan.

SYDKOREA

Jonathan Ring, Jeju United - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång.

Kevin Höög Jansson, Gangwon FC - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång.

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång.

THAILAND

Niran Hansson, Nongbua Pitchaya - 1/0

Den thailändska ligan har vinteruppehåll. Hanssons lag är nästjumbo i ligan.

ANNONS

Anthonio Sanjairag, Chonburi FC - 0/0

Den thailändska ligan har vinteruppehåll. Chonburi är på andra plats i ligan.

William Weidersjö, Port FC - 10/1

Den thailändska ligan har vinteruppehåll. Port är sjua i ligan.

Gustav Sahlin, Port FC - 3/0

Den thailändska ligan har vinteruppehåll. Port är sjua i ligan.

Osman Sow, Sukhothai FC - 9/4

Den thailändska ligan har vinteruppehåll. Sukhothai är nia i ligan.

Filip Rogic, Buriram United - 0/0

Den thailändska ligan har vinteruppehåll. Buriram toppar ligaspelet.

TJECKIEN

Aiham Ousou, Slavia Prag - 21/1

Den tjeckiska ligan har vinteruppehåll, och Slavia Prag är tvåa i ligan. I förra veckan startade han i ett träningsmöte med Servette, där Slavia Prag vann med 1-0.

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 14/0

Larsson stod i förra veckan för en assist och 67 minuter mot Giresunspor (2-2) hemma i Süper Lig. Antalyaspor är på 15:e-plats i den turkiska högstadivisionen.

ANNONS

TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig - 21/4

Bundesliga har vinteruppehåll, och Leipzig är trea i ligan. I förra veckan spelade Leipzig två träningsmatcher, där Forsberg kom till spel och blev målskytt i båda matcherna. I 15-0-segern mot tredjedivisionslaget Atletico Arabia FC (Förenade Arabemiraten), som spelades över fyra gånger 30 minuter, gjorde Forsberg ett hattrick inom loppet av fyra minuter, och därefter gjorde han även ett mål i Leipzigs 4-0-seger mot Mlada Boleslav.

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 16/1

Bundesliga har vinteruppehåll, och Wolfsburg är på sjunde plats i ligan. I förra veckan startade Svanberg när Wolfsburg föll med 1-0 mot Augsburg i en träningsmatch.

Sebastian Andersson, Köln - 0/0

Bundesliga har vinteruppehåll, och Köln är på 13:e-plats i ligan. Andersson har under en längre tid varit skadad och har inte spelat med Köln den här säsongen, men nyligen var han, i en intervju med Fotbollskanalen, tydlig med att han inte kommer att sluta, vilket Köln-tränaren Steffen Baumgart spått. Andersson sa följande: ”Jag tränar på med min rehab och jag förväntar mig definitivt att spela fotboll snart igen”.

ANNONS

Jordan Larsson, Schalke 04 - 10/0

Bundesliga har vinteruppehåll, och Schalke 04 är jumbo i ligan. Enligt tysk media kan forwarden lämna Schalke framöver, och nyligen uppgav Rheinische Post att 2. Bundesliga-laget Fortuna Düsseldorf är intresserat av att låna Larsson. I förra veckan kom han till spel när Schalke föll mot Werder Bremen med 1-0 i en träningsmatch.

Marko Johansson, Bochum (utlånad från Hamburg) - 0/0

Bundesliga har vinteruppehåll, och Bochum är nästjumbo i ligan. I förra veckan fick keepern inte speltid när Bochum kryssade mot Luzern (1-1) i en träningsmatch.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 18/6

Den tyska andradivisionen har vinteruppehåll. Fürth är tia i 2. Bundesliga. Hrgota spelade i förra veckan i första halvlek i träningsmötet med Hansa Rostock, som slutade med förlust med 4-1.

ANNONS

Andreas Linde, Greuther Fürth – 14/4

Den tyska andradivisionen har vinteruppehåll. Fürth är tia i 2. Bundesliga. Linde spelade i förra veckan i första halvlek i träningsmötet med Hansa Rostock, som slutade med förlust med 4-1.

Eric Smith, St. Pauli - 17/3

Den tyska andradivisionen har vinteruppehåll. St. Pauli är på 15:e-plats i 2. Bundesliga. Nyligen uppgav den tyska tidningen Bild att Bundesliga-klubbarna Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen och Freiburg visar intresse för Smith. I förra veckan kom han till spel i 61 minuter när St. Pauli slog Mönchengladbach med 1-0 i en träningsmatch.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 16/1

Den tyska andradivisionen har vinteruppehåll. Hansa Rostock är på nionde plats i 2. Bundesliga. I förra veckan kom han till spel när Rostock slog Greuther Fürth med 4-1 i en träningsmatch, samt i 2-1-förlusten mot CSKA 1948, som också var en träningsmatch.

ANNONS

Nils Fröling, Hansa Rostock - 11/1

Den tyska andradivisionen har vinteruppehåll. Hansa Rostock är nia i 2. Bundesliga. I förra veckan kom han till spel när Rostock slog Greuther Fürth med 4-1 i en träningsmatch, samt i 2-1-förlusten mot CSKA 1948, som också var en träningsmatch.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf – 19/4

Den tyska andradivisionen har vinteruppehåll, och Fortuna Düsseldorf är på sjunde plats i ligan. I förra veckan föll Fortuna Düsseldorf mot Borussia Dortmund med 5-1 i en träningsmatch, och vidare vann laget med 1-0 mot Grasshopper i en annan träningsmatch.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 6/0

Den tyska andradivisionen har vinteruppehåll. Darmstadt toppar andradivisionen. I förra veckan kom han till spel när Darmstadt vann med 1-0 mot Cluj i ett träningsmöte.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 9/1



ANNONS

Den tyska andradivisionen har vinteruppehåll. Darmstadt toppar andradivisionen. I förra veckan kom han till spel när Darmstadt vann med 1-0 mot Cluj i ett träningsmöte.

UNGERN

Jack Lahne, Ujpest FC (utlånad från Amiens) - 8/0

Den ungerska ligan har uppehåll. Ujpest är på tionde plats i ligan.

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 0/0

Den ungerska ligan har uppehåll. Puskás Akadémia FC är fyra i ligan.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång än.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång än.

Rasmus Alm, St. Louis City - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång än.

Adam Lundqvist, Houston Dynamo - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång än.

Oskar Ågren, San Jose Earthquakes - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång än.

ANNONS

Christopher McVey, Inter Miami - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång än.

Buster Sjöberg, Vancouver Whitecaps - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång än.

Mohanad Jeahze, DC United - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång än.

ÖSTERRIKE

Albert Ejupi, TSV Hartberg - 12/0

Den österrikiska ligan har vinteruppehåll. Hartberg är jumbo i ligaspelet.

Tim Prica, WSG Tirol (utlånad från Ålborg) - 17/6

Den österrikiska ligan har vinteruppehåll. Tirol är på femte plats i ligaspelet.