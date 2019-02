Milosevic får fina omdömen i engelsk press - men är självkritisk: "Kan bara bli bättre"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 13/10

Melbourne Victory förlorade seriefinalen mot Perth Glory (1-2), deras blott andra förlust på de 16 senaste matcherna. Toivonen var inte med i matchtruppen efter att ha fått en smäll på träning.

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 14/1

Zulte Waregem fick 0-0 borta mot Anderlecht, men även den här gången var Erdin Demir utanför matchtruppen. Anledningen är oklar.

Eric Smith, Gent – 3/0

Smith var kvar på bänken när Gent förlorade hemmamatchen mot Royal Mouscron (1-2). Gent ligger sjua i tabellen, på samma poäng som sexan Anderlecht, med fem omgångar kvar. De sex bästa lagen går in i ett mästerskapsslutspel, där det är fem Europacupplatser i potten.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 28/9

Som vanligt vinst för KV Mechelen (2-1 mot OH Leuven). Engvall spelade nästan hela matchen, men var åter mål- och assistlös. Efter succéhösten har han haft det lite tyngre med produktionen, och inkluderat cupmatcher har han noll mål och en assist på de tio senaste matcherna.

Diego Montiel, KFCO Beerschot – 2/0

Montiel spelade bland annat en reservlagsmatch för KFCO i veckan och var en av de uttagna i bruttotruppen mot Saint Gilloise (3-1), men han var inte en av de 18 i matchtruppen. Med tre omgångar kvar slåss KFCO om att hamna på kvalplats till högstadivisionen.

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 13/3

Bosniska ligan har uppehåll. Mladosts nästa match är den 23:e februari.

CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 1/0

Figueroa gjorde debut i Unión La Calera, med att spela 90 minuter som vänsterback mot brasilianska Chapecoense (0-0). Matchen var i Copa Sudamericana, Sydamerikas motsvarighet till Europa League, och var den första matchen i ett dubbelmöte.

CYPERN

John Alvbåge, Nea Salamina (utlånad från Omonia) – 1/0 nollor

Förlust med 0-2 mot Anorthosis. Alvbåge blev kvar på bänken.

DANMARK

Mikael Boman, Randers FC – 9/0

Boman fick några minuters inhopp i slutet av matchen mot Ålborg (3-0), i vad som var den första ligamatchen efter ett långt vinteruppehåll.

Patrik Carlgren, Randers FC – 21/9 nollor

Carlgren inledde vårsäsongen med att än en gång hålla nollan (3-0 mot Ålborg). Carlgren fick 3/6 i betyg av Ekstrabladet. Carlgrens finare form är en av anledningarna till att Randers nu ligger fyra i den danska ligan, på samma poäng som trean Bröndby.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 17/0

FCK manglade över Odense i vårens första ligamatch (6-1). Bengtsson var kvar på bänken hela matchen. Trots bristen på speltid har Bengtsson sagt till Nerikes Allehanda att han trivs i FCK, men att han inte utesluter en flytt i sommar om situationen fortsätter på en liknande väg.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 19/0

Papagiannopoulos, precis som Bengtsson, fick se hela matchen mot Odense (6-1) från bänken.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 23/1

13:e raka 90-minutaren för Andersson, denna gång med en start mot Vendsyssel (1-0). Han fick 6/10 i betyg av BT för sin insats. Andersson fick också gott om beröm av tränare och lagkamrat Marc Dal Hende i en intervju med Bold.dk, när de pratade svenskens prestationer såhär långt. Han värvades som reserv till vänster vingback, men det tog inte många matcher innan han blev ordinarie höger vingback. ”Joel är verkligen en bra värvning av Midtjylland”, sa Dal Hende.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

Var inte med i truppen mot Vendsyssel (1-0).

Simon Tibbling, Bröndby – 25/2

Tibbling har haft problem med en skada, och fick därför bara hoppa in sista kvarten mot Nordsjälland (3-3).

Simon Hedlund, Bröndby – 1/0

Duglig debut i Bröndby som en av två anfallare. Hedlund fixade två straffar och spelade fram till det tredje målet, när Bröndby fick 3-3 mot Nordsjälland. Tipsbladet hade Hedlund som Bröndbys bästa spelare i matchen och BT gav honom 7/10 i betyg.

Gustaf Nilsson, Vejle – 15/3

Bra första match för Vejle efter uppehållet: 2-0-seger mot Sönderjyske. Nilsson, som opererades i slutet av 2018, hann tillbaka till vårpremiären och spelade sista kvarten.

Melker Hallberg, Vejle – 17/1

Hallberg spelade till sig en startplats under hösten i Vejle, men var på bänken ett par av de avslutande matcherna. Även mot Sönderjyske (2-0) inledde han på bänken, men kom in efter en timmes spel. Han fick 5/10 i betyg av BT.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 21/5 nollor

Tre insläppta mål av Rinne mot Randers (0-3), men trots det röstades han av Ålborgfansen fram till lagets bästa spelare i matchen.

Niklas Backman, Århus – 11/0

Backman, med nyskrivet kontrakt, fick ha lagkaptensbindeln i matchen mot Esbjerg (2-0). BT bedömde honom också som matchens näst bästa spelare, med 7/10 i betyg.

Tobias Sana, Århus – 17/5

Om Backman var näst bäst i matchen Århus mot Esbjerg (2-0), så var det enkelt att gissa vem som var bäst. Tobias Sana (8/10 i betyg av BT) gjorde matchens två mål. Först plockade han upp en misslyckad pass från Esbjergs målvakt och därifrån kunde han fixa första målet. Andra målet var en bolltransport av Sana långt in från egen planhalva, där han till slut dribblade till sig ett friläge och placerade in bollen nära bortre stolpen.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 24/1

Var inte med mot Fulham (3-0) efter att ha fått en liten känning. Ole Gunnar Solskjaer sa att det inte skulle vara några problem för svensken att spela mot Paris SG i Champions League i dag tisdag.

Ken Sema, Watford – 17/1

Startade mot Everton (1-0), men byttes ut i halvtid och ersättaren Andre Gray gjorde matchens enda mål. Watford Observer gav Sema 5,5 i betyg, med motiveringen att det på hans sida var defensivt bra, men att det var för få bra saker offensivt.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Var inte med A-laget mot Everton (1-0).

Viktor Gyökeres, Brighton – 4/0

Fick sin andra start i Brighton då han spelade ungefär 80 minuter mot West Bromwich i FA-cupen (1-1, 3-1 efter förlängning). Han fick betyget 6/10 i Brighton and Hove Independent, och i en intervju med Fotbollskanalen bedömde han sin insats som okej. Han var inte med i 18-mannatruppen mot Burnley (1-3) i ligan några dagar senare.

Joel Asoro, Swansea – 10/0

Asoro blev kvar på bänken mot Millwall (1-0).

Martin Olsson, Swansea – 17/0

Långtidsskadad och lär missa resten av säsongen.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 9/3 nollor

Nordfeldt var tillbaka efter sjukdom, men fick fortsatt sitta på bänken (1-0 mot Millwall).

Pontus Jansson, Leeds – 26/1

1-1 i toppmötet mot Middlesbrough med Jansson från start. Svensken fick 7/10 i betyg av Yorkshire Evening Post. Leeds är tvåa i Championship, två poäng efter Norwich.

Niclas Eliasson, Bristol City – 25/2

Bra 1-0-seger borta mot Blackburn, och Bristol City är på kvalplats till Premier League med 16 matcher kvar att spela. Eliasson blev kvar på bänken den här gången.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 2/0

Birmingham City höll på att tappa en 4-0-ledning mot QPR, men vann till slut med 4-3. Mrabti kom in i mitten av andra halvlek och fick 6,5 av 10 i betyg av Birmingham Mail. ”Såg väldigt livlig ut sista kvarten, men borde ha gjort mål” var omdömet.

Alexander Milosevic, Nottingham Forest – 2/0

Ännu en start och ännu en fin insats av Milosevic. 2-1 mot Brentford, och Nottingham Post gav svensken 8/10 i betyg, högst i laget tillsammans med Ryan Yates. Tidningen berömde Milosevic för hur snabbt han kommit in i laget, och hur stark och ledande han är där bak. Han var även inblandad i lagets första mål. Milosevic själv ser utrymme för förbättring.

- Jag tycker att, från det jag har gjort så här långt, så kan saker bara bli bättre för mig. Jag är också min största kritiker. När jag kollar på mig själv i spegeln kommer det från insidan. När vi förlorar matcher vet jag vad jag gjorde bäst och vad jag kan göra bättre. Det är så jag vill bli bättre varje vecka och det är så jag kommer att bli bättre varje vecka, sa svensken till Nottingham Post efter segern mot Brentford.

Jonas Olsson, Wigan – 0/0

Var för första gången på bänken för Wigan, men fick inte hoppa in mot Rotherham (1-1).

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Inga nya uppdateringar kring Olssons återkomst efter skadan. Olsson sa för knappt fyra veckor sedan att det då var ”några veckor kvar” av rehaben

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 0/0

Forwarden är fortsatt skadad och missade cupmatchen mot Lahti (seger med 1-0) i söndags.

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn - 2/0

Missade matchen mot Lahti på grund av skada.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn - 3/0

Spelade hela matchen i 1-0-segern över Lahti. Såg till att Lahtis Pekka Lagerblom drog på sig sitt andra gula kort och blev utvisad, vilket även innebar en straff för IFK.

Hampus Lönn, IFK Mariehamn - 3/2

Spelade hela matchen i 1-0-segern över Lahti.

Erik Törnros, FC Lahti - 2/0

Forwarden startade i cupen mot Mariehamn, när Lahti föll med 1-0.

FRANKRIKE

Johan Larsson, Guingamp - 4/0

Högerbacken spelade hela matchen när Guingamp åkte ut ur franska cupen mot Lyon (förlust med 2-1). Satt sedan på bänken i ligamatchen mot Lille (förlust med 2-0) i helgen.

Karl-Johan Johnsson, Guingamp – 21/4 nollor

Målvakten stod när Guingamp åkte ut ur franska cupen mot Lyon (förlust med 2-1) men fick sedan stå över ligamatchen mot Lille (förlust med 2-0) i helgen.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 23/3

Landslagsmittfältaren satt först på bänken under hela matchen när Toulouse föll med 2-0 och blev utslaget ur franska cupen av Nantes. Durmaz spelade dock från start i 1-1-matchen mot Reims i ligan i söndags. Då blev han utbytt i den 73:e minuten.

Jakob Johansson, Rennes – 16/1

Landslagsmittfältaren har åkt på en ny knäskada och missade båda den gångna veckans matcher.

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 23/1

Högerbacken spelade hela matchen när Amiens slog Caen med 1-0 i lördags.

Jack Lahne, Amiens (utlånad från Brommapojkarna) – 0/0

Utanför truppen till matchen mot Caen.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain – 19/13

Al Ain har spelat två ligamatcher den gångna veckan. Först blev det bara 0-0 mot Emirates FC (då stod Berg utanför truppen) och därefter slog man Al Wahda med 1-0 (Berg spelade hela matchen men gjorde inget mål).

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 15/4

Högerbacken spelade hela matchen när Panathinaikos föll med 1-0 borta mot Giannina i lördags.

Niklas Hult, AEK Aten – 31/0

Vänsterbacken spelade hela matchen när AEK slog Atromitos med 1-0 på bortaplan i kvartsfinalen av cupen i torsdags, men skadade sig dessvärre tidigt i ligamatchen mot OFI Kreta i helgen (seger med 1-0). Hult rullades ut på bår på grund av lårbekymmer. Enligt grekisk media är det ännu inte klart hur länge svensken blir borta.

Pontus Wernbloom, Paok – 15/1

Mittfältaren har slitit av sin ena hälsena och blir borta under en längre period.

Admir Bajrovic, Panetolikos - 5/2

Forwarden fick starta mot Larissa under måndagskvällen och gjorde ett mål i matchen som slutade 2-2. Panetolikos ledde med 2-0 men tappade sin ledning i den andra halvleken. Bajrovic blev utbytt i mitten av den andra halvleken.

Erik Pärsson, OFI Kreta - 3/0

Tillbaka efter skadekänningar, men forwarden satt på bänken under hela matchen när Kreta föll med 1-0 mot AEK Aten i söndags.

Daniel Larsson, Aris - 4/1

Startade borta mot Asteras Tripolis under måndagen och satte Aris 1-0-mål i 3-0-segern. Det var Larssons första mål i nya klubben. Med en kvart kvar att spela byttes han ut.

Mikael Dyrestam, Xanthi - 3/0

Försvararen satt på bänken under hela matchen när Xanthi spelade 0-0 hemma mot Lamia i lördags.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 5/0

Valur har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa – 22/1

Utanför truppen när Haifa föll med 1-0 mot Ashdod i helgen.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma – 27/7 nollor

Landslagskeepern har enligt Romas tränare Eusebio Di Francesco åkt på en "smäll", vilken gjorde att han missade helgens ligamatch mot Chievo (seger med 3-0). Olsen är dessutom ett frågetecken inför tisdagens Champions League-match mot Porto.

Albin Ekdal, Sampdoria – 23/0

Landslagsmittfältaren startade i 1-0-förlusten mot Frosinone, på hemmaplan, i söndags. Ekdal blev utbytt i den 74:e minuten.

Filip Helander, Bologna – 19/0

Mittbacken satt på bänken när Bologna spelade 1-1 hemma mot Genoa i söndags.

Mattias Svanberg, Bologna – 17/0

Mittfältaren satt på bänken när Bologna spelade 1-1 hemma mot Genoa i söndags.

Oscar Hiljemark, Genoa – 18/1

Skadad. Genoa har bekräftat på sin officiella hemsida att Hiljemark har opererats och blir borta i sex månader.

Svante Ingelsson, Udinese – 1/0

Mittfältaren gjorde comeback efter sin korsbandsskada mot Torino i helgen. Ingelsson hoppade in i den 66:e minuten när Udinese föll med 1-0. "Det är klart att det är jätteroligt. Det är det här man kämpat för i nästan åtta månader", sa han till Fotbollskanalen efter matchen.

Dejan Kulusevski, Atalanta - 1/0

Den 18-årige mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Spal (seger med 2-1) i helgen.

Samuel Armenteros, Benevento - 1/0

Forwarden gjorde comeback för Benevento i fredags. Armenteros fick hoppa in i den 87:e minuten i 1-0-segern över Salernitana.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) – 15/0

Mittfältaren spelade hela matchen när Verona kryssade mot Crotone (1-1) på hemmaplan i söndags.

Marcus Rohdén, Crotone – 22/3

Mittfältaren startade i Crotones 1-1-match mot Verona och stod för assisten till sitt lags mål. Men i den 63:e minuten blev Rohdén också utvisad, efter att ha dragit på sig två gula kort.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 15/1

Anfallaren var åter utanför truppen när Tarxien i helgen föll med 3-0 mot topplaget Hamrun Spartans. Tarxien ligger på åttondeplats i ligan. Senast Alexander Nilsson gjorde ett framträdande var den 26 januari.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 24/5

Ytterforwarden är gjuten i startelvan och när Feyenoord studsade tillbaka mot De Graafschap efter nederlaget senast mot Excelsior så stod han för en assist. Larsson spelade fram till Tonny Vilhenas 1-0-mål. Feyenoord vann till slut matchen med hela 4-0 och Larsson blev utbytt i 79:e minuten.

Rotterdamlaget har varit ojämnt den här säsongen och stått för riktigt bra resultat stundtals medan man i bland svajat rejält. Exempel på det är 6-2-vinsten mot topplaget Ajax för två veckor sedan och det följde man upp med en 2-1-förlust mot bottenlaget Excelsior. Det har varit frustrerande, menar Larsson.

"Det har hänt för många gånger den här säsongen och förra säsongen - att vi inte når upp i nivå. Det är något vi jobbar med", säger han till klubbens Youtube-kanal.

Emil Bergström, Utrecht – 8/1

Mittbacken fick se sitt Utrecht spela 2-2 mot serieledaren PSV Eindhoven från bänken i helgen. Emil Bergström har haft svårt att slå sig in i Utrecht sedan han kom till klubben för ett drygt halvår sedan. Senast han spelade en match för laget var 19 januari.

Simon Gustafson, Utrecht – 25/4

Till skillnad från sin lagkamrat Emil Bergström har Gustafson fått gott om speltid i Utrecht den här säsongen och när laget ställdes mot tabellettan PSV Eindhoven startade han återigen. Utrecht hade slagläge att vinna matchen då man i halvtid ledde med 2-0, men i den andra halvlek reducerade och kvitterade Luuk de Jong. Gustafson gick också omkull i PSV:s straffområde i matchens slutskede. Domaren granskade situation med hjälp av VAR, men bedömde händelsen som otillräcklig för att peka på straffpunkten. Gustafson varnades också i den 59:e minuten och han var på planen i 90 minuter. Utrecht ligger på sjätteplats i ligan.

Kristoffer Peterson, Heracles – 23/10

Ytterforwarden fick i den förra omgången inleda på bänken för första gången den här säsongen på grund av en känning. Men när laget ställdes mot tvåan Ajax i helgen så tog han åter en plats från start. Med svensken i startelvan tog Heracles kommandot direkt och efter sex minuter brände Brandley Kuwas en straff, men trots det tog Petersons lag ledningen. I den 17:e minuten höll sig Mohammed Osman framme och satte dit 1-0, ett mål som räckte för tre poäng. Peterson spelade hela matchen och fick 7/10 i betyg av AD för sin insats. Ytterforwarden blev också uttagen i veckans lag av Voetbal International.

Alexander Isak, Willem II (Utlånad från Dortmund) – 3/0

Anfallaren gjorde i helgen sin tredje match för Willem II och sin andra raka start. Isak spelade också hela matchen i 2-1-förlusten mot VVV-Venlo och han lämnade planen mållös.

"Jag visste att det inte skulle vara lätt i den nederländska ligan. Vi måste fortsatt arbeta hårt på detaljer", sa han efter matchen enligt Tubantia.

Ibrahim Dresevic, Heerenveen - 0/0

Den 31 januari värvades Ibrahim Dresevic av Heerenveen från Elfsborg. I lördags tog han en plats i truppen för första gången när laget ställdes mot Zwolle. Mittbacken fick dock inte hoppa in i 1-1-matchen.

I den holländska klubben hoppas mittbacken på att ta ytterligare kliv så att han en dag kan spela i en ännu bättre liga.

- Jag hoppas att det utvecklar mig som spelare och person. Så att jag gör bra ifrån mig och kan ta nästa steg till en högre liga, sa han till Fotbollskanalen för ett par dagar sedan.

Ramon Pascal Lundqvist, NAC Breda – 6/1

Mittfältaren har omgående tagit en ordinarie tröja i sin nya klubb och han spelade 90 minuter när laget föll på nytt mot AZ Alkmaar i helgen. Ramon Pascal Lundqvist har under sin korta tid i klubben ännu inte fått uppleva hur det är att vinna en match med Breda. NAC ligger sist i Eredivsie.

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 23/8

Emil Hansson spelade i vanlig ordning från start i sitt RKC när laget i fredags slog Telstar på bortaplan med 3-0. Hansson stod inte för någon poäng. Han lämnade planen i den 90:e minuten och noterades för ett gult kort. Segern var RKC:s femte raka och laget ligger på sjundeplats i nederländska andraligan.

NORGE

Jesper Löfgren, Brann – 0/0

Mittbacken och hans Brann har inte spelat någon match den gångna veckan. Laget befinner sig för tillfället på Gran Canaria på träningsläger och ställs senare under tisdagen mot Start i en vänskapsmatch.

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 0/0

Layouni startade i fredagens träningsmatch mot Tromsdalen, men blev utbytt i paus. Bödö/Glimt vann matchen med 3-0.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 0/0

Mittfältaren spelade från start i träningsmatchen mot Molde i fredags. Matchen slutade 2-2.

Simon Alexandersson, Kristiansund – 0/0

Anfallaren var utanför truppen när Kristiansund träningsspelade mot Molde i fredags (2-2)

Haris Cirak, Kristiansund – 0/0

Cirak var spelade en halvlek i träningsmötet med Molde (2-2).

Daniel Gustavsson, Lilleström – 0/0

Mittfältaren spelade 90 minuter i träningsmatchen mot Djurgården på Tele2 Arena. Matchen slutade 1-1.

Andreas Linde, Molde – 0/0 nollor

Molde ställdes i fredags mot Kristiansund i en träningsmatch. Linde spelade 90 minuter i mötet och fick se sig överlistad två gånger. Matchen slutade 2-2.

Mattias Moström, Molde – 0/0

Veteranen startade för sitt Molde i träningsmötet med Kristiansund. Matchen slutade 2-2.

Christopher Telo, Molde – 0/0

Vänsterbacken var utanför truppen för andra gången i rad - den här gången när Molde spelade 2-2 mot ligakonkurrenten Kristiansund.

Marcus Sandberg, Stabaek – 0/0 nollor

Stabaek är nyss hemkommet från träningsläger i Thailand. Laget har inte spelat någon match den gångna veckan.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 0/0

Vålerenga är på träningsläger i Marbella, Spanien. I lördags mötte laget Dynamo Kiev och då fick Israelsson inleda på bänken, men med dryga kvarten kvar fick mittfältaren hoppa in. Matchen slutade 2-1 i ukrainarnas favör.

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 17/0

Dynamo Moskva befinner sig på träningsläger i Belek, Turkiet, och i torsdags mötte man Shonan Bellemare i en träningsmatch. I det 1-1-mötet spelade Holmén 90 minuter.

Mittbacken berättade för Fotbollskanalen för ett par veckor sedan att han för en dialog med förbundskaptenen Janne Andersson och den assisterande förbundskaptenen Peter Wettergren om en landslagsplats. För Dynamos hemsida säger han att hoppas på att vara med i Blågult snart igen.

"Jag behöver fortsätta spela bra och fortsätta utvecklas. Då kommer det att hända snart, hoppas jag", säger han till klubbens hemsida.

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 0/0

Mittfältaren och hans Krasnodar har varit på träningsläger i Spanien och under den gångna veckan har laget spelat en träningsmatch mot Lokomotiv Moskva. I det mötet spelade Olsson 78 minuter innan han blev utbytt. Krasnodar vann matchen efter att Ivan Ignatyev gjort mål i slutet. På torsdag drar tävlingssäsongen igång igen för Krasnodar då man ställs mot Bayer Leverkusen i Europa League.

I en intervju med Fotbollskanalen berättade mittfältaren, som gick till Krasnodar i vinter, att han tittade på lagkamraten Viktor Claessons utveckling före flytten.

"Det är klart att när jag fick höra om intresset från Krasnodar så tittade jag på hans utveckling här. Han har gjort det bra och han har tagit steg i sin utveckling samt att han blivit en startspelare i landslaget, så man ser att man kan utvecklas väldigt bra här", sa Olsson.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 23/8

Ytterforwarden startade i träningsmötet med Lokomotiv Moskva förra veckan och då stod Claesson för poäng. Matchen led mot 0-0, med i den 84:e minuten assisterade han Ivan Ignatyev som satte dit 1-0, vilket räckte för vinst.

Claesson skrev i höstas ett nytt kontrakt med Krasnodar, men i intervju med Fotbollskanalen stängde han inte dörren för en flytt.

"De är öppna med att om det skulle dyka upp någonting så är de villiga att släppa mig och jag är öppen för att gå någonstans. Men fram till dess så är det fokus på Krasnodar".

På frågan om det finns en utköpsklausul i det nya avtalet svarade Claesson:

"Det kanske det gör, men det är ingenting man säger i media".

På torsdag drar tävlingssäsongen igång igen för Krasnodar då man ställs mot Bayer Leverkusen i Europa League.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 5/1

Rostov är på träningsläger i Spanien och i fredags spelade laget träningsmatch mot Östersunds FK. Den matchen slutade i moll då laget förlorade med 4-2, trots att Rostov fick en kanonstart efter att man gjort mål drygt fyra sekunder in i matchen. I mötet startade Hadzikadunic och han spelade 56 minuter innan han blev utbytt.

I en intervju med Fotbollskanalen berättade Hadzikadunic om omställningen när han gick till Rostov förra sommaren. Han tyckte att försäsongen var tuff.

"Det var det värsta jag varit med om, men man vänjer sig vid det", sa han.

Mittbacken har under veckan också fått se sin svenske lagkamrat Anton Salétros Jönsson bli utlånad till AIK.

SAUDIARABIEN

Nahir Besara, Al-Feiha – 2/0

Besara debuterade för sitt nya lag senast mot Al-Qadisiyah (förlust med 2-0) då han fick hoppa in med dryga 20 minuter kvar. I fredags ställdes Al-Feiha mot Al-Ettifaq och då blev det återigen speltid för mittfältaren - Besara hoppade in i den 61:e minuten. Dock blev det inga poäng för svensken och matchen slutade 1-1.

Besara har bara varit i den saudiska klubben ett kort tag. När han valde klubb berodde det inte på det ekonomiska.

"Inte direkt, upplevelsen var nummer ett. Det var mer det", sa han i en intervju med Fotbollskanalen.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 18/5

Den schweiziska ligan drog för Luganos del igång i onsdags förra veckan. Laget ställdes mot FC Thun och Alexander Gerndt spelade 90 minuter i det mötet. Dessvärre för Luganos del blev det förlust med 3-1. I söndags spelade Lugano ytterligare en ligamatch och då visade Gerndt sitt kunnande. Anfallaren höll sig framme redan i den tionde minuten och satte dit 1-0 mot Sion. Kvarten senare kvitterade Sion. I den 77:e minuten satte Luganos Jonathan Sabbatini dit 2-1 och det målet såg ut att räcka till seger, men på övertid kvitterade Sion och matchen slutade 2-2. Lugano ligger i botten av den schweiziska ligan.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Radnicki Nis - 4/3

Mitrovic har varit skadad och kom senast till spel den 30 september mot Partizan i serbiska högstaligan. Nu är däremot svensken tillbaka från skada och tränar för fullt under försäsongen inför att ligan drar igång igen i mitten av februari. Nis är tvåa i tabellen och har nio poäng upp till ettan Röda Stjärnan i ligatoppen.

Petar Petrovic, Radnicki Nis – 0/0

Petrovic lämnade i år Brommapojkarna för spel i Radnicki Nis. Det är svenskens andra sejour i klubben, då han för ett par år sedan var utlånad till Nis från Malmö FF. Nis är tvåa i ligatabellen och har nio poäng upp till ettan Röda Stjärnan.

SKOTTLAND

Mikael Lustig, Celtic - 33/1

Högerbacken satt i veckan på bänken mot Hibernian (2-0-seger) i ligan och mot St. Johnstone (5-0-seger) i skotska cupen. Han blev petad i båda matcherna till förmån för Jeremy Toljan, som i januari blev inlånad från Borussia Dortmund. Lustig har kontrakt med Celtic fram till i sommar, men har även en option för ytterligare ett år.

Andreas Hadenius, Dundee FC (utlånad från Halmstads BK) – 2/0

Hadenius fick nyligen göra startdebut och spelade i helgen åter från start mot Kilmarnock (2-2) i ligan, men blev den här gången utbytt efter 55 minuters spel. Dundee är nästjumbo i ligatabellen i Skottland.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés - 16/0

Guidetti har det fortsatt tufft med att få speltid från start i ligaspelet i Spanien. Efter fem raka inhopp, så blev det i går 90 minuter på bänken i 2-0-segern mot Levante i La Liga. Alavés lyfte därmed åter till sjätteplats i ligatabellen.

SYDKOREA

Jiloan Hamad, Incheon United - 0/0

Hamad presenterades nyligen av Incheon United. Han skrev på ett kontrakt över två år med den sydkoreanska klubben. Årets säsong drar igång i mars. I fjol slogs laget för nytt kontrakt i nedflyttningsserien och blev placerat på tredjeplats av sex lag, totalt niondeplats i hela ligan.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC - 0/0

Hansson var under förra säsongen ordinarie i Police Tero i thailändska högstaligan, men spelar under kommande säsong i Chonburi, som i fjol blev nia i högstaligan. Nästa säsong drar igång i slutet av februari.

Elias Dolah, Port MTI FC - 0/0

Mittbacken var i fjol i stort sett ordinarie under hela säsongen, när Port blev trea i den thailändska högstaligan. Nästa säsong drar igång i slutet av februari.

Oscar Kahl, Bangkok United – 0/0

Kahl var under förra säsongen utlånad från Bangkok United till Army United i thailändska andraligan. Army United blev nia i andraligan, medan Bangkok United blev tvåa i högstaligan. Nästa säsong drar igång i slutet av februari.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 0/0

Anfallaren har en överansträngd baksida och var i helgen utanför Spartas matchtrupp i ligaomstarten mot Bohemians (1-0-seger) i Tjeckien. Moberg Karlsson fick innan dess gott om speltid under försäsongen och berättade i dag för Fotbollskanalen att han förväntas vara tillbaka i full träning i slutet av den här veckan och ser därmed ut att vara redo för spel till nästa omgång på måndag i ligan. Sparta är fyra i ligatabellen.

TURKIET

Johannes Hopf, Ankaragücü - 8/3 nollor

Målvakten har under den här säsongen haft stora skadeproblem och kom senast till spel i början av oktober. I går var han åter utanför lagets matchtrupp i 3-0-segern mot Kasimpasa. Det var lagets första seger i ligan sedan den 4 november i fjol. Ankaragücü är placerat på 15:e-plats i Süper Lig.



Abdul Khalili, Kasimpasa - 1/1

Äntligen nära speltid! Khalili skadade sig i premiären och har sedan dess inte spelat en enda minut, men var i går kväll tillbaka på bänken mot Ankaragücü. Däremot blev det inte något inhopp och Kasimpasa föll med 3-0. Khalilis turkiska klubb är därmed nu på åttondeplats i ligatabellen.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor – 16/0

Mittbacken är som bekant ordinarie i lagets startelva och gjorde i går 90 minuter i 2-1-segern mot Akhisar i ligan. Sivasspor är placerat på sjundeplats i ligatabellen.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Bayer Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 13/1

Kiese Thelin har haft en tuff säsong med knapp speltid. I förra veckan fick han fick han för första gången sedan i mitten av december komma till spel i en tävlingsmatch med Leverkusen mot Heidenheim i tyska cupen. Då blev det ett inhopp med en minut kvar av mötet i det som blev en 2-1-förlust, vilket innebar att Leverkusen åkte ur cupen. I helgen var han utanför lagets matchtrupp för fjärde matchen i rad i Bundesliga. Leverkusen vann då med 5-1 mot Robin Quaisons Mainz och är sexa i Bundesliga.

Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 1/0

Anfallaren sitter på ett avtal som går ut i sommar och ryktas vara på väg bort från Frankfurt efter knapp speltid den här säsongen. I helgen var han utanför truppen i ligamötet med RB Leipzig (0-0). Nyligen kopplades anfallaren ihop med en flytt till kroatiska klubben Dinamo Zagreb. AIK har även uppgetts vara intresserat av anfallaren. Frankfurt är placerat på femteplats i Bundesliga.



Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 23/1

Wendt gjorde i helgen 90 minuter i 3-0-förlusten mot Hertha Berlin i Bundesliga. Mönchengladbach är nu placerat på tredjeplats i tabellen i Bundesliga.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 24/1

Bra vecka för Augustinsson! Svensken spelade först 120 minuter mot Borussia Dortmund när Werder Bremen efter stor dramatik gick vidare efter straffläggning i tyska cupen (7-5, 3-3 efter förlängning och 1-1 efter full tid). Augustinsson fick inte lägga någon av straffarna, men efteråt avslöjade tränaren Florian Kohfeldt att svensken skulle ha lagt den femte straffen om avgörandet hade gått så långt. I helgen blev det 90 minuter i hans 50:e Bundesligamatch för Bremen i 4-0-segern mot Augsburg. Svensken var då inblandad i andra målet i segern med ett inlägg, vilket föranledde målet. Bremen är placerat på tiondeplats i ligatabellen.



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Beijmo har ännu inte fått speltid i Bundesliga och var i förra veckan utanför lagets matchtrupp mot både Borussia Dortmund i tyska cupen och mot Augsburg i Bundesliga. Beijmo fick heller inte speltid i tyska fjärdeligan Regionalliga Nord, då den har uppehåll till i slutet av februari.



Robin Quaison, Mainz - 21/7

Målskytt igen! Quaison börjar sannerligen få upp farten i Tyskland. I helgen blev det sjunde målet för säsongen, varav femte i ligan. Lägg därtill också att han är noterad för totalt fyra framspelningar i ligan och tyska cupen. Däremot föll Mainz med hela 5-1 mot Leverkusen och svensken blev varnad, men spelade hela matchen. Mainz är placerat i mitten av den tyska högstaligan.



Mikael Ishak, Nürnberg – 18/5

Ishak kom i veckan till spel i två matcher. Först gjorde han 90 minuter i 1-0-förlusten mot Hamburg i tyska cupen och därefter blev det ett inhopp med två minuter kvar av bottenmötet med Hannover (0-2-förlust) i Bundesliga. Nürnberg går fortsatt tungt och är jumbo i ligatabellen med sex poäng upp till Augsburg på säker mark.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 16/3

Forsberg gjorde i förra veckan två inhopp. Det blev sex minuter i 1-0-segern mot Wolfsburg i tyska cupen och 23 minuter i mållösa ligamötet med Eintracht Frankfurt. Forsberg fick även en fråga inför helgens ligamatch, av tyska tidningen Bild, om hans framtid i Leipzig och sa så här: ”Du kan aldrig veta i fotboll. För mig handlar det nu om att jag är glad och mår bra. Jag har mått bra i fyra år i Leipzig nu. Det är en stor faktor. Jag lever i nuet. Alla spelare har drömmar om var de vill spela, men det är långt borta”. Forsberg har kontrakt med klubben fram till sommaren 2022. Leipzig är placerat på fjärdeplats i ligatabellen i Bundesliga.



Sebastian Andersson, Union Berlin – 23/8

Andersson blev i helgen målskytt igen. Anfallaren gjorde 90 minuter mot Sandhausen och gjorde första målet i 2-0-segern. Inför matchen fick lagets tränare Urs Fischer en fråga om han förlitar sig på svensken, då konkurrerande anfallaren Sebastian Polter förväntas bli borta en längre tid på grund av skada. Då sa Fischer så här: ”Andersson vet vad vi behöver av honom. Jag tror inte att hans mål är att ersätta Polter. Han måste spela sitt spel. Han har gjort det bra”. Möjligen extra skönt då för svensken att bli målskytt direkt. Nu är Union Berlin uppe på tredjeplats i andraligan.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 17/0

Högerbacken spelade i går från start i 1-0-förlusten mot serieledaren Hamburg i tyska andraligan. Svensken var inblandad i baklängesmålet, då han stötte hemåt bollen mot Dynamo-målvakten och därefter fick se målvakten slå bollen på Lewis Holtby och in i eget mål till tredje raka förlusten. Nu är Dresden tolva i ligatabellen.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 19/1

Magyar blev senast utbytt efter 27 minuter i 6-0-förlusten mot Paderborn, men fick i helgen nytt förtroende och spelade 90 minuter i 1-0-segern mot Duisburg. Greuther Fürth brände även en straffspark på övertid, men vann ändå och är fortsatt placerat i mitten av tabellen i den tyska andraligan.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Kujovic är långt in i Fortuna Düsseldorfs frysbox. Anfallaren var i helgen åter utanför lagets matchtrupp, precis som vid alla andra matcher den här säsongen, i mötet med Stuttgart (3-0-seger) i Bundesliga. Dessutom missade han även cupmatchen i veckan mot Schalke 04 som slutade med 4-1-förlust. Svensken har avtal fram till sommaren 2020.

Joseph Baffo, Duisburg – 0/0

Baffo är ännu inte tillbaka efter skada och missade båda lagets matcher i förra veckan. Duisburg föll först med 3-1 mot Paderborn i tyska cupen och därefter med 1-0 mot Greuther Fürth i ligan. Duisburg är placerat i botten av ligatabellen och kämpar just nu för nytt kontrakt i 2. Bundesliga.

VITRYSSLAND

Mohamed Said Adan, Dynamo Brest (utlånad från Empoli) - 0/0

Tidigare Örgryte-talangen Mohamed Said Adan blev i förra veckan utlånad från Empolis U19-lag till vitryska Dinamo Brest över den resterande delen av säsongen. Anfallaren tillhörde under höstsäsongen Empolis U19-lag och gjorde fyra mål och en assist på tio matcher i Primavera-serien. Han ansluter därmed till lagets träningsläger i Turkiet som är mellan den 13 och 27 februari. Nästa tävlingsmatch för Brest är den 2 mars mot Bate Borisov i vitryska supercupen. På lördag träningsspelar laget mot Kalmar FF i Turkiet.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 0/0

Ibrahimovic och hans LA Galaxy startade nyligen upp försäsongen. I förra veckan spelade svensken en halvlek i 4-1-segern mot Vissel Kobe, men lämnade planen mållös. Därefter stod svensken över andra träningsmötet med Toronto som slutade 1-1. Enligt Galaxys hemsida vilades Ibrahimovic som en "försiktighetsåtgärd".



Axel Sjöberg, Colorado - 0/0

Sjöbergs Colorado träningsspelade nyligen mot Ventura County Fusion och vann med 5-0. Matchen spelades i två halvlekar över 30 minuter och Sjöberg kom till spel från start i träningsmötet. Det var hans andra träningsmatch i år.



Johan Blomberg, Colorado - 0/0

Blomberg kom nyligen till spel i lagets första träningsmatch mot Cincinnati, men fick däremot inte speltid i matchen efteråt mot Ventura County Fusion (5-0-seger).

Gustav Svensson, Seattle - 0/0

Svenssons Seattle har inlett försäsongen och i helgen fick svensken speltid i första halvlek i 3-2-förlusten mot Houston Dynamo. Svensson blev även intervjuad om att han nyligen fyllde 32 år och om hur han ser på den kommande säsongen i MLS. Då sa han bland annat så här: ”Min kropp känns som 21, men mitt pass säger 32, så jag börjar bli gammal, men jag är fortfarande hungrig på detta och är glad”. Om målet inför säsongen sa han så här: ”Det är såklart att vinna MLS. Det har alltid varit det stora målet och vi har varit nära, så det är målet och det vi siktar på. Vi ska se till att vi gör en bättre första halva av säsongen i år, så att vi har en bättre chans”.

Joel Rydstrand, Seattle – 0/0

Rydstrand, 23, blev i år draftad av Seattle. Mittfältaren fick i helgen speltid i andra halvlek i träningsmötet med Houston Dynamo som slutade med 3-2-förlust. Svensken blev dessutom i veckan utsedd till årets ”MVP” 2018 i Creighton Men’s Soccer, vilket var laget han spelade college-fotboll för i fyra år på Creighton University.

Gabriel Somi, New England Revolution - 0/0

Somi har kontrakt med New England Revolution över 2019 med en option på förlängning med ytterligare ett år, men bekräftade nyligen för Fotbollskanalen att ”situationen inte är optimal” med knapp speltid under förra säsongen och att det bland annat finns intresse från Örebro SK. I förra veckan kom han till spel genom ett inhopp i den 61:a minuten i träningsmötet med Dynamo Kiev (3-1-seger) i Marbella.



Anton Tinnerholm, New York City – 0/0

Tinnerholms New York City laddade i veckan upp i Dubai och träningsspelade mot AIK (1-1). Högerbacken kom till spel från start, men blev utbytt efter 61 minuters spel.



Joel Qwiberg, San José Earthquakes - 0/0

Qwiberg fick nyligen speltid i första träningsmatchen för året mot Pioneros de Cancun, men fick i helgen inte spela i träningsmötet med Reno 1868 (3-0-förlust).



Magnus Eriksson, San José Earthquakes - 0/0

Eriksson fick nyligen speltid i första träningsmatchen för året mot Pioneros de Cancun och spelade i veckan från start mot Reno 1868 (3-0-förlust). Eriksson har under en längre tid rapporterats vara aktuell för en återkomst i Djurgården, men har kontrakt med San José fram till den sista december 2020.



Adam Lundqvist, Houston - 0/0

Lundqvist kom i veckan till spel i två träningsmatcher. Ytterbacken startade mot Minnesota, men blev utbytt i den 47:e minuten i den mållösa matchen. Därefter spelade han från start i andra halvlek i 3-2-segern mot Seattle Sounders.