Olsen sågas i Italien: "Svensk katastrof"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 18/12

2-0-seger mot ligaledarna Perth Glory. Toivonen gjorde matchens första mål, och 5000:e i ligans historia, med ett frisparksmål. Han kunde också spela 90 minuter för första gången sedan i början av januari.

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 15/1

Demir har börjat att träna igen efter sina ryggbesvär, men var inte med mot Waasland-Beveren (0-0).

Eric Smith, Gent – 3/0

Smith var inte med i 20-mannatruppen mot Club Brügge (0-3).

Gustav Engvall, KV Mechelen – 33/10

Mechelen har bara en match kvar den här säsongen, en cupfinal i början av maj. Engvall var en nyckelspelare när Mechelen blev uppflyttade, och sportchefen Dennis Henderickx i sa i en intervju med Gazet van Antwerpen att: ”Skandinaviska lag följer Engvall noga. Vi försöker att behålla de två (Engvall och Michael Verrips), men om de kan göra en bra flytt för sina karriärer och klubben gagnas av det, då får vi överväga en övergång”.

Diego Montiel, KFCO Beerschot – 2/0

Var inte med i playoffmötet mot KVC Westerlo (1-1).

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 18/3

Atajic fick 80 minuter mot Celik Zenica (0-1). Mladost har haft svårt att hitta tillbaka till den fina höstformen, och har bland annat varit mållösa i tre raka matcher.

CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 5/0

Fortsatt bänkplats för Figueroa, den här gången mot Universidad de Concepción (3-1).

DANMARK

Mikael Boman, Randers FC – 11/0

Boman fortsätter att ha svårt att få speltid. Inget inhopp mot Ålborg (2-1). Han berättade i en intervju med Kvällsposten att han dock stannar åtminstone fram till sommaren, och han gjorde i veckan också mål i en reservlagsmatch.

Patrik Carlgren, Randers FC – 27/10 nollor

2-1-seger mot Ålborg. Carlgren stod i mål och fick 4/6 i betyg av Ekstrabladet. Det insläppta målet såg lite billigt ut vid första stolpen, men han räddade upp det med en stark reflexräddning i andra halvlek. Randers är i playoff där de antingen går till Europa League-kval eller nedflyttningskval, men de lär hamna på EL-kvalplats.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 20/0

Inget inhopp mot Esbjerg (1-0).

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 24/0

Hoppade in sista halvtimmen mot Esbjerg (1-0), när FCK hade en 1-0-ledning men en spelare utvisad. BT gav Papagiannopoulos 6/10 i betyg.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 29/1

Jobbigt poängtapp för Midtjylland mot Nordsjälland (0-0), som gör att Midtjylland är tre poäng bakom serieledarna FCK med nio omgångar kvar. Andersson spelade 90 minuter och fick 3/6 i betyg av Ekstrabladet, 5/10 av BT.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

Inte med på bänken mot Nordsjälland (0-0).

Simon Tibbling, Bröndby – 33/3

Hoppade in efter drygt en timme mot Odense (2-2) och det tog tio minuter innan Tibbling gjorde mål, kvitteringen till 2-2. Ett något turligt mål: väggspel med en lagkamrat, skott på en motståndare, och bollen studsade tillbaka på Tibbling och in i mål. BT gav svensken 6/10 i betyg.

Simon Hedlund, Bröndby – 7/1

Hedlund var bäst på plan mot Odense (2-2), då målskytten fick högst betyg av alla på plan av både BT (8/10) och Ekstrabladet (5/6). Målet kom efter att Hedlund stött in ett inlägg, hans första mål i Bröndby. Han borde också hatt fått en assist efter att själv ha slagit ett inspel till en lagkamrat, men lagkamraten fick felträff när han hade öppet mål från några meter.

Gustaf Nilsson, Vejle – 18/4

Ett mindre skadebekymmer gjorde att han inte var med mot Århus (2-2).

Melker Hallberg, Vejle – 22/1

Spelade första timmen mot Århus (2-2) på centralt mittfält. 3/6 i betyg av BT, 5/10 av Ekstrabladet. Hallberg var in och ut ur startelvan under en period på ungefär åtta matcher, men har startat i två raka nu.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 27/6 nollor

Två insläppta mål mot Randers (1-2), där det andra var oturligt efter ett par studsar och en ramträff. Rinnes insats var värd 3/6 i betyg hos BT.

Niklas Backman, Århus – 12/0

Enligt TV2 ska Backman vara i viss träning med duellspel igen efter att ha haft problem med en hjärnskakning, men han var inte med mot Vejle (2-2).

Tobias Sana, Århus – 23/5

Ingen toppform på Sana i nuläget. Utbytt i halvtid mot Vejle (2-2), och fick 3/10 i betyg av BT, medan Ekstrabladet gav 2/6.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 32/1

Var inte med i truppen mot Watford (2-1), då Ole Gunnar Solskjaer tyckte det var bättre för Nilsson Lindelöf att stå över den här gången.

Ken Sema, Watford – 19/1

Var inte med i truppen mot Manchester United (1-2).

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Var inte med i truppen mot Manchester United (1-2).

Viktor Gyökeres, Brighton – 5/0

Var inte med i truppen mot Southampton (0-1).

Joel Asoro, Swansea – 13/0

Kvar på bänken mot Nottingham (1-2).

Martin Olsson, Swansea – 17/0

Han ligger före i sin rehabilitering, och säger till Swanseas officiella hemsida att han hoppas kunna springa ute på gräs inom några veckor, efter att ha dragit på sig en hälseneskada.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 16/4 nollor

Stabil start av Nordfeldt mot Nottingham (1-2) och chanslös på de två insläppta hörnmålen. 7/10 i betyg av Wales Online. Swansea är fast i mittenskiktet.

Pontus Jansson, Leeds – 34/2

Jansson från start i 3-2-vinsten mot Millwall. Han blev utbytt i andra halvlek när Leeds ville trycka på framåt. Jansson hade ett gult kort, och Millwalls tränare tyckte att det skulle ha varit ett rött kort för armbåge. Inte en av Janssons bättre matcher. 6/10 i betyg av Yorkshire Evening Post.

Niclas Eliasson, Bristol City – 29/2

Inget inhopp mot Sheffield United (3-2).

Kerim Mrabti, Birmingham City – 8/0

Mrabti blev kvar på bänken mot West Brom (2-3). Klubben har fått nio poängs avdrag på grund av att de har brutit mot de ekonomiska reglerna, och de gick då från topp- till bottenstrid. Med sju omgångar kvar är det fem poäng ner till nedflyttningsplats.

Alexander Milosevic, Nottingham Forest – 8/0

Var inte med i truppen mot Swansea (2-1). Enligt tränaren Martin O'Neill handlade det inte om en skada, utan att Milosevic har haft en intensiv start i England och man ville ta det lugnare i en match. Han säger att Milosevic ”verkligen är i lagets planer”.

Jonas Olsson, Wigan – 2/0

Var inte med i truppen mot Brentford (0-0).

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Olsson tränar på, men det är en bit kvar innan han är redo för matchspel, enligt Derby Telegraph.

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 3/1

IFK har spelat en match sedan senaste Svenskkollen. I helgen besegrade man Lahti i kvartsfinalen av finska cupen, efter förlängning. Vid full tid stod det 1-1 och därefter gjorde Mariehamn två mål i förlängningen. Forwarden Silverholt startade matchen men blev utbytt i den 92:a minuten.

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn - 4/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Lahti.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn - 6/0

Backen inledde på bänken mot Lahti, men fick hoppa in i förlängningen (113:e minuten).

Hampus Lönn, IFK Mariehamn - 6/2

Forwarden startade mot Lahti men blev utbytt efter 70 minuters spel.

Erik Törnros, FC Lahti - 4/1

Forwarden såg länge ut att skjuta Lahti till semifinal i cupen, men hans 1-0-mål i den 19:e minuten räckte bara till förlängning efter en Mariehamn-kvittering i den 85:e minuten. Törnros spelade hela matchen (120 minuter).

FRANKRIKE

Johan Larsson, Guingamp - 4/0

Högerbacken stod utanför truppen när Guingamp föll i franska ligacup-finalen efter straffar mot Strasbourg i lördags.

Karl-Johan Johnsson, Guingamp – 21/4 nollor

Målvakten satt på bänken mot Strasbourg.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 29/3

Landslagsmittfältaren startade i 1-0-förlusten mot PSG i helgen men blev utbytt i den 82:a minuten.

Jakob Johansson, Rennes – 16/1

Landslagsmittfältaren har haft ryggproblem och stod över ligamatchen mot Lyon i fredags. Rennes föll då med 1-0.

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 29/1

Högerbacken spelade hela matchen när Amiens kryssade (0-0) hemma mot Bordeaux i helgen.

Jack Lahne, Amiens (utlånad från Brommapojkarna) – 0/0

Utanför truppen till matchen mot Bordeaux.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain - 24/13

Landslagsforwarden har inte gjort mål på de nio senaste klubblagsmatcherna. I helgen blev det seger med 2-1 hemma mot Al Fujairah i ligan men Berg nätade alltså inte. Han startade matchen men blev utbytt efter drygt en timmes spel.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos -19/4

Högerbacken missade måndagens 3-1-seger borta mot Apollon Smirnis på grund av avstängning.

Niklas Hult, AEK Aten - 32/0

Vänsterbacken gjorde comeback efter ljumskskada i helgen. Hult spelade hela matchen när AEK slog Panetolikos med 4-0 på hemmaplan. ”Vi har saknat Niklas,” kommenterade AEK-tränaren Manolo Jimenez för grekisk media efter matchen.

Pontus Wernbloom, Paok - 15/1

Mittfältaren hålls fortfarande borta från spel på grund av sin skadade hälsena.

Admir Bajrovic, Panetolikos - 11/4

Forwarden spelade hela matchen när Panetolikos föll med 4-0 borta mot AEK Aten i helgen.

Erik Pärsson, OFI Kreta - 7/0

Forwarden stod utanför truppen när Kreta föll med 3-1 borta mot Aris i söndags.

Daniel Larsson, Aris - 10/2

Hoppade in i den 60:e minuten hemma mot Kreta i helgen, och stod för assisten till Aris kvitteringsmål med en kvart kvar att spela. Därefter ökade laget på till både 2-1 och 3-1 innan matchen var slut.

Mikael Dyrestam, Xanthi - 7/0

Backen spelade hela matchen när Xanthi förlorade med 2-1 hemma mot serieledaren Paok i söndags.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 10/0

Valur har inte spelat sedan senaste Svenskkollen. Laget spelar supercup-final den 18 april.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa - 26/1

Missade måndagens 0-0-match mot Hapoel Tel Aviv på grund av skada, enligt israelisk media.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma - 34/7 nollor

I söndags blev det förlust med hela 4-1 mot Napoli. Innan matchen hade Il Messaggero uppgett att Robin Olsens plats i startelvan var hotad, men svensken fick förtroendet mellan stolparna ändå. Efter matchen sågas nu hela Roma hårt. ”Olsen ute och simmade men hela laget led skeppsbrott”, är rubriken på Il Messaggeros spelarbetyg för Napoli-drabbningen. Tidningen ger Olsen, men också flera andra Roma-spelare, fyra av tio i betyg. Det är inte mycket bättre i Gazzetta dello Sport. Där får Olsen 4,5. ”Svensk katastrof. Misstaget på Callejons inlägg som banade vägen för 1-2 stängde matchen. De andra räddningarna spelade nästa ingen roll”, skriver tidningen. Tuffa ord om Olsen, som den senaste tiden ryktats vara på väg mot en flytt i sommar. Gazzetta dello Sport har hävdat att Roma vill sälja keepern och att Premier League är en trolig ny destination för honom. Tuttomercatoweb.com menar att Watford är intresserat av Olsen.

Albin Ekdal, Sampdoria - 27/0

Mittfältaren skadade sig mot Norge i EM-kvalet och missade därför matchen mot Milan i lördags (seger med 1-0). Enligt italiensk media kommer han även att tvingas stå över onsdagens match mot Torino.

Filip Helander, Bologna - 22/0

Mittbacken spelade hela matchen när Bologna slog Sassuolo med 2-1 på hemmaplan. Helander varnades i den 22:a minuten. En viktig seger för Bologna, som nu ligger på säker mark i Serie A. Avgörandet? Det kom i den 96:e minuten, efter att Sassuolo kvitterat fem minuter tidigare.

Mattias Svanberg, Bologna - 20/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Sassuolo.

Oscar Hiljemark, Genoa - 18/1

Skadad och blir borta en längre tid.

Svante Ingelsson, Udinese - 2/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Udinese slog Genoa med 2-0 på hemmaplan i lördags.

Dejan Kulusevski, Atalanta - 3/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Atalanta besegrade Parma med 3-1 på bortaplan i söndags. Atalanta ligger just nu sexa i Serie A, föer lag som Roma och Sampdoria.

Samuel Armenteros, Benevento - 5/1

Forwarden får allt fler ”ordentliga” inhopp i Benevento. Mot Ascoli (2-2) i helgen byttes Armenteros in i den 59:e minuten. Därefter gjorde laget två mål. Benevento ligger sexa i Serie B.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) - 22/1

Mittfältaren spelade hela matchen när Hellas kryssade (1-1) borta mot Cremonese i fredags. Laget ligger fyra i Serie B.

Marcus Rohdén, Crotone - 27/4

Mittfältaren missade helgens viktiga 2-1-seger mot jumbon Carpi på grund av skada, enligt italiensk media. Crotone ligger nu på negativ kvalplats.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 20/2

Anfallaren spelade hela matchen när Tarxien i helgen kryssade mot Senglea Athletic (2-2). Tarxien ligger tia i den maltesiska högstaligan.

MAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Akademija Pandev, 4/0

Backen var utanför truppen när Akademija Pandev vann mot Renova med 2-1.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 32/6

Var med i landslagstruppen när Sverige vann mot Rumänien (2-1) och kryssade mot Norge (3-3). Larsson fick inte hoppa in i någon av de matcherna. Tillbaka i klubblaget Feyenoord startade han i vanlig ordning - och blev målskytt. Ytterforwarden gjorde Feyenoords 2-1-mål i 3-2-förlusten mot Utrecht.

Emil Bergström, Utrecht – 9/1

Fotskadad och missade matchen mot Feyenoord (vinst med 3-2).

Simon Gustafson, Utrecht – 28/8

Mittfältaren missade mötet med Feyenoord på grund av sjukdom. Matchen slutade 3-2 efter att Timo Letschert gjorde matchens sista mål i 95:e minuten.

Gustafson var efter sjukdomen tillbaka i träning under måndagen, dock i "karantän". Mittfältaren fick träna avskilt från övriga gruppen.

Kristoffer Peterson, Heracles – 26/10

Ytterforwarden spelade 90 minuter när Heracles vann mot De Graafschap med 2-1. Han varnades i den 89:e minuten därmed är han avstängd mot Willem II på grund av för många gula kort under säsongen. I onsdags utnyttjade också klubben en kontraktsoption som innebär att Petersons avtal förlängs. Således har han nu kontrakt med klubben till och med sommaren 2020.

Alexander Isak, Willem II (Utlånad från Dortmund) – 10/9

Fick hoppa i landskamperna mot Rumänien och Norge. Väl tillbaka i ligan visade han återigen varför han blev uttagen i det svenska landslaget. Anfallaren gjorde tre straffmål i 3-2-segern mot Fortuna Sittard och blev därmed förste spelare i Eredivsies historia att göra hattrick från straffpunkten. "Det var väldigt galet, vi fick tre straffar och det är inte så normalt", sa Isak till Fox Sports. Efter matchen mot Fortuna Sittard fick han också beröm av lagkamraten Jordens Peters. "Han är lugn med det (alla målen). Han har en insida som han skjuter lika hårt med som jag skjuter med min vrist", sa Peters till Brabants Dagblad.

Ibrahim Dresevic, Heerenveen - 3/0

Mittbacken bänkades i 1-0-vinsten mot Excelsior.

Nabil Bahoui, De Graafschap – 3/0

Yttern hoppade in med dryga kvarten kvar i 1-2-nederlaget mot Heracles.

Ramon Pascal Lundqvist, NAC Breda – 11/1

Mittfältaren spelade 90 minuter i NAC Bredas möte mot VVV-Venlo. Matchen slutade 1-1 och Ramon Pascal Lundqvist assisterade till Greg Leigh som gjorde Bredas mål.

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 32/9

Mittfältaren stod för dubbla assist när RKC körde över serieledaren Twente med 4-1 på hemmaplan under måndagen. Hansson spelade också 90 minuter.

NORGE

Jesper Löfgren, Brann – 0/0

Mittbacken har inte fått tävlingsdebutera då han fick följa den norska seriepremiären mellan Brann och Odd från bänken. Brann förlorade matchen med 3-2.

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 1/1

Den offensive pjäsen gjorde det matchavgörande målet när Bodö/Glimt något oväntat vann mot den regerande mästaren Rosenborg med 2-0. "Det känns väldigt bra. Fantastiskt", sa Layouni till klubbens hemsida efter matchen. Han menade också att resultat var i underkant. "Vi borde vunnit med fler mål, vi hade bra chanser", sa han.

Douglas Bergqvist, Haugesund (utlånad från Östersunds FK) - 1/0

Nyligen blev det klart att ÖFK-mittbacken utlånas till Haugesund. I säsongspremiären satt han 90 minuter på bänken i Haugesunds 3-2-förlust mot Strömsgodset.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 1/0

Kalludra blev utbytt i den 85:e minuten när Kristiansund föll med 2-0 mot nykomlingen Viking.

Haris Cirak, Kristiansund – 0/0

Haris Cirak var utanför truppen mot Viking.

Daniel Gustavsson, Lilleström – 1/0

Yttermittfältaren fick spela 89 minuter i tävlingsdebuten för Lilleström mot Stabaek. Premiäromgången slutade 1-1 för Lilleströms del.

Andreas Linde, Molde – 1/0 nollor

Målvakten fick se sig överlistad vid ett tillfälle i seriepremiären mot Sarpsborg. 1-0-målet var nära att ge Sarpsborg segern, men på övertid hittade Moldes Magnus Wolff Eikrem rätt och satte dit 1-1, Lindes lag fick med sig en poäng i den första omgången.

Mattias Moström, Molde – 1/0

Moström hoppade in med fem minuter kvar av matchen när Molde kryssade mot Sarpsborg (1-1). Moldeveteranen är också gäst i veckans avsnitt av podcasten Lundh. Där berättar han bland annat att han och Manchester United-tränaren Ole Gunnar Solskjær, tidigare i Molde, haft planer på att arbeta tillsammans i framtiden. "Vi har pratat om det i många år. Jag är väldigt fotbollsintresserad och anser själv att jag är fotbollsklok", säger han i podcasten.

Christopher Telo, Molde – 0/0

Vänsterbacken bänkades när Molde spelade 1-1 i seriepremiären mot Sarpsborg.

Marcus Sandberg, Stabæk – 1/0 nollor

Den tidigare IFK Göteborg-målvakten blev lite av en poängräddare mot Lilleström i den första elitserie-matchen för Stabaek år 2009. Visserligen fick han se sig överlistad en gång, men han tog en straff från Lilleströms Thomas Lehne Olsson i den andra halvleken och matchen slutade 1-1 (båda målen gjordes före paus). "Det var en jäkligt härlig känsla. Jag försökte stå upp länge och läsa av honom", sa han till klubbens hemsida om straffräddningen.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 1/0

Israelsson fick hoppa in med tre minuter kvar när Vålerenga premiärvann med 2-0 mot Mjölndalen i Elitserien.

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 20/0

Den svenske mittbacken missade helgens derby mot Lokomotiv Moskva på grund av en avstängning då han ådragit sig för många gula kort. Lokomotiv vann matchen med 1-0.

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 8/0

Kristoffer Olsson startade båda Sveriges EM-kvalmatcher mot Rumänien respektive Norge. I slutet av 3-3-matchen mot Norge tvingades dock mittfältaren av skadad. "Det är väl en lättare vridning tror jag", sa han efter matchen. När Krasnodar i helgen besegrade Anzji Machatjkala med 5-0 var mittfältaren borta. Enligt den ryska sajten, som i sin tur hänvisar till journalisten Victoria Davydova, sa tränaren Murad Masajev på presskonferensen inför matchen att Olsson kommer att vara otillgänglig i ungefär tre veckor.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 32/10

Claesson var tongivande i Sverige under landslagssamlingen och stod för mål i både matchen mot Rumänien och Norge. Målformen konserverade han även till ligaspelet i helgen. Den offensive pjäsen gjorde ett straffmål när Krasnodar körde över Anzji Machatjkala med 5-0. Krasnodar ligger trea i ligan, sex poäng bakom ledande Zenit. Det återstår nio matcher av serien och guldstriden är inte avgjord än, enligt Viktor Claesson. "Jag tror inte att man kan gratulera Zenit i förväg. Det är fortfarande nio omgångar kvar och det är en väldig sträcka där allting kan hända", sa han enligt Sport24.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 7/1

Mittbacken fick åter sitta 90 minuter på bänken när Rostov i helgen vann mot Ural med 2-1. Rostov vann matchen efter att den tidigare landslagsspelaren Pavel Pogrebnjak gjort självmål den 93:e minuten. Urals mål noterades den tidigare Djurgården-spelaren Othman El Kabir för.

SAUDIARABIEN

Nahir Besara, Al-Feiha – 4/0

Den tidigare allsvenske poängkungen spelade hela matchen när Al-Feiha förlorade med 2-0 mot topplaget Al-Ahli. Al-Feiha ligger näst sist i den saudiska ligan.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 22/7

Anfallaren Gerndt spelade 90 minuter när FC Lugano kryssade mot Grasshoppers (1-1). Tidningen Corriere del Ticino beskrev svenskens insats på följande vis i sitt omdöme av spelarna: "Gedigen insats befläckad av två missar på bra möjligheter".

SERBIEN

Marko Mitrovic, Dinamo Vranje (utlånad från Radnicki Nis) - 9/4

Mitrovic hoppade i helgen åter in och gjorde 34 minuter på planen i 3-1-förlusten mot Vojvodina i ligan. Dinamo Vranje är nästjumbo i ligatabellen.

Petar Petrovic, Radnicki Nis - 7/0

Petrovic var i veckan utanför lagets matchtrupp i 2-0-segern mot FK Rad i ligan. Radnicki Nis är därmed fortsatt på andra plats i ligatabellen.

SKOTTLAND

Mikael Lustig, Celtic - 37/1

Lustig gjorde i helgen andra raka starten i ligan, 90 minuter i 2-1-segern mot Rangers i ”Old Firm”. Det blev en hetlevrad drabbning, där ett storbråk utbröt i slutet av matchen. Rangers Ryan Kent slog/knuffade Celtics Scott Brown, vilket ledde till konfrontation mellan flera spelare och Lustig, som fick sin tröja söndersliten, blev bland annat nedknuffad på marken. Lustig kommenterade efteråt matchen på Instagram: ”Väldigt känsloladdad match i dag. Glad att jag lyckades hålla mig kall. Tack till alla fans och lagkamrater”. Celtic toppar ligatabellen med 13 poäng ner till just Rangers på andra plats.

Andreas Hadenius, Dundee FC (utlånad från Halmstads BK) - 3/0

Hadenius fick i helgen inte speltid för femte matchen i följd. Mittbacken/mittfältaren var utanför lagets matchtrupp i femte raka förlusten, 2-1 mot St. Mirren i ligan. Dundee är numera jumbo i den skotska högstaligan.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés - 19/1

John Guidetti fick i helgen förtroende från start i hemmamötet med Atlético Madrid i ligan. Det blev därmed hans första ligastart sedan den 17 december i fjol, men en tuff match, då Alavés föll med 4-0. Den spanska tidningen Marca gav Guidetti, som en av två startspelare, det lägsta betyget 0 av 3 med motiveringen: ”Han syntes knappt till. Försvann”.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC - 0/0

Hansson var i helgen åter utanför Chonburis matchtrupp i säsongens femte ligamatch. Då blev det 3-2-seger mot Prachuap på hemmaplan. Chonburi är därmed nästjumbo i ligatabellen med en poäng efter fem matcher i högstaligan.

Elias Dolah, Port MTI FC - 5/0

Mittbacken gjorde i helgen åter 90 minuter på planen när Port föll med 3-1 mot Sukhothai på bortaplan i ligan. Nu är Port på femteplats i ligatabellen.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 6/1

Moberg Karlsson spelade i helgen från start i ligamötet med Mlada Boleslav, men blev utbytt efter 56 minuter i 2-1-förlusten. Det var Sparta Prags första förlust sedan svenskens ankomst till klubben. Sparta är trea i ligatabellen.

TURKIET

Abdul Khalili, Kasimpasa - 7/2

Khalili kom i helgen inte till spel, då det var uppehåll i den turkiska ligan. Kasimpasa är placerat på tiondeplats i ligatabellen och ställs härnäst den 7 april mot Buyuksehir Belediye Erzurumspor på hemmaplan.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor – 22/0

Mittbacken är som bekant ordinarie i lagets startelva, men kom i helgen inte till spel med anledning av uppehåll i turkiska ligan. Bjärsmyr har utgående kontrakt och berättade i förra veckan för Fotbollskanalen att han gärna stannar utomlands - och att det både kan bli spel i Sivasspor eller i en annan klubb. Sivasspor är placerat på niondeplats i Süper Lig.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Bayer Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 14/1

Isaac Kiese Thelin fick i helgen åter inte speltid när Bayer Leverkusen föll med 4-1 mot Hoffenheim i Bundesliga. Anfallaren var dessutom åter utanför lagets matchtrupp och fick senast speltid i en ligamatch den 20 oktober i fjol. Leverkusen är placerat på sjundeplats i ligatabellen i Bundesliga. Belgiska tidningen Het Nieuwsblad rapporterade i veckan att svensken förväntas återvända till Anderlecht efter säsongens slut, då Leverkusen inte ska vilja köpa loss anfallaren för 4 miljoner euro (drygt 42 miljoner kronor).

Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 1/0

Anfallaren sitter på ett avtal som går ut i sommar och ryktas vara på väg bort från Frankfurt efter knapp speltid den här säsongen. Under landslagsuppehållet stod han för tre mål i ett träningsmöte med Heringen/Mensfelden, men i helgen var han åter utanför lagets matchtrupp i Bundesliga. Frankfurt är fyra i ligatabellen.



Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 29/1

Wendt är given i Mönchengladbachs startelva och gjorde i helgen 90 minuter när Mönchengladbach föll mot Düsseldorf med 3-1 i Bundesliga. Mönchengladbach tappade därmed till femteplats i ligatabellen.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 30/1

Augustinsson är given i Bremens startelva och gjorde i helgen åter 90 minuter i 3-1-segern mot Mainz i Bundesliga. Bremen är placerat på sjätteplats i ligatabellen.



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Beijmo har ännu inte fått speltid i Bundesliga, men fick i helgen sitta med på bänken för fjärde gången under den här säsongen och tredje matchen i följd i 3-1-segern mot Mainz. Beijmo väntar däremot allt jämnt på att få göra debut i klubbens A-lag, men närmar sig möjligen speltid. Bremen är sexa i ligatabellen.



Robin Quaison, Mainz - 25/8

Målskytt igen! Quaison hade en lyckad landslagssamling med ett mål mot Rumänien och två mål mot Norge och följde i helgen upp det med ytterligare ett mål i Bundesliga. Anfallaren slog till på volley från nära håll i 3-1-förlusten mot Werder Bremen. Svensken spelade även hela matchen och Mainz är nu på 13:e-plats i ligatabellen efter fyra raka förluster i Bundesliga.



Mikael Ishak, Nürnberg - 24/6

Bra helg för Ishak! Anfallaren blev målskytt på volley efter en frispark i Nürnbergs 3-0-seger mot Augsburg i Bundesliga. Det var lagets första seger i ligan sedan den 29 september i fjol och nu är laget därmed nästjumbo med nio poäng upp till just Augsburg på säker mark i ligatabellen. För Ishaks del var det även första målet sedan den 2 februari och efter matchen berömde han klubbens supportar, enligt Nürnbergs Twitter-konto: ”De här fansen är otroliga. De stöttar oss oavsett situation. Jag har inte upplevt något sådant här tidigare. Tack för ert stöd! Det var skönt att vi kunde ge tillbaka något i dag”.

Emil Forsberg, RB Leipzig - 20/4

Forsberg hamnade i förra veckan i rampljuset. Svensken lämnade Sveriges EM-kvalsamling dagen efter segern mot Rumänien och Svenska Fotbollförbundet meddelade att det var på grund av ljumskskada. Aftonbladet uppgav däremot redan efter segern mot Rumänien att mittfältaren skulle lämna landslagstruppen i besvikelse över att han blev utbytt i andra halvlek mot Rumänien, vilket han också gjorde, men med en annan anledning, enligt förbundet.

I helgen var Forsberg däremot tillbaka i Leipzigs elva och stod för ett vackert mål till 1-0 efter att han tog ner en lyftning i straffområdet och målade i 5-0-segern mot Hertha Berlin i Bundesliga. Dessutom stod han för en assist, blev utbytt efter 75 minuter och fick efteråt lovord. Leipziger Volkszeitung gav Forsberg högsta möjliga betyg med 1 av 6 och beskrev Forsberg som ”den svenske kungen”, men även att han stod för ”ett majestätiskt mål och en fantastisk framspelning till 3-0”. Leipzig är placerat på tredjeplats i den tyska högstaligan.



Sebastian Andersson, Union Berlin – 29/11

Andersson och hans Union Berlin åkte i helgen på andra raka förlusten i den tyska andraligan. Svensken stod visserligen för en assist, men hans lag föll med 3-1 mot Paderborn och är därmed trea i den tyska andraligan.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 22/0

Högerbacken gjorde i går 90 minuter på planen och en assist till första målet i 3-1-segern mot Erzgebirge Aue i tyska andraligan. Det var Dresdens första seger på åtta matcher och nu är laget placerat på 14:e-plats i ligatabellen.

Nyligen blev även högerbacken intervjuad av tyska tidningen Bild och fick berätta om första tiden i Tyskland och om hur han utvecklats sedan han kom till Dresden. Tidningen rubriksatte däremot artikeln med att Wahlqvist har ett ”Ikea-missbruk”, då han besöker möbelföretaget en gång i veckan. Anledningen? Det berättade han också om: ”Det är trevligt att läsa svenska namn och skyltar. Även i de mindre varuhusen är det några svenska saker som kex. Det känns som hemma där, det ligger nära oss och vi har fortfarande lite grejer att köpa".



Richard Magyar, Greuther Fürth - 23/1

Magyar kom i helgen inte till spel, då han var avstängd i lagets ligamöte med Arminia Bielefeld (2-2) i tyska andraligan.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Kujovic gjorde i slutet av februari första matchen för säsongen med Düsseldorfs reservlag i tyska fjärdeligan, men kom i förra veckan inte till spel med varken A- eller B-laget. Svensken har avtal till sommaren 2020, men ser inte ut att ha en framtid i Düsseldorf. Klubben är på elfteplats i Bundesliga.

Joseph Baffo, Duisburg – 0/0

Baffo är skadad och kom i helgen inte till spel när Duisburg kryssade mot St. Pauli på bortaplan i den tyska andraligan. Mittbacken har kontrakt med laget över den här säsongen och har ännu inte gjort tävlingsdebut. Duisburg är nästjumbo i ligan med fyra poäng upp till Sandhausen på säker mark.

VITRYSSLAND

Mohamed Said Adan, Dynamo Brest (utlånad från Empoli) - 0/0

Tidigare Örgryte-talangen Mohamed Said Adan är utlånad från Empoli, men fanns i helgen inte med i lagets matchtrupp i 2-1-segern mot Dennis Olssons Torpedo BeIAZ i premiären i den vitryska högstaligan.

Ayomide Jibodu, Dynamo Best - 0/0

Jibodu fanns, i likhet med Said Adan, inte med i Brests matchtrupp i pemiärsegern mot Torpedo BelAZ i den vitryska högstaligan.

Dennis Olsson, FC Torpedo BelAZ – 0/0

Dennis Olsson lämnade nyligen Sundsvall för spel med Torpedo BelAZ i den vitryska högstaligan. Belaz blev i fjol femma i ligan och föll i helgen i premiären mot Dynamo Brest. Då fanns Olsson däremot inte med i lagets matchtrupp.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 2/3

Ibrahimovic missade, efter premiärsegern, två matcher på grund av hälproblem, men var natten till i går tillbaka i Galaxys startelva och satte två straffar, varav en ”Panenka”-straff i 2-1-segern mot Portland Timbers i MLS. Efter matchen sa svensken så här: ”Jag försöker bara hjälpa laget på bästa sätt. Det bästa sättet är att göra mål och i dag gjorde jag två. Det känns bra och jag tycker att laget gjorde en riktigt bra match. Vi arbetar hårt, men det här är bara början”. Galaxy har nu tre vinster och en förlust på de fyra första matcherna i MLS.



Axel Sjöberg, Colorado - 4/0

Sjöberg spelade i helgen åter från start i 4-1-förlusten mot Houston Dynamo i MLS. Svensken blev dessutom noterad för ett självmål, då han försökte peta undan ett inspel i straffområdet, stressad av en motståndare, men petade in bollen i eget mål. Colorado har nu fem raka matcher utan seger i MLS.



Johan Blomberg, Colorado - 1/0

Blomberg var i helgen tillbaka efter avstängning, men lämnades på grund av skada utanför lagets matchtrupp i 4-1-förlusten mot Houston Dynamo på hemmaplan. Colorado har nu fem raka matcher utan seger i MLS.

Gustav Svensson, Seattle - 4/0

Svensson gjorde i helgen fjärde raka matchen från start, men blev utbytt med sju minuter kvar av det mållösa mötet med Vancouver (0-0) i MLS. Seattle har nu tre vinster och ett kryss på de fyra första matcherna i MLS.

Joel Rydstrand, Seattle (just nu i Seattles USL-lag Tacoma Defiance) - 3/0

Rydstrand blev i vinter draftad till Seattle Sounders, men nyligen meddelade Seattles USL-lag Tacoma Defiance att Rydstrand framöver kommer att spela USL-fotboll med klubben framöver. I helgen spelade han 90 minuter i lagets 2-1-förlust mot New Mexico United i USL. Det var lagets tredje raka förlust, men svenskens andra match från start i ligaspelet.

Gabriel Somi, New England Revolution - 0/0

Somi har i vinter sett över sin situation i New England och berättade nyligen för Fotbollskanalen att han fortsatt är öppen för flytt till ett annat lag. I helgen var han nämligen utanför lagets matchtrupp för femte matchen i rad när New England vann med 2-1 mot Minnesota United i ligan.



Anton Tinnerholm, New York City - 4/0

Tinnerholm blev inkallad som ersättare till Pontus Jansson till den svenska EM-kvalsamlingen, men fick inte speltid och spelade i stället 90 minuter i helgens 4-0-förlust mot Toronto i MLS. New York City har tre kryss och en förlust på de fyra första matcherna av säsongen i MLS.



Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes - 4/1

Eriksson gjorde i helgen åter 90 minuter på planen i lagets 5-0-förlust mot Los Angeles FC i MLS. Det var lagets fjärde raka förlust den här säsongen.



Adam Lundqvist, Houston - 5/0

Lundqvist gjorde i helgen fjärde raka ligamatchen från start och fick vara med och fira 4-1-seger mot Colorado Rapids i MLS. Det var Houston Dynamos tredje raka seger den här säsongen i MLS. Lundqvist blev även varnad på övertid.