Asllanis besked inför kvalmatchen - klarar inte 90 minuter: "Definitivt inte"

En av Sveriges lagkaptener, Kosovare Asllani, kunde inte komma till start i den första play off-matchen mot Bosnien och Hercegovina. För många gula kort i gruppspelet var anledningen och stjärnan var därför avstängd.

Men till returmatchen, hemma på Tele2 Arena, är Kosovare Asllani åter tillgänglig. Men förutom avstängningen har Asllani också dragits med sjukdom.

- Jag har aldrig haft en sådan segdragen hosta. Det har varit drygt måste jag säga. Men man är i så trygga händer här. Det är en trygghet att komma hit och få en uppstegring så får man se hur många minuter man har i sig i morgon, säger hon på en pressträff.

Annons

- Definitivt inte en full match. Vi har tagit ett beslut med det medicinska teamet, det som är bäst för mig, fortsätter hon.

I den första kvalmatchen startade 20-åriga Rosa Kafaji i stället för Kosovare Asllani. Efter matchen var Häckenspelaren självkritisk, men Asllani tycks tycka att det var en klart godkänd startdebut.

- Kul att se. Det är kul att få in lite mer tekniska spelare med sådana kvalitéer som Rosa har och att hon går in och tar för sig. Det är kul att se att det finns en generation som är på väg in, säger Asllani.

Kosovare Asllani lämnade Real Madrid för Milan 2022. Nu sitter landslagsstjärnan på ett utgående kontrakt med klubblaget och under tiden som hon har varit på landslagssamling har rykten om nya klubbar börjat florera. Framför allt är det USA som har kommit på tal.

- Det är ingenting som jag kommenterar i nuläget. Det är inte mitt jobb att sköta utan jag fokuserar på klubb- och landslag, säger Asllani.