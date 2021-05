Beskedet som avslöjar (?) att "Granen" inleder på bänken mot Finland

Just nu har Sverige bara två mittbackar som är en del av EM-truppen på plats i Båstad, där landslaget samlats inför mästerskapet. Det handlar om Andreas Granqvist och Marcus Danielson. Utöver det har Joakim Nilsson kallats in till lägret över matchen mot Finland på lördag, men han har i nuläget inte en plats i slutspelstruppen.

Trots det ser 36-årige "Granen" ut att inleda på bänken i den första träningsmatchen inför EM. Han är Blågults lagkapten men mot Finland kommer Sebastian Larsson bära bindeln.

Under torsdagskvällen meddelar nämligen landslaget att det blir Larsson som kommer sitta bredvid Janne Andersson på fredagens presskonferens inför just mötet med Finland. Sedan tidigare har man aviserat att det är just lagkaptenen mot Finland som kommer göra Andersson sällskap.

Beskedet är ett tydligt tecken på att Granqvist maximalt får ett inhopp.