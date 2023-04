Blågult-chefens besked efter samtal om One Love-bindel: "Avvaktar med ställningstagande"

Det var i Qatar som Fifa först förbjud regnbågsfärgade kaptensbindlar. I stället var det endast tillåtet att använda sig av Fifas egna kaptensbindlar och de nationer som trotsade förbundet hade straffats med ett gult kort.

Just nu är det under diskussion om Fifa även kommer att förbjuda One Love-bindlarna under VM i Australien och Nya Zeeland. Dock är inget beslut taget ännu. Men i reglementet står det tydligt att de nationer som deltar i Fifas tävlingar inte får använda sig av andra kaptensbindlar än det internationella fotbollförbundets officiella – och enligt uppgifter till tyska Bild väntas bindlarna förbjudas även under VM.

ANNONS

När Fotbollskanalen för drygt två veckor sedan frågade landslagschef Jens T Andersson om hur Sverige ställer sig till uppgifterna kring förbundet meddelade han att han främst behövde ha en diskussion med spelarna – den skulle ske under pågående landslagssamling.

Och nu har Andersson pratat med en del av spelartruppen.

- Tongångarna är så att vi alla är generellt positiva till bindeln och använder den både med herr- och damlag. Om du syftar på VM specifikt har jag och en grupp av tjejerna pratat om det i dag och konstaterat att i väntan på Fifas besked kring vad som kommer gälla kommer vi avvakta med ställningstagande kring det, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- För oss är det självklart att vi står bakom mänskliga rättigheter och att man har rätt att älska alla. Står Fifa kvar vid sin linje måste vi diskutera hur vi ska hantera det och är det så att Fifa ändrar det då är ju frågan löst.

ANNONS

Ni kommer inte gå ut med något innan alltså?

- Nej. Under förutsättningar att vi får beskedet i tid, så det inte blir som det var under VM i Qatar där man kommer ut med nya riktlinjer någon dag innan matchen. Vi tror och hoppas att Fifa kommer att vara tydliga i sitt besked och att det kommer tidigare.

Har man pratat om hur man ska agera om det inte blir ett tydligt besked?

- Nej, det är det vi väntar med att diskutera i och med blir ett hypotetiskt resonemang. Och det kommer involvera ganska många olika personer i ett sådant ställningstagande utifrån om det blir sportsliga sanktioner. Vi är jättetydliga med att vi vill spela med bindeln och stå upp för vår värdegrund. Men tills vi får besked från Fifa kommer vi inte gå ut med hur vi skulle göra för det blir hypotetiskt.