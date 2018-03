Därför vill Janne Andersson ge hela truppen en start: "Gillar den här modellen"

Både mot Portugal och Ungern förra året, vilka var träningslandskamper som spelades några dagar efter en VM-kvalmatch, valde Sveriges förbundskapten att lufta truppen. Då fick i princip en helt ny startelva chansen i de drabbningarna.

Den här samlingen, som innehåller två träningslandskamper (mot Chile och Rumänien), är upplägget liknande. Det lag som startar mot Rumänien under tisdagen är helt nytt jämfört med det som startade mot Chile i lördags.

- Det är många spelare som ska bli jäkligt roligt att se. Det ska bli jätteroligt. De här spelarna har tränat bra, ställt upp jättebra och sparrat de andra. Vi är ganska jämna i många positioner, säger Janne Andersson.

Andersson vill gärna utnyttja möjligheten att se alla sina spelare i landslagsmiljön.

- Klubblagen spelar väldigt olika. Vissa spelar med en trebackslinje, vissa spelar med tre forwards, vissa spelar med en forward. Det här är en chans för spelarna att även visa upp sig i sättet som vi spelar på. Det är det allra viktigaste. Sen försöker ju så klart jag och Peter (Wettergren, assisterande förbundskapten) översätta det som de presterar i klubblagen och hur det passar in i vårt sätt att spela.

- Vi gör det här för att få spelarna att vara motiverade och för att det förr eller senare kommer avstängningar eller skador. Vi har haft exempel under VM-kvalet där vi kunnat sätta in en spelare som varit förberedd för att kliva in. Jag gillar den här modellen och det spelarna gjort så här långt har visat att de också gör det.

Mittbacken Pontus Jansson, som är tredjeval i landslaget just nu, tycker om upplägget som gör att laget skiftas ut helt och "reservspelarna" får visa framfötterna.

- Jag tycker konceptet är bra. Alla får 90 minuter och alla känner sig delaktiga. Förr eller senare kommer det alltid avstängningar eller skador på spelare, då finns det andra som är redo att kliva in och då är det bra att ha minuter i kroppen från tidigare samlingar. Det är alltid lättare ställa in sig på att starta en match, det blir lite mer på riktigt, säger Jansson.

- Det är några nya spelare som kommer in nu. Vi får chansen att visa upp oss. Vi har hela tiden varit professionella och stöttat de andra som spelat. Vi har kanske inte fått så mycket speltid men varit positiva och kört på bra på träningarna, och stöttat de som spelat.

Jansson fortsätter:

- Det är en chans för ett par nya spelare att visa upp sig, men det viktigaste är kollektivet. Vi behöver inte gå ut och visa upp oss individuellt. Vi sätter fokus på kollektivet och att göra en bra laginsats, då tror jag det kommer gå bra individuellt för oss också.

Leeds-spelaren står bakom lagkaptenen Andreas Granqvist och Manchester United-spelaren Victor Nilsson Lindelöf i mittbackskön.

- Jag tycker att jag hela tiden kommit hit till landslaget med en professionell inställning. Jag har försökt hålla mig beredd och motiverad. Det blir lite annorlunda när det gäller landslag kontra klubblag. Skulle "Granen" och "Vigge" göra en 100-procentig insats och vara bäst på planen så kommer jag sitta på bänken och applådera och vara glad för deras skull, för det skulle antagligen ge ett bra resultat för Sverige. I klubblaget är det kanske ett lite mer egoistisk tänk om att man vill spela 90 minuter varje match. Jag har aldrig känt så när jag representerar Sverige. Förhoppningsvis håller jag "Vigge" och "Granen" på tårna, och är någon av de två inte tillgängliga för spel ska jag vara beredd att kliva in.

Se en intervju med Andersson i spelaren ovan.