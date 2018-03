TV: Här ger Janne "två" Zlatan-svar: "Orkade bara inte dra det på engelska"

Under måndagskvällen mötte Janne Andersson både svensk och rumänsk press. Presskonferensen var indelad i två delar, först fick rumänsk media ställa frågor och därefter övergick allt till svenska.

En rumänsk journalist ställde en fråga om Zlatan Ibrahimovic kommer att spela VM eller inte - och då svarade Andersson:

- Vi får se.

Fram till nu har förbundskaptenen annars varit tydlig med att så länge inte LA Galaxy-anfallaren meddelar att hans nej till landslaget inte längre gäller fokuserar han på andra spelare. Men någon minut efter att Andersson öppnat dörren på glänt för en landslagscomeback för 36-åringen, i och med svaret till rumänsk media, tonade förbundskaptenen ner situationen.

För när den "svenska" delen av presskonferensen inleddes började han med att förklara sitt uttalande.

- Jag vill bara komplettera mitt svar på engelska om Zlatan. Jag sa: "We'll see". Jag menar precis samma sak som innan i den frågan. Jag orkar bara inte dra hela historien på engelska. Så ni får inte hitta någon ny nyans i det där, sa Andersson och rev ner skratt i salen.

Under presskonferensen blev också Sveriges förbundskapten irriterad när rumänska journalister pratade högt mitt under ett av hans svar. Andersson bröt in och sa:

- Ursäkta mig? Kan du berätta om det här (inför alla) eller så kanske du kan vara tyst?

Efter att inte ha fått något svar tillbaka följde han upp med:

- Hallå?

Efter ytterligare några sekunders tystnad nöjde sig Andersson och sa:

- Tack.

