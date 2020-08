Domarkommittén valde att avslå överklagan - Strömbergsson: "Kan inte göra mer nu"

I juli meddelade Svenska Fotbollförbundet att allsvenske domaren Martin Strömbergsson stängs av under hela 2020. Detta efter Östersunds FK:s målvakt Aly Keitas vittnesmål i klubbens egen podcast angående en kommentar som Strömbergsson sade till målvakten i den allsvenska matchen mellan Gif Sundsvall och Östersunds FK i fjol.

Strömbergsson valde därefter att överklaga avstängningen till Domarkommittén, som under onsdagen meddelade att överklagandet avslås.

- DK (Domarkommittén) har under helgen behandlat Martin Strömbergssons skrivelse och inte funnit tillräckliga skäl att ompröva kommitténs beslut. Efter en prövning av Martin Strömbergssons lämplighet att fungera som domare under pågående spelår står DK fast vid sin bedömning att det uttalande Strömbergsson riktade mot Östersunds målvakt Aly Keita är mycket allvarligt och inte förenligt med de krav på uppträdande som gäller för en domare på toppnivå. Med anledning av detta är det inte möjligt att tilldela honom domaruppdrag i förbundsserierna under återstoden av 2020, säger Domarkommitténs ordförande Peter Ekström i en kommentar på förbundets hemsida.

För TT berättar Strömbergsson nu att han är besviken över Domarkommitténs beslut.

"Kan inte säga annat än att det var tråkigt. Det betyder också att de som företräder mig i de arbetsrättsliga frågorna nu får fortsätta sina samtal eftersom jag fråntagits möjligheten att utöva mitt yrke samtidigt som förbundets egen utredning slår fast att det saknas grund att agera på just det sättet", skriver han i ett sms.

Strömbergssons anställning hos SvFF gäller året ut och i det arbetsrättsliga ärendet får domaren nu hjälp av sitt fackförbund Unionen.

"Jag var med på ett möte i går där fotbollsförbundet försökte förklara att man som anställd fotbollsdomare inte kan räkna med att få döma fotboll, ett resonemang som är rätt svårt att begripa, men jag hoppas att experterna nu kan reda ut vad som gäller. Det här är en viktig fråga för alla mina domarkollegor som nu höjer på ögonbrynen när de ser hur arbetsgivaren väljer att agera. Det handlar om synen på domaryrket och kollegornas yrkesliv, inte bara om min framtid", skriver Strömbergsson till TT.

"Jag kan inte göra mer nu, däremot kan jag kanske hjälpa framtidens anställda fotbollsdomare att få en lite tryggare vardag och även förändra hur förbundet hanterar sina anställda. Lyckas jag med det så kanske jag bidragit med en vettig pusselbit till fotbollsfamiljen".