Dubbelspelet bakom allsvenska stjärnornas övergångar

Han ingick i klubbens scouting-nätverk, representerade en av lagets spelare och såg till att en annan av “hans” spelare värvades in. När Rosenborg investerade miljoner i två stjärnor från svensk fotboll stod en svensk doldis i centrum på flera sätt. Nu kan Fotbollskanalen berätta historien om Kian Karams dubbelspel med norsk fotbolls stora gigant.

”Det iranska fotbollsförbundet representerat av Kian Karam har besökt Erik Hamrén och Rosenborg den här veckan”.

I mars 2010 lägger den norska storklubben Rosenborg BK ut ovanstående ord på sin officiella Facebook-sida. Svenske Kianosh Khodakaram, eller Kian Karam som han kallar sig själv, hade då rest till Trondheim för att följa Erik Hamrén och klubbens verksamhet i vardagen. Hamrén, som Karam senare kallat för sin ”goda vän” och ”mentor” i olika intervjuer, var då både RBK-tränare och förbundskapten för Sveriges herrlandslag.

Omkring sju år senare skrivs nästa kapitel om Karam och Rosenborg. Då blir klubben en av svenskens uppdragsgivare, men den här gången kommuniceras ingenting utåt. Bakom kulisserna drar han nämligen i trådar från flera olika håll när Rosenborg investerar mångmiljonbelopp i två stjärnor från svensk fotboll.

Nu kan Fotbollskanalen, i samarbete med den norska tidningen Adresseavisen, ge en inblick i hur transfermarknaden kan fungera bortom strålkastarnas ljus - när dess aktörer tar steg mot regelbokens gråzoner.

Det här är historien om Kian Karam och hans dubbelspel med Norges överlägset mest framgångsrika fotbollsklubb.

Allt började med att Karam fungerade som agent åt Jonathan Levi när yttern skrev på för Rosenborg sommaren 2017.

Därefter blev han en del av Rosenborgs scouting-nätverk, och samarbetet pågick i omkring ett och ett halvt år. Hans fokus: den svenska marknaden.

Karam fortsatte att jobba för Levi under tiden som han själv hjälpte klubben med scouting och Levi spelade i den vitsvarta tröjan.

Dessutom hade Karam i sin roll som agent ett tajt samarbete med Issam Jebali i flera år innan han själv placerade tunisiern i Rosenborg sommaren 2018.

Under 2017 och 2018, åren då Karam agerade scout åt Rosenborg, var han enligt officiella dokument från det norska fotbollsförbundet delaktig i ett tvåsiffrigt antal övergångar i Norge - som agent. De affärerna var han inblandad i trots att han då inte hade registrerat sig som agent, vilket förbundets regelverk egentligen kräver.



Två transfers som Karam står uppskriven på i form av agent, och som han har fått betalt för, har Rosenborg gjort.

Den ena tog Jonathan Levi till klubben.

Den andra Issam Jebali.

Men på de kontrakt som skrevs när spelarna kom till Rosenborg syns inte Karams namn till över huvud taget. Klubben uppger att ersättningen för de två affärerna inte betalades ut till Karam som agent, utan som scout.

Upplägget och metoderna bakom Karams uppgörelser med Rosenborg problematiseras nu av både norska och svenska experter. Exempelvis ser Johan Lindholm, juridikprofessor vid Umeå universitet, möjliga bekymmer.

- Om spelarna inte känt till hans (Karams) samarbete med Rosenborg, då skulle situationen kunna vara problematisk. Då skulle det kunna finnas tydliga intressekonfliktsproblem, säger Lindholm.

Lindholm, som sedan förra året varit en del av ett internationellt forskningsprojekt rörande fotbollsagenter, anmärker bland annat på det faktum att Karam fick betalt genom en scoutingavgift och inte ett agentarvode. Han menar att klubben borde agerat annorlunda.

- Om jag hade varit Rosenborg i en sådan här situation, då hade jag försäkrat mig om och sett till att den här killen registrerat sig som agent. Jag hade tänkt: "Här har vi en figur där det är lite oklart om han bara agerar som scout eller om han uppfyller en mellanmannafunktion. Företräder han våra intressen, spelarens intressen eller båda våra intressen?". Då hade jag velat att han skulle registrera sig först. Det hade han ju kunnat göra, och då hade allt varit grönt.

Den norske advokaten Per A. Flod, som i många år var Johan Carews agent, menar att allt inte gått rätt till gällande Rosenborgs affärer med Kian Karam.

- Det verkar uppenbart att det skett omfattande brott mot regelverket vad gäller att en agent som inte är registrerad hos NFF har använts. Att han den 26 april i år registrerade sig som förmedlare ger en tydlig indikation om att kraven på skriftliga avtal, skriftliga godkännanden och registrering inte var uppfyllda tidigare, säger Flod.

Flod påpekar att han inte ingående känner till hur Karams engagemang som scout för Rosenborg sett ut, men menar att det i fallet med Jebali-affären kan ha lett till en intressekonflikt som i sådana fall samtliga parter borde ha varit skriftligt informerade om.

- Det är sannolikt så att det skett ett brott mot regelverket kopplat till kravet att ett skriftligt avtal om intressekonflikt ska upprättas och att samtycke till intressekonflikten inte registrerats hos NFF, kommenterar advokaten.

Kian Karam? 36-åringen från Göteborg är säkerligen ett okänt namn för den breda massan som följer svensk fotboll, men i flera år har han varit involverad i affärer som svenska elitklubbar gjort. Han verkar i det dolda och vill kalla sig för scout, men i själva verket har han länge utfört ett arbete som går att likställa med agenters.

Ett stort antal personer som är en del av den svenska fotbollsbranschen, däribland flera klubbledare, har berättat för Fotbollskanalen att de ser på Karam som agent. Källor berättar hur Karam till exempel föreslår spelare för klubbar, inte sällan spelare som han själv på ett eller annat sätt jobbar för, och för deras talan gentemot föreningar. Ibland är han delaktig i affärer rörande spelare som han själv inte representerar, och han samarbetar med andra agenter om spelare, men en rad olika personer som Fotbollskanalen har pratat med är tydliga: Karam har i praktiken ett ”stall” av spelare som han företräder.

Fotbollskanalen har tagit del av kommunikation mellan Karam och en spelare i Sverige inför säsongen 2018, i vilken han kallar sig själv för “agent”. Flera gånger under de senaste åren har han dessutom uttalat sig i media och då beskrivits som ”agent” eller ”rådgivare” för olika spelare. I början av juli förra året benämndes också Karam som agent av en av spelarna som han jobbar med.

- Det är klart att det är roligt att klubbar är intresserade. Nu är det min agent Kian Karam som sköter det här, sa dåvarande Kristianstad-mittfältaren André Kamp till Smålandsposten.

En av de stora övergångarna som Kian Karam varit en del av är den som sommaren 2017 tog Jonathan Levi hela vägen från Öster i superettan till det norska mästarlaget Rosenborg. Den 8 juli presenterades Levi av Rosenborg, som skrev ett kontrakt över 4,5 år med den offensive mittfältaren. När flytten offentliggjordes, i samband med en hemmamatch på Lerkendal Stadion i Trondheim, var just Kian Karam på plats och fångades på bild. Karam fanns i bakgrunden när Levi, tillsammans med Rosenborgs sportchef Stig Inge Bjørnebye, lämnade arenans innandöme och tog sig ut på gräsmattan för att möta publikens jubel.

Kian Karam i bakgrunden när Jonathan Levi presenterades av Rosenborg. Till höger i bild syns klubbens sportchef Stig Inge Bjørnebye. Foto: Leikny Skjaerseth/Adresseavisen.

Innan Levi bestämde sig för att flytta till Rosenborg åkte han till Norge för att bekanta sig med klubben.

- Vi var och besökte dem, jag och min agent, och fick ett väldigt bra intryck direkt, berättade Levi för P4 Kronoberg några dagar efter att han skrivit på för RBK.

Men det var inte den enda klubben som spelaren besökte den sommaren. Enligt uppgifter till Fotbollskanalen hann Levi till exempel med en visit hos den tyska klubben Dynamo Dresden. Med på den resan var Kian Karam, berättar källor för Fotbollskanalen.

Drygt en vecka efter att Levi blev klar för Rosenborg publicerade Helsingborgs Dagblad en stor intervju med den offensive mittfältaren. Då skrev tidningen att stjärnskottet innan han bestämde sig för spel i den norska storklubben åkte “på en turné där han tillsammans med sin agent träffade intresserade klubbar, däribland Rosenborg, Hammarby och tyska andraligalaget Dynamo Dresden”. Så sent som den 11 januari i år skrev samma tidning att Levi upptäcktes av “agenten som sedermera sydde ihop dealen med Rosenborg” redan i Eskilsminne (2015).

Fotbollskanalen har varit i kontakt med flera källor med god insyn i affären som tog Levi till Rosenborg. De vill inte inte tala öppet om saken men berättar att Karam vid tidpunkten för övergången fungerade som Levis agent.

Flera gånger under sin karriär har Levi i media pratat om att han tar hjälp av en agent, utan att berätta vem. I sajten Alltid Fullsatts podcast Dencker & Persson i oktober 2016 fick dock Levi frågan om sin rådgivare och sa då:

- Kian, heter han.

I avsnittet konstaterades det sedan att personen som Levi pratade om är just Kian Karam. Spelaren förklarade också att det var Karam som förhandlade fram spelarens dåvarande avtal med Landskrona Bois.

Samma månad som det uttalandet gjordes registrerades Levi som en klient till agenturen Nordic Scouting AB (Kian Karams bolag) på den välkända webbsidan Transfermarkt, på vilken man hittar information om bland annat statistik, agenter och uppskattade värden på spelare. Karams bolag begärde på egen hand, via profilen man registrerat på sajten, att Levi skulle sättas upp på klientlistan. Det skriver Transfermarkt i ett mejl till Fotbollskanalen.

Karam var sedan, i november 2016, med och såg till att den tidigare U21-landslagsspelaren hamnade i Öster. Det har han bekräftat i en intervju med Göteborgs-Posten.

- Jag hade ett par spelare som jag promotade dit (Öster). Det var två spelare från division 1, Jonathan Levi och Mattias Pavic, sa Karam själv i mars 2018.

Det norska fotbollsförbundet har bekräftat att Kian Karam var delaktig i övergången som tog Levi till Rosenborg. De olika nationsförbunden måste, enligt Fifa-regler, årligen publicera en sammanställning över samtliga ekonomiska uppgörelser som gjorts av den berörda nationens klubbar där agenter varit inblandade. På listan för 2017 års affärer, som släpptes våren 2018, står Karams namn skrivet under rubriken ”Intermediary” (förmedlare, som agenter benämns som) på raden som rör Jonathan Levis flytt till Rosenborg. Enligt dokumentet var alltså Karam en del av affären som agent. Det tillbakavisas dock av Rosenborg, trots att förbundslistan bygger på information från klubbarna (Läs mer om RBK:s förklaring längre ner i texten).

I anslutning till Levis Rosenborg-övergång, eller någon gång efter att den rotts i land, förändrades Karams förhållande till den norska klubben. Då blev han nämligen en del av klubbens scouting-nätverk. Karam fick i uppdrag av RBK att bidra med sin expertis om den svenska marknaden. Oberoende skulle han leverera information om potentiella nyförvärv till den norska storklubben.

Men det skulle dröja innan det öppet pratades om att Karam samarbetat med Rosenborg som scout, ända fram till den 22 januari i år. Och det krävdes en rättegång som avslöjade en rad okända fakta om klubbens organisation för att det skulle komma ut.

Efter att ha sparkats av Rosenborg stämde tränaren Kåre Ingebrigtsen klubben, vilket ledde till en juridisk tvist som gick hela vägen till tingsrätten. Det var under en av dagarna i rättssalen som Ingebrigtsen berättade om Karams roll i klubben. På en fråga om klubbens scoutingverksamhet förklarade Ingebrigtsen att RBK hade haft tillgång till chefsscouten Hallvar Thoresen, en scout i Danmark vid namn Henrik Jensen - och så Kian Karam i Sverige.

- Jag fick veta att Kian Karam blev anställd. Han blev anställd efter att han kom till oss med Levi. Efter det fick jag höra att han också blivit anställd som scout och att scoutingteamet bestod av tre personer, sa Ingebrigtsen.

Så när fick Karam en roll hos Rosenborg? Någon gång under 2017. Klart står i alla fall att han i februari 2018 var på plats i Marbella under lagets läger där, och satt i möten med klubbledningen. Det uppger flera källor för Fotbollskanalen.

Under tiden som han hjälpte Rosenborg med scouting fortsatte Karam att tillvarata sina enskilda spelares intressen. Karam har exempelvis marknadsfört Jonathan Levi efter att han började utföra uppdrag åt Rosenborg. På sajten vimeo.com har användaren ”Kianosh Kamran Khodakamran” (Karams fullständiga namn) laddat upp två klipp med bilder på Jonathan Levi. Den senaste videon publicerades den 9 maj 2018 och visar matchsekvenser på Levi i både Rosenborg, Öster och det svenska U21-landslaget. Karams dubbla roller skapade, enligt experter som Fotbollskanalen talat med, en möjlig intressekonflikt.

Fotbollskanalen har talat med en rad källor inom fotbollsbranschen som beskriver att Karam fungerat som en representant för Levi under spelarens tid i Rosenborg, även efter det att videon på vimeo.com publicerades. Fotbollskanalen har exempelvis tagit del av mejl som Karam skickat till klubbar under 2018, i vilka han försöker sälja in andra spelare. I mejlen skriver Karam att han ”har Levi i Rosenborg”. Olika intresseförfrågningar rörande Levi har också hanterats av Karam, även lång tid efter att spelaren flyttade till Norge, erfar Fotbollskanalen. Flera av varandra oberoende uppgiftslämnare slår dessutom fast att Karam och Levi jobbade ihop fram till och med i somras. Då gick agenten och spelaren skilda vägar. Numera representeras Levi av en annan agentur.

Den 8 augusti 2018 presenterades Issam Jebali av Rosenborg. Klubben hämtade tunisiern från allsvenska Elfsborg, för vad Aftonbladet har uppgett vara drygt tolv miljoner svenska kronor, och den offensive stjärnan skrev på ett kontrakt över fyra år.

Kian Karam var en del av affären. Precis som i fallet med Jonathan Levi har det norska fotbollsförbundet bekräftat Karams inblandning i övergången genom sin årliga ”förmedlarrapport”. I början av april i år offentliggjordes sammanställningen av 2018 års affärer och i den står Karam uppsatt som agenten som var delaktig i Jebalis byte från Elfsborg till Rosenborg. Karam hjälpte Rosenborg som scout även en tid efter att den övergången slutfördes, men samarbetet kallnade i samband med det senaste årsskiftet.

Jebali är en spelare som Kian Karam jobbat med genom åren. I en intervju med Värnamo Nyheter i juni 2016 sa den dåvarande IFK Värnamo-spelaren att många allsvenska klubbar varit i kontakt med hans rådgivare. Rådgivaren i fråga är också citerad i artikeln. Hans namn? Kian Karam, som i texten pratar om Jebali och honom själv som ”vi”. I juli samma år sa Karam också följande om Jebalis framtid till Värnamo Nyheter:

- Det är inte bara rådgivare och klubben som kan bestämma detta.

På en presskonferens den 18 juli 2016 presenterades Jebali av allsvenska Elfsborg. Då klev tunisiern upp på podiet tillsammans med klubbchefen Stefan Andreasson och dåvarande managern Magnus Haglund. Trion gick in i lokalen med en annan man i släptåg: Kian Karam. Det visar bilder från Borås Tidnings livesändning av presskonferensen. I en tv-intervju med spelaren som BT lagt upp från samma tillfälle syns också Karam i bakgrunden, bland annat samtalandes med Stefan Andreasson.

OBS! Texten fortsätter under bilden.



Kian Karam i bakgrunden när Issam Jebali intervjuas av BT efter att ha presenterats av Elfsborg 2016. Foto: Skärmdump från bt.se.

Även i oktober 2016 pratade Jebali om Karam som sin agent. I en intervju med Borås Tidning sa han att Karam höll honom “informerad” om läget, och BT skrev då att det fanns intresse för Jebali i tyska andraligan. Kian Karam är citerad i texten på att han fört diskussioner med en tysk klubb om spelaren.

- Jag kan bekräfta att jag har träffat en klubb från Bundesliga 2, sa Karam.

Mellan oktober 2016 och mars 2018 stod Issam Jebali uppskriven på Transfermarkt som en klient till Kian Karams bolag Nordic Scouting AB, under rubriken “agent”. Även i det fallet var det Karams bolagsprofil som såg till att spelaren hamnade under Nordic Scoutings flagg, uppger Transfermarkt för Fotbollskanalen.

Sommaren 2017, när Jebalis koppling till Karam var synlig för alla via Transfermarkt, började Rosenborg scouta Jebali. Det enligt klubbens sportchef Stig Inge Bjørnebye.

- Vi har följt Jebali länge, i mer än ett år. I mars månad intensifierade vi (sedan) intresset för Jebali, sa Bjørnebye till VG den 17 september 2018.

Flera centralt placerade källor inom Rosenborg uppger för Adresseavisen och Fotbollskanalen att både Jonathan Levi och Issam Jebali, under tiden som de tillhörde klubben, gav uttryck för att Kian Karam var deras agent.

Karam själv har inte varit sen med att dra nytta av sitt samarbete med de två nämnda spelarna. Fotbollskanalen har tagit del av kommunikation mellan Karam och en spelare från våren 2019, i vilken han presenterar sig som representant för Nordic Scouting och frågar spelaren om denne har någon agent. Svensken vill göra affärer med spelaren och framhäver sin egen verksamhet genom att skriva att hans bolag “hade Levi och Jebali” i fjol.

Dessutom har han gentemot andra personer i branschen varit öppen med att han gjort jobb åt Rosenborg. Våren 2019 pratade en källa till Fotbollskanalen med Karam, och då sa Karam att han haft ett samarbete med den norska klubben men att han själv valt att inte förlänga det.

Av källor till Fotbollskanalen och Adresseavisen blev också Karam observerad på och runt Brakka (Rosenborgs klubbhus) vid ett flertal tillfällen under tiden som han utförde uppdrag åt klubben.

Kort efter att Karam och Rosenborg trappade ner sitt samarbete lämnade både Issam Jebali och Jonathan Levi klubben. Den 31 januari i år såldes Jebali till Al-Wehda i Saudiarabien, medan Levi lånades ut till allsvenska Elfsborg över 2019 en dryg vecka senare.

