Durmaz: "Första gången ett val känns skrämmande"

Den svenske landslagsmittfältaren Jimmy Durmaz hoppade in i andra halvlek i Sveriges möte med Tyskland i Ryssland. Han orskade därefter frisparken som ledde fram till att Toni Kroos satte dit det avgörande målet till 2-1. Efter matchen fick han utstå hot, hat och rasistiska kommentarer i sociala medier och höll på en efterföljande träning ett uppmärksammat tal, uppbackad av övriga i landslaget, om incidenten.

Nyligen klev han åter fram, ihop med landslagskamraten Albin Ekdal, och tog ett politiskt ställningstagande med uppmaning att inte rösta på Sverigedemokraterna i dagens riksdagsval i Sverige.

I en lång intervju med Aftonbladet berättar han bland annat vidare om att han är oroad för dagens situation med främlingsfientlighet i Sverige.

- Vad ska man säga...? Sverige har det tufft. Det finns väldigt mycket kärlek i Sverige - men det finns även väldigt mycket smygrasism och främlingsfientlighet som har kommit upp till ytan nu. Det här med SD som får så mycket positivt för det de gör... Nu i valet får vi ju se exakt hur mycket det finns, då får vi det svart på vitt. Det går inte att smyga längre, för ingen kan komma och säga att de röster på dem av några anledningar. I slutändan vet man vad de gör, var det partiet har grundats ifrån. Om du röstar på dem så gillar du dom, då vill du vara som dom. Det går inte att tolka det på något annat sätt. Om du går med dem - så är du en av dem. Och vad det betyder vet vi alla, säger han till Aftonbladet.

- Det är första gången ett val känns skrämmande för mig. Men jag tror inte att SD kommer att få så mycket röster som det har snackats om - jag tror att folk har vaknat till liv och fått upp ögonen för vad som verkligen kan hända, fortsätter han till tidningen.

Jimmy Durmaz berättade även tidigare i sommar i en lång intervju med TV4 om hatstormen efter mötet med Tyskland och om hur han hanterade situationen.

- Jag öppnade upp telefonen (efter matchen) och såg att min Instagram bombades med kommentarer. Jag gick inte in och läste vad det var för något, då jag inte tänkte på det. Det var mer besvikelse över att vi förlorade. Jag gick ut och kramade om nära och kära, samtidigt som min dotter var mådde dåligt, så vi fick hjälpa henne upp till ett sjukrum. Det var först därefter som jag förstod att det var så grovt som det var och de (landslagsledningen) frågade mig om jag kunde hantera det i media. Då öppnade jag det och läste vad som fanns, men jag är van vid det, då jag har fått det hela livet. Jag gjorde en bra match mot Danmark och var matchens lirare, men fick ändå hat och rasism. För mig var det dock inte ett problem, då jag har stött på det innan, men det var skönt att folk fick reda på hur vissa har det och hur det verkligen är, sa Durmaz till TV4 då.

Däremot var han även glad över alla positiva kommentarer efteråt.

- Det var en kärleksbomb. Men den kärleksstormen kom redan innan på natten och på morgonen. När vi höll talet kom det ännu mer, sa han.

- Det blev en enorm kärlek och det är bara positivt. Det är så det ska vara med allting. Kritik är okej, men hata inte. Det ska mycket till för att jag ska hata en person, fortsatte han.

Sverige ställs måndag kväll mot Turkiet i Nations League. Matchen börjar klockan 20.45 och sänds i TV4, C More Fotboll och streamat på C More.