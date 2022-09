Elanga får speltid i Man United - men bänkades i landslaget: "Hoppas få starta nu"

Anthony Elanga är nominerad som en av 40 till det ansedda priset Golden Boy, priset för bästa U21-spelare i Europas ligor. Samtidigt får han en del speltid i Manchester United där det den här säsongen har blivit tre starter och två inhopp efter de sex första matcherna. Och efter de två första omgångarna av Europa League har det blivit en start och ett inhopp.

Men trots förtroende i Manchester United så är det inte säkert att han får starta i landslaget.

Under den förra samlingen, som var i juni, så hoppade han in (och gjorde mål) i 1-2-förlusten hemma mot Norge, startade sedan i 0-1-förlusten hemma mot Serbien, och avslutade med att bänkas och hoppa in i 2-3-förlusten borta mot Norge.

- Om man inte spelar så är man alltid besviken. Men det var i juni och nu har det gått ett tag. Nu fokuserar jag bara på de här två matcherna, säger han och fortsätter:

- Det är bra att ha konkurrens. Om jag inte får spela utan att någon annan får spela, då vill jag spela nästa match. Då kommer jag träna ännu hårdare. Det är viktigt att ha konkurrens i laget.

Hur tror du chansen är att få starta mot Serbien?

- Jag hoppas att jag får starta. Alla vill spela. Det är upp till Janne, så vi får se.

Det kan bli ett Premier League-anfall med dig, Dejan Kulusevski och Alexander Isak?

- Ja, men man vet inte. Det är upp till ledarna att välja laget. Men det är väldigt stort för svensk fotboll att Isak också är i Premier League nu, och att Dejan är i Tottenham. Det är väldigt stort.

Efter fyra omgångar ligger Sverige trea av fyra lag i gruppen med en seger och tre förluster.

- Vi har kollat på hur vi spelade i juni och vi vet vad vi måste göra, både med och utan boll. Vi håller på att förbättra oss. I juni spelade vi ett system som var nytt. Och det var många spelare som lämnade återbud. Så det var svårt. Men hoppas att vi kan göra det bättre nu, säger Elanga.

- Det har inte gått dåligt. Vi förbättrar oss varje match och vi spelar med ett nytt system. Det är inte enkelt. Vi måste bara fortsätta träna på det.