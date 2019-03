Experten: "In med Isak i landslaget - det är solklart!"

Foto: Bildbyrån/C More.

Under onsdagen presenterar Janne Andersson sin nya landslagstrupp. I den vill C More-experten Jon Persson se Alexander Isak. - Det är ett solklart val för mig, säger Persson.

Svenska herrlandslagets trupp till EM-kvalmatcherna mot Rumänien (23 mars) och Norge (26 mars) presenteras under onsdagen. Inför de matcherna råder vissa frågetecken kring Blågults forwardssituation. Bland annat får John Guidetti (Alaves) och Isaac Kiese Thelin (Leverkusen) lite speltid i sina klubblag. (Kolla in samtliga landslagsaktuella forwards form i Svenskkollen HÄR).

C More-experten Jon Persson vill nu se förändringar i truppen jämfört med senaste samlingen.

- In med Alexander Isak! Det är solklart för mig, säger Persson.

- Han har gjort fem mål i februari och mars, och nu finns ett bra läge att skola in honom i det riktiga landslaget. Det är ju en spelare som vi ska ha som försteforward under den kommande tioårsperioden. Man kan inte ta in honom om han är ur form och inte får spela, men nu har han presterat. Jag blir förvånad om han inte är med.

Den 19-årige forwarden lånades nyligen ut till nederländska Willem II efter en tuff tid hos Borussia Dortmund, där han inte fick någon speltid.

- När man ska summera hans karriär om sisådär 15 år, förhoppningsvis, så tror jag att den här perioden visar sig ha varit viktig för honom. Man kan tycka mycket om att han gick till just Dortmund, men det är ju helt solklart så att han måste ha lärt sig massvis av grejer under tiden där. Det finns kanske några undantag i världsfotbollen där spelare varit stjärnor sedan de var 17 år, men det är väldigt sällsynt att en spelare inte hamnar i en svacka någon gång under karriären. Att det blir något form av bakslag, typ en skada, säger Jon Persson.

Experten ser gärna att förbundskaptenen Janne Andersson tar ut både Viktor Claesson (Krasnodar) och Robin Quaison (Mainz) i landslagstruppen, utöver de som är rena forwards.

- De kan ju både spela som mittfältare och som forward. Jag hade hittat plats för båda de spelarna i truppen.

- Sen hade jag som sagt lyft in Isak i den här truppen. Jag håller honom före Kiese Thelin, säger Persson.

Läs mer: Uppgifter: Isak utanför landslagstruppen - trots succén

Janne Andersson kommer att presentera sin trupp till mötena med Rumänien och Norge på onsdag. Presskonferensen kommer Fotbollskanalen att visa och sändningen startar vid 12.00.