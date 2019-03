Inför EM-kvaluttagningen: Här är formen på landslagsaktuella anfallarna

Läs mer: Uppgifter: Isak utanför landslagstruppen - trots succén

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 15/11

Spelledigt i ligan, men Melbourne Victory var istället med i Asiens Champions League mot sydkoreanska Daegu FC (1-3). En förlust, men Toivonen startade igen efter sina skadebesvär och gjorde lagets enda mål, på en volley. Hans snitt är en poäng (mål eller assist) var 80:e minut sedan flytten till Australien.

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 15/1

Ingen Demir i truppen när Zulte fick 1-1 mot Waasland-Beveren.

Eric Smith, Gent – 3/0

Smith fortsätter att få spela med B-laget snarare än A-laget. Spelade i B-lagsmatchen mot Royal Antwerp på tisdagen, men inte i A-lagets match mot Oostende (2-1) i helgen.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 32/10

0-0 i första kvalmötet mot KFCO Beerschot, där vinnaren i dubbelmötet blir uppflyttade till högstadivisionen. Engvall fick 90 minuter. Inför matchen fick Engvall beröm av Westerlos tränaren Bob Peeters, som sa att Engvall är seriens bästa spelare på sin position.

Diego Montiel, KFCO Beerschot – 2/0

Inte med i första kvalmatchen mot KV Mechelen (0-0). Montiels vår i KFCO Beerschot kan komma att sluta med totalt en halvtimmes speltid.

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 16/3

90 minuter för Atajic när Mladost fick 0-0 mot ligatvåan Zrinjski Mostar. Atajic har startat 13 av de 16 matcherna där han har varit tillgänglig.

CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 4/0

0-1-förlust mot Universidad Católica. Figueroa var, precis som senast, kvar på bänken hela matchen. Han berättade i en intervju med El Mercurio att han annars njuter av att spela i Chile, då han velat göra det i hela sitt liv (hans pappa flyttade från Chile till Sverige när pappan var i sena tonåren).

CYPERN

John Alvbåge, Nea Salamina (utlånad från Omonia) – 1/0 nollor

Alvbåge var kvar på bänken mot sin ägande klubb Omonia (0-0).

DANMARK

Mikael Boman, Randers FC – 11/0

Boman var på bänken när det blev vinst mot Horsens (2-0), så Randers ligger kvar på sjätteplats med en omgång kvar. De sex bästa lagen spelar ett slutspel om ligatiteln och Europacupplatserna, medan resten har nedflyttningskval, men det är oerhört jämnt. Sju lag har chans på platserna 4-6.

Patrik Carlgren, Randers FC – 25/10 nollor

En ny nolla för Carlgren (2-0 mot Horsens), hans sjätte nolla på elva matcher. Han fick 3/6 i betyg av Ekstrabladet.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 19/0

Kvar på bänken mot Nordsjälland (2-2). Den här gången var nyförvärvet Guillermo Varela, värvad för nära 20 miljoner kronor, den som startade som vänsterback.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 22/0

Ingen speltid mot Nordsjälland (2-2), utan kvar på bänken.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 27/1

Ny stabil start för Joen Andersson (2-1 mot Hobro). Han fick 3/6 i betyg av Ekstrabladet.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

Inte med i 18-mannatruppen mot Hobro (2-1).

Simon Tibbling, Bröndby – 31/2

Tibbling var en av danska ligans bästa spelare förra säsongen, men i år är det helt annorlunda. En ny svag match av Tibbling mot Ålborg (3-3), där han bland annat slog bort en passning som gav ett baklängesmål och blev utbytt redan i halvtid. 1/6 i betyg av Ekstrabladet, 3/10 av BT. I en sammanställning av potentiella försäljningar i Bröndby i sommar, så får Tibbling hög sannolikhet för att lämna. FCK erbjöd 27 miljoner kronor plus bonusar i somras, men BT tror att priset är lite lägre nu.

Simon Hedlund, Bröndby – 5/0

Hedlund startade igen, och Hedlund fixade straff igen. På fem matcher i Bröndby har han nu fixat fyra straffar, efter att ha gjort det igen mot Ålborg (3-3). En bra match i övrigt av Hedlund också. 4/6 i betyg av Ekstrabladet, 7/10 av BT.

Gustaf Nilsson, Vejle – 18/4

Inhopp i minut 62, kvitteringsskytt i minut 91 mot Vendsyssel (1-1). Nilssons blott andra ligamål på 17 matcher. Han tog han om en hög boll inne i straffområdet, och lobbnickade över målvakten.

Melker Hallberg, Vejle – 20/1

Hallberg fick, trots ett par bra insatser mot slutet, vara på bänken mot Vendsyssel (1-1).

Jacob Rinne, Ålborg BK – 25/6 nollor

Rinne släppte in tre mål mot Bröndby (3-3), men det var ingen enkel match. Första målet var en straff, andra målet en styrning, och tredje målet ett hårt skott nära ena stolpen. Ekstrabladet gav Rinne 3/6 i betyg, BT gav 7/10 vilket var bäst i Ålborg tillsammans med Tom van Weert.

Niklas Backman, Århus – 12/0

Är ännu inte tillbaka efter att ha fått en lättare hjärnskakning för ungefär en månad sedan. Backman missade också knappa tre månader tidigare under säsongen efter att ha haft ont i huvudet.

Tobias Sana, Århus – 21/5

Tillbaka som 90-minutersspelare efter en mindre skada. 1-2-förlust mot Odense, vilket gör det svårt för Århus att undvika nedflyttningsslutspelet. Det var inte en av Sanas bättre matcher, då han fick 1/6 i betyg av Ekstrabladet och 5/10 av BT.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 31/1

Nilsson Lindelöf startade veckans bägge matcher: 3-1 mot PSG i Champions League, och 0-2 mot Arsenal i ligan. De brittiska medierna höll Nilsson Lindelöfs insats mot PSG högt, men det var mer varierande åsikter om hans match mot Arsenal. Svensken har startat i princip varje match den här säsongen, när han varit skadefri och inte har vilats.

Ken Sema, Watford – 19/1

Sema fick inte hoppa in mot Manchester City (1-3). De senaste veckorna har varit en period där Watford inte har använt Sema lika frekvent som tidigare.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Var varken med A-laget eller U23-laget i veckan. Dahlberg berättade i en intervju med GP att han frågade Watford om utlåning i januari, men att de ville ha kvar honom på plats för att träna med klubben.

Viktor Gyökeres, Brighton – 5/0

Var inte med A-laget, utan spelade en U23-match mot Blackburns motsvarighet (2-2) där Gyökeres också gjorde en assist. Gyökeres var med A-laget i några matcher i januari och en bit in i februari, men har efter det inte varit med i matchtrupperna. Hans totala speltid i A-laget är cirka 200 minuter.

Joel Asoro, Swansea – 12/0

Asoro var inte med mot Norwich (0-1).

Martin Olsson, Swansea – 17/0

Långtidsskadad och lär inte spela mer den här säsongen.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 13/4 nollor

Ny start för Nordfeldt, mot topplaget Norwich (0-1), och med en fin prestation. Wales Online gav svensken 7/10 betyg, framför allt för sin andra halvlek.

Pontus Jansson, Leeds – 31/2

Jansson från start i segern mot Bristol City (1-0). Leeds-Live gav svensken 7/10 i betyg, Yorkshire Evening Post gav 8/10.

Niclas Eliasson, Bristol City – 28/2

Efter att ha varit ordinarie under majoriteten av säsongen, så har Eliasson tappat den startplatsen. Kvar på bänken hela matchen mot Leeds (0-1), vilket var 14:e ligamatchen i rad där Eliasson inte startade (med sex inhopp på de 14 matcherna). Han var däremot vänsterback i en U23-match i veckan.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 7/0

Mrabti fick en halvtimmes inhopp i det stökiga derbyt mot Aston Villa (0-1), där Aston Villas Jack Grealish fick ett slag från en person som tog sig in från läktaren. Birmingham Mail gav Mrabti 6/10 för sitt pigga inhopp.

Alexander Milosevic, Nottingham Forest – 7/0

Ny start för Milosevic, ny seger för Nottingham (3-0 mot Hull). Milosevic fick, precis som de flesta defensiva spelare i laget, 7/10 i betyg av Nottingham Post.

Jonas Olsson, Wigan – 1/0

På bänken mot Derby (1-2), men mot Reading (2-3) fick Olsson göra Wigandebut och det från start. Han fick 6/10 i betyg av Wigan Today, som skrev att debuten var uppmuntrande, men att han eventuellt gjorde markeringsmissen vid 2-3-målet i minut 97.

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Gick in lite i lagträning förra veckan efter att ha vari

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 1/1

Forwarden startade i helgens träningsmatch mot ukrainska Rukh Vynnyky (1-1). Blev utbytt i den 60:e minuten.

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn - 3/0

Mittfältaren startade i helgens träningsmatch mot ukrainska Rukh Vynnyky (1-1). Blev utbytt i den 60:e minuten.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn - 5/0

Backen startade i helgens träningsmatch mot ukrainska Rukh Vynnyky (1-1). Blev utbytt i den 82:a minuten.

Hampus Lönn, IFK Mariehamn - 5/2

Forwarden spelade hela matchen mot Rukh Vynnyky.

Erik Törnros, FC Lahti - 3/0

Forwarden har fått speltid i två träningsmatcher (mot ukrainska Obolon-Brovar och vitryska Gomel) den senaste tiden. Lahti gjorde inga mål (0-0 i första och 0-2 i andra).

FRANKRIKE

Johan Larsson, Guingamp - 4/0

Högerbacken stod utanför truppen när Guingamp föll med 1-0 mot Toulouse i helgen.

Karl-Johan Johnsson, Guingamp – 21/4 nollor

Målvakten satt på bänken mot Toulouse.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 27/3

Landslagsmittfältaren hoppade in i den 75:e minuten när Toulouse slog Guingamp med 1-0 i söndags.

Jakob Johansson, Rennes – 16/1

Landslagsmittfältaren satt på bänken mot Arsenal i Europa League (seger med 3-1) i torsdags men saknades sedan i truppen mot Caen (seger med 3-1) i ligan i söndags. En låsning i ryggen stoppade Johansson från spel, har han berättat för Fotbollskanalen. Han ska dock vara tillbaka inom några dagar.

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 27/1

Högerbacken spelade hela matchen när Amiens slog Nimes med 2-1 i lördags. Nu har laget sju poäng ner till kvalplatsen.

Jack Lahne, Amiens (utlånad från Brommapojkarna) – 0/0

Utanför truppen till matchen mot Nimes.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain - 23/13

Landslagsforwarden har inte gjort mål på sju matcher. I förra veckan förlorade Al Ain för andra matchen i rad, hemma mot Al Hilal (0-1) i asiatiska Champions League (första gruppspelsmatchen). Al Ain har förlorat tre av sina fyra senaste matcher. Under onsdagen presenterar förbundskaptenen Janne Andersson sin trupp till Sveriges EM-kvalmatcher mot Rumänien (23 mars) och Norge (26 mars). Då förväntas Berg vara med, han har under Anderssons tid varit självklart försteforward i landslaget.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos -18/4

Högerbacken spelade hela matchen när Panathinaikos kryssade borta mot AEK (0-0) i lördags. Varnades i den 57:e minuten.

Niklas Hult, AEK Aten - 31/0

Vänsterbacken är ljumskskadad.

Pontus Wernbloom, Paok - 15/1

Mittfältaren har slitit av sin ena hälsena och blir borta under en längre period.

Admir Bajrovic, Panetolikos - 9/3

Forwarden startade i Panetolikos 5-0-seger över Panionios under måndagen, och han nätade för tredje gången i Grekland. Bajrovic satte 2-0 i den 20:e minuten. Han blev dock utbytt i den 63:e minuten.

Erik Pärsson, OFI Kreta - 7/0

Forwarden startade, men blev utbytt i paus, i Kretas 0-0-match mot Apollon Smirnis i söndags.

Daniel Larsson, Aris - 8/2

Spelade hela matchen i Aris 4-1-förlust borta mot storklubben Olympiakos i söndags.

Mikael Dyrestam, Xanthi - 5/0

Backen satt på bänken under hela matchen när Xanthi kryssade (0-0) hemma mot Asteras Tripolis i lördags.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 9/0

Mittbacken fick för första gången i år inleda en tävlingsmatch på bänken. Hoppade dock in i den 78:e minuten när Valur slog Fram med 2-1 i isländska ligacupen.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa - 25/1

Startade i sista matchen av grundserien, men blev utbytt i den 59:e minuten. Varnades i den sjätte minuten. Haifa spelade 2-2 hemma mot Hapoel Ra'anana och missade därför slutspel med en poäng.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma - 32/7 nollor

Olsen stod i mål när Roma åkte ur Champions League i förra veckan, efter förlängning mot Porto. Därefter fick tränaren Eusebio Di Francesco sparken. Ny coach? Claudio Ranieri, som ledde laget mot Empoli i Serie A under måndagen. Då blev det seger med 2-1, efter att Olsen släppt in ett självmål.

Albin Ekdal, Sampdoria - 26/0

Landslagsmittfältaren spelade hela matchen mot Atalanta i söndags, men Sampdoria förlorade med 2-1 på hemmaplan.

Filip Helander, Bologna - 21/0

Mittbacken satt på bänken under hela matchen när Bologna tog en viktig 2-0-seger hemma mot Cagliari i söndags. Bologna ligger på nedflyttningsplats.

Mattias Svanberg, Bologna - 19/0

Mittfältaren fick hoppa in i den 84:e minuten i segern mot Cagliari.

Oscar Hiljemark, Genoa - 18/1

Skadad och blir borta en längre tid.

Svante Ingelsson, Udinese - 1/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Udinese föll mot Juventus med 4-1 i fredags.

Dejan Kulusevski, Atalanta - 3/0

Mittfältaren stod utanför truppen till helgens match mot Sampdoria (seger med 2-1).

Samuel Armenteros, Benevento - 3/0

Forwarden satt på bänken under hela matchen när Benevento föll med 1-0 borta mot Cremonese i söndags. Armenteros har fått nöja sig med tre kortare inhopp sedan återkomsten till Serie B i vinter.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) - 20/1

Mittfältaren spelade hela matchen när Hellas besegrade Perugia med 2-1 på bortaplan i fredags. Gustafson blev varnad i den 84:e minuten. Verona ligger trea i Serie B, på kvalplats.

Marcus Rohdén, Crotone - 26/4

Mittfältaren startade när Crotone i söndags tog en viktig trepoängare borta mot Salernitana (2-0). Laget ligger nu på negativ kvalplats. Rohdén blev utbytt i den 82:a minuten.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 18/2

Anfallaren spelade åter 90 minuter, den här gången Birkirkara. Tarxien förlorade matchen med 0-2 och det var lagets femte raka nederlag. Den tidigare Malmö FF-spelaren har den här säsongen haft svårt att hitta nätet och Nilsson har enbart noterats för två mål.

MAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Akademija Pandev, 2/0

Försvarsspelaren hade en jobbig debut mot Shkupi (förlust med 2-0), då han precis före halvtid gjorde självmål och efter 65 minuter blev utbytt. Men trots den lite motiga debuten fick 19-åringen åter förtroende när Akademija Pandev mötte Rabotnicki - och han fick också uppleva hur det är att vinna med sitt nya lag. Akademija Pandev vann matchen med 2-1 och Trajanovski spelade hela matchen.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 31/5

Larsson spelade i vanlig ordning från start när Feyenoord i helgen ställdes mot Vitesse i ett toppmöte. Matchen slutade 1-1 och ytterforwarden spelade hela matchen. Förra veckan blev det också klart att Larsson får ny tränare i sommar i form av backlegendaren Jaap Stam. Han tar över efter ikonen Giovanni van Bronkhorst.

Emil Bergström, Utrecht – 9/1

Mittbacken har inte fått särskilt stort förtroende sedan ankomsten förra sommaren och nu är han dessutom skadad. Enligt RTV Utrecht är det en fot som spökar och som kommer att hålla Bergström borta från spel i flera veckor. Men anledningen av det var den förre Djurgården-spelaren utanför truppen mot Groningen.

Simon Gustafson, Utrecht – 27/7

Mittfältaren är gjuten i Utrechts och mot Groningen spelade han 90 minuter. Matchen slutade 0-0. I den förra omgången hamnade Gustafson i rampljuset efter att han gett bort en straff till lagkamraten Riechedly Bazoer, vilket fick tränaren Dick Advocaat tycka till. "Om tränaren säger att du ska ta den, så ska du ta den - så är det i alla fall för mig", sa han i veckan till De Telegraaf enligt Voetbal Primeur. Men tränaren var inte bara negativ - han talade också gott om Gustafson. "Han är en fantastisk spelare, jag kan inte förstå att han inte är med i det svenska landslaget". Om Gustafson får en chans i det svenska landslaget till matcherna mot Rumänien och Norge senare i mars återstår att se på onsdag då förbundskapten Janne Andersson kommer att presentera sin trupp.

Kristoffer Peterson, Heracles – 25/10

Peterson bröt näsan i den förra omgången mot Utrecht, men det hindrade inte svensken från att spela mot Emmen i söndags. Matchen slutade 1-1 och Peterson, iförd mask, spelade 90 minuter. Inför matchen, när det var osäkert om ytterforwarden skulle kunna spela, ställde sig Heracles-tränaren Frank Wormuth frågande till varför den svenske förbundskaptenen Janne Andersson inte hört av sig. "Jag har inte fått något samtal om Peterson kan spela överhuvudtaget. Jag tycker det är normalt att tränare kontaktar varandra, även efter ett landslagsuppehåll. Jag hade velat veta vad spelaren har gjort så att vi vet vad han klarar av fysiskt sett, sa han enligt Tubantia i fredags.

Peterson gjorde A-landslagsdebut i höstas då han fick hoppa in mot Slovakien i en träningsmatch som slutade 1-1. Men matchen slutade inte som Peterson tänkt sig då han gjorde ett misstag som föranledde till Slovakiens kvitteringsmål. Efter matchen var han i tårar. "Det var mitt fel", sa Peterson efter debuten.

Alexander Isak, Willem II (Utlånad från Dortmund) – 8/5

Alexander Isak har onekligen fått en nystart. Efter att ha varit i Dortmunds frysbox har talangen fått stort förtroende i Willem II, dit han är utlånad - och nu har han också börjat tacka för speltiden. I helgen nätade den svenske två gånger om när Tilburgklubben vann mot De Graafschap med 3-2. Målen innebar att anfallaren nu har gjort fem mål på de fem senaste matcherna. Dessutom blev han uttagen i veckans lag av både sajten voetbalprimeur.nl och Voetbal International.

Den tidigare AIK-spelaren är en av få svenska anfallare ute i Europa som har producerat mål den senaste tiden och inför den kommande på landslagsuttagningen på onsdag har röster höjts för att Isak ska vara med. Isak har aldrig gjort en tävlingsmatch för Sverige. Däremot var han med på januariturnén 2017 och gjorde där två framträdanden och noterades för ett mål.

Ibrahim Dresevic, Heerenveen - 2/0

Sedan ankomsten på "deadline day", 31 januari, har den tidigare Elfsborg-mittbacken fått nöja sig med inhopp. Men det blev det ändring på i helgen. När Heerenveen slog Ado Den Haag med 3-2 startade Dresevic och dessutom fick han fullfölja matchen. Starten var Dresevics första sedan han anlände till Heerenveen.

Nabil Bahoui, De Graafschap – 2/0

I den förra omgången fick den tidigare AIK-spelaren debutera för sin nya klubb. I helgen fick han åter förtroende från start mot Alexander Isaks Willem II. Bahoui spelade hela matchen, men han och hans lagkamrater fick se sig besegrade med 3-2.

Ramon Pascal Lundqvist, NAC Breda – 9/1

Ny vecka och ny förlust för jumbon NAC Breda, den här gången mot serieledaren PSV Eindhoven. Och Ramon Pascal Lundqvist har fortfarande inte fått uppleva hur det är att vinna en match i NAC Breda. I mötet med sin gamla klubb PSV var han på planen i 78 minuter innan han blev utbytt. Trots resultaten och en hägrade degraderingen så försöker Ramon Pascal Lundqvist se det från den ljusa sidan.

"Jag försöker alltid se någonting i positivt och jag hoppas av vi på något mirakulöst sätt vända på det", sa han till BN De Stem förra veckan.

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 26/9

Mittfältaren spelade 90 minuter när RKC föll mot Cambuur med 2-1. Hanssons lag ligger på tolfteplats i nederländska andraligan.

NORGE

Jesper Löfgren, Brann – 0/0

Brann är på träningsläger i Marbella, Spanien, och i söndags spelade laget träningsmatch mot fjolårsmästaren Rosenborg. Då fick Jesper Löfgren sitta på bänken i 90 minuter. Brann vann matchen med 1-0 och är obesegrat under försäsongen.

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 0/0

Layouni har dragits med skada och lämnades också utanför truppen när Bodö/Glimt besegrade IK Start med 1-0 i en träningsmatch som spelades i måndags.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 0/0

Kristiansund spelade i onsdags förra veckan träningsmatch mot Lilleström. Den vann man med 3-1 och Kalludra spelade andra halvlek. Nu befinner sig laget på träningsläger i Spanien där man kommer att möta Sogndal och Dinamo Brest.

Haris Cirak, Kristiansund – 0/0

Kristiansund spelade i onsdags förra veckan träningsmatch mot Lilleström, vilken man vann med 3-1 och Cirak startade i mötet. Nu befinner sig laget på träningsläger i Spanien där man kommer att möta Sogndal och Dinamo Brest.

Daniel Gustavsson, Lilleström – 0/0

Gustavsson spelade 77 minuter i ett träningsmöte med Kristiansund förra veckan. Matchen slutade i 3-1-förlust för Lilleström.

Andreas Linde, Molde – 0/0 nollor

Molde har inte spelat någon match den gångna veckan. Det är tveksamt om den tidigare managern i Molde, Ole Gunnar Solskjær, kommer tillbaka till sommaren. Managern tog tillfälligt över Manchester United i december och brittiska medier har rapporterat att Solskjær kommer att få förlängt kontrakt. Norrmannen har själv också berättade att han bröt sitt kontrakt med Molde samtidigt som han gick till Manchester United.

Mattias Moström, Molde – 0/0

Molde har inte spelat någon match den gångna veckan.

Christopher Telo, Molde – 0/0

Molde har inte spelat någon match den gångna veckan.

Marcus Sandberg, Stabæk – 0/0 nollor

Målvakten fick se sig överlistad två gånger om i träningsmötet med Odd förra veckan, vilket slutade i 2-1-förlust för Stabæk.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 0/0

I fredags spelade Vålerenga träningsmatch mot Tromsö. Då startade Israelsson på innermittfältet och spelade 67 minuter innan han blev utbytt. Vålerenga vann matchen med 2-0.

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 19/0

I söndags spelade Dynamo Moskva ett hett derby mot Spartak Moskva. Sebastian Holmén startade, och spelade 90 minuter, men däremot lyckades inte Dynamo knipa segern. Spartaks Georgi Dzhikiya gjorde matchens enda mål i den 16:e minuten och Spartak vann med 1-0.

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 5/0

FC Krasnodar avancerade i Europa League efter att man slagit ut Bayer Leverkusen i sextondelsfinalen. I kvartsfinalen ställdes man mot Valencia och Krasnodar fick med sig ett hyggligt resultat från matchen på Mestalla. Visserligen förlorade man, men med Kristoffer Olsson på planen i 90 minuter (som också varnades) lyckades det ryska laget göra ett bortamål och matchen slutade 2-1. Returmötet spelas på torsdag.

I måndags spelade också Krasnodar en match i ligan mot Orenburg. Då åkte man på en missräkning mot bottenlaget Orenburg (2-2). Olsson inledde matchen på bänken, men byttes in med 25 minuter kvar att spela.

Mittfältaren kan också vara aktuell för landslaget igen. 23-åringen var med i Sveriges trupp i höstas liksom att han var uttagen till januariturnén, vilken han senare tackade nej till med anledning av flytten till Ryssland.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 29/9

Den offensive pjäsen fortsätter att vara nyttig för sitt lag. I torsdagens Europa League-möte med Valencia gjorde han mål och reducerade sifforna till 2-1 inför returmötet i Ryssland på torsdag. Därmed räcker 1-0 för Krasnodar för att avancera i turneringen. I måndags spelade Claesson på nytt 90 minuter när Krasnodar kryssade mot bottenlaget Orenburg på hemmaplan (2-2). Det mötet lämnade ytterforwarden poänglös. "Jag hade inte så många lägen. Jag gjorde ett mål mot Valencia, men det hade jag redan lagt bakom mig. I matchen mot Orenburg hade vi hade ingen tur", svarade Claesson på sportbox.ru-fråga om varför han brände sina lägen.

På onsdag ska förbundskapten Janne Andersson också presentera sin trupp till matcherna mot Rumänien och Norge i EM-kvalet. Flera svenska anfallare har haft problem att hitta nätet under säsongen och i höstas testades Claesson, som vanligtvis brukar utgå från en kant, på topp. Det är en position som han också spelat alltmer på i sitt klubblag och hans facit har visat att han har en viss näsa för mål. Under säsongen har han svarat för 9 mål och 7 målgivande passningar på 29 matcher.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 7/1

Mittbacken bänkades när Rostov spelade 0-0 Arsenal Tula på hemmaplan.

SAUDIARABIEN

Nahir Besara, Al-Feiha – 4/0

Mittfältaren fick sitta på bänken i den förra omgången när Al-Feiha vann mot Al-Hazm med 1-0. I fredagens match mot Al-Ittihad fick han åter inleda på bänken, dock fick han hoppa in med dryga fem minuter kvar att spela. Då ledde Al-Ittihad med 1-0 och Nahir Besara och hans lagkamrater försökte få dit en kvittering, men istället för 1-1 punkterade den tidigare Djurgården-spelaren Aleksandar Prijovic matchen genom att göra 2-0 i slutminuterna. Al-Feiha ligger näst sist i den saudiska ligan.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 21/6

Anfallaren spelade hela matchen när Lugano något oväntat lyckades knipa en poäng mot Basel (1-1). Lokaltidningen Corriere Del Ticino gav honom medelbetyg, en fyra, för insatsen och motiverade det bland annat att han "slet som ett lejon."

Gerndt har den här säsongen varit betydelsefull för sitt lag. Anfallaren har varit gjuten i startelvan och under säsongen har han gjort sex mål och sju assist på 21 matcher. I och med det är han på god väg, om han håller sig skadefri, att göra en bättre säsong än förra året då han gjorde sju mål och åtta assist på 32 matcher. Trots att anfallaren länge har hållit en hög nivå i Schweiz har inte fått särskilt många chanser i landslaget, under sin karriär har representerat Sverige vid blott sex tillfällen och då noterats för två mål.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Dinamo Vranje (utlånad från Radnicki Nis) - 7/3

Mitrovic hoppade i helgen in i den 56:e minuten och blev senare varnad när Dinamo Vranje spelade 0-0 mot Cukaricki i ligan. Dinamo Vranja är därmed fortsatt nästjumbo i ligatabellen i den serbiska högstaligan.

Petar Petrovic, Radnicki Nis - 5/0

Petrovic fick i veckan speltid i två ligamatchen. Först hoppade yttern in med fyra minuter kvar av 1-0-segern mot Partizan och därefter blev det ett inhopp i helgen i 80:e minuten i 1-0-segern mot Mladost. Nis är fortsatt tvåa i ligatabellen.

SKOTTLAND

Mikael Lustig, Celtic - 35/1

Lustig satt i helgen på bänken i 90 minuter när Celtic kryssade mot Aberdeen (0-0) i ligan. Svensken lär med största sannolikhet bli uttagen i Janne Anderssons EM-kvaltrupp i morgon, men ser inte ut att komma till samlingen med särskilt gott om speltid i bagaget senaste tiden. Sedan februari månad har Lustig endast gjort tre matcher från start av totalt elva matcher, då Celtic i januari lånade in högerbacken Jeremy Toljan från Borussia Dortmund.

Svensken har utgående avtal, men med möjlighet till förlängning med ytterligare ett år. Celtics nye tränare Neil Lennon, som har kontrakt till sista juni i år, sa i förra veckan att han är öppen för förlängning med Lustig till skotska The Sun: ”Jag skriver inte av Mikael. Jag vet vad han är kapabel till och vilken spelare han är. Mikael har spelat non-stop i åtta år, runt 40 eller 50 matcher per säsong med EM-kval, VM-kval och cupfinaler. Han har nästan spelat varje match och det ger så småningom lite trötthet. Men han har varit en toppspelare i den här klubben och har fortfarande något gott att erbjuda till Celtic”.

Andreas Hadenius, Dundee FC (utlånad från Halmstads BK) - 3/0

Hadenius inledde med tre raka matcher från start, men fick i helgen sitta på bänken under 90 minuter för tredje matchen i rad. Då fick han se Dundee förlora för tredje matchen i rad, den här gången med 1-0 mot Heart of Midlothian i ligan. Dundee är fortsatt nästjumbo i ligatabellen.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés - 17/0

John Guidetti fick i helgen ett inhopp på 13 minuter i Alavés kryss (1-1) mot Eibar i La Liga. Det var anfallarens första ligamatch sedan den 3 februari mot Real Madrid. Anfallaren har som bekant haft en tung säsong i Alavés. Under utlåningen till klubben under våren 2018, så blev det gott om speltid, men den här säsongen har speltiden mer eller mindre uteblivit. Svensken har endast gjort fyra ligamatcher från start, sex totalt, och startade senast en match den 5 december i fjol i spanska cupen. Guidetti har dessutom fått mindre speltid ju längre säsongen lidit och har endast samlat ihop 56 minuter på planen under 2019.

Anfallaren har under Janne Anderssons ledning varit given i Sveriges A-landslagstrupp, men riskerar nu för första gången på allvar att tappa platsen till de kommande landskamperna i EM-kvalet. Guidetti har både färre minuter på planen och har gjort färre mål (noll den här säsongen) än flera av sina anfallskonkurrenter.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC - 0/0

Hansson var i helgen åter utanför Chonburis matchtrupp i säsongens andra ligamatch. Då blev det 3-2-förlust i svenskmötet med Port på hemmaplan. Chonburi är därmed nästjumbo i ligatabellen med en poäng efter tre matcher i högstaligan.

Elias Dolah, Port MTI FC - 3/0

Mittbacken spelade i helgen från start när Port vann i säsongens tredje match med 3-2 i svenskmötet med Niran Hanssons Chonburi. Dolah blev däremot utbytt i den tredje övertidsminuten i matchen. Nu har lagt sju poäng efter tre matcher och toppar för tillfället den thailändska högstaligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag - 4/1

Moberg Karlsson fick i helgen börja på bänken och hoppade in i den 81:a minuten i 4-0-segern mot Viktoria Plzen i ligan. Svensken stod dessutom för en assist till det fjärde målet på övertid. Det var en viktig seger för Moberg Karlssons Prag i toppen av tabellen. Prag är placerat på tredjeplats i den tjeckiska högstaligan.

TURKIET

Abdul Khalili, Kasimpasa - 6/1

Efter två raka starter, så fick Khalili i helgen börja på bänken för andra matchen i rad, den här gången mot Göztepe. Svensken hoppade först in med nio minuter kvar av full tid när ligamötet slutade 0-0. Kasimpasa har nu åtta raka ligamatcher utan seger och är placerat på tolfteplats i den turkiska högstaligan.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor – 21/0

Mittbacken är som bekant ordinarie i lagets startelva och gjorde i helgen 90 minuter i 2-0-segern mot Malatyaspor i ligan. Sivasspor är på sjundeplats i ligatabellen.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Bayer Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 14/1

Isaac Kiese Thelin fick i helgen åter inte speltid när Bayer Leverkusen vann med 3-2 mot Hannover i Bundesliga. Efter succén i Waasland-Beveren under förra säsongen, så har utlåningen från Anderlecht till Leverkusen blivit ett misslyckande för svensken. Kiese Thelin fick under inledningen av säsongen ett par chanser i Bundesliga, en start och fem inhopp, men har sedan inhoppet mot Hannover den 20 oktober i fjol pendlat mellan att sitta på bänken och vara utanför lagets matchtrupp i Bundesliga.

Kiese Thelin har i stället ”räddats” av att få speltid när Leverkusens reserver luftats i Europa League och i tyska cupen, vilket gett honom åtta matcher, varav fyra från start. Sedan årsskiftet har det däremot bara blivit fem minuter på planen totalt och senast svensken gjorde ett tävlingsmål i klubblaget var den 20 september i fjol.

Anfallaren har under en längre tid varit given i Janne Anderssons landslagstrupp, men kan nu i likhet med John Guidetti ”sitta löst” inför morgondagens uttagning till första landskamperna i EM-kvalet.

Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 1/0

Anfallaren sitter på ett avtal som går ut i sommar och ryktas vara på väg bort från Frankfurt efter knapp speltid den här säsongen. I förra veckan var han utanför Frankfurts trupp i Bundesliga och i Europa League. Tidigare i vinter kopplades han ihop med kroatiska klubben Dinamo Zagreb, men även AIK har uppgetts vara intresserat av anfallaren. Frankfurt är placerat på sjätteplats i Bundesliga.



Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 27/1

Wendt är given i Mönchengladbachs startelva och gjorde i helgen 90 minuter i 1-0-segern mot Robin Quaisons Mainz i Bundesliga. Mönchengladbach är därmed fortsatt placerat på fjärdeplats i Bundesliga.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 28/1

Augustinsson är given i Bremens startelva och gjorde i helgen åter 90 minuter i Bundesliga. Den här gången blev det seger med 4-2 mot Wolfsburg. Bremen är placerat på niondeplats i ligatabellen. Augustinsson lär förstås vara given när Janne Andersson tar ut sin landslagstrupp i morgon till kommande EM-kvalet.



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Beijmo har ännu inte fått speltid i Bundesliga, men fick i helgen sitta med på bänken för andra gången under den här säsongen i 4-2-segern mot Wolfsburg. Detta efter att Nuri Sahin tvingades utgå från matchtruppen med anledning av skadeproblem. Beijmo väntar däremot allt jämnt på att få göra debut i klubbens A-lag.



Robin Quaison, Mainz - 24/7

Robin Quaison gjorde i helgen åter 90 minuter på planen, den här gången i 1-0-förlusten mot Borussia Mönchengladbach i Bundesliga. Anfallaren var redan under förra säsongen mer eller mindre ordinarie i Mainz startelva, men har först under den här säsongen blivit en tongivande spelare i laget med sju mål och fyra framspelningar totalt i Bundesliga och tyska cupen den här säsongen.

I höstas blev han belönad med att bli uttagen i Janne Anderssons landslag och i morgon är anfallaren högaktuell för att bli uttagen till det kommande EM-kvalet. Quaison är en av de svenska anfallare som har gjort flest mål den här säsongen ute i Europa, samtidigt som han får regelbunden speltid från start. Det talar till hans fördel.



Mikael Ishak, Nürnberg - 22/5

Mikael Ishak spelade i helgen från start och stod för en framspelning när Nürnberg föll med 2-1 mot Hoffenheim i Bundesliga. Det var Nürnbergs 19:e raka ligamatch utan seger och laget är fortsatt sist i ligatabellen. För Ishaks del har det däremot varit en relativt bra säsong med regelbunden speltid. Ishak inledde säsongen som ordinarie startman, missade tre matcher i oktober/november på grund av skada och startade sedan matcher igen. Därefter hade han i februari en period med ett par inhopp innan han nu startat två raka matcher igen. Totalt har det blivit 15 starter på 22 matcher den här säsongen.

Ishak blev i oktober i fjol uttagen till Janne Andersson landslag, men lämnade samlingen i förtid med anledning av skada. Det gjorde att han inte hann komma till spel och senare under hösten blev han inte uttagen till Blågult igen. Ishak kan däremot möjligen vara aktuell för att bli uttagen i Anderssons trupp i morgon till EM-kvalet, då han både har regelbunden speltid i bagaget och har fem mål och tre assist under den här säsongen. Det är fler poäng än vad några av hans konkurrenter har på kontot.

Emil Forsberg, RB Leipzig - 18/3

Forsberg fick i helgen, efter två raka matcher på bänken, hoppa in med 32 minuter kvar av mötet med Augsburg (0-0) i Bundesliga. Det var svenskens femte match (en start och fyra inhopp) efter att han kom tillbaka från skadeproblemen som höll honom borta från spel i flera månader. Tränaren Ralf Rangnick berättade i veckan för Bulinews att det handlar om att Forsberg ännu inte är i toppform och förklarade läget så här: ”Emil behöver matcher. Å andra sidan kan vi inte bara låta någon av våra spelare spela. Han saknar fortfarande lite bestämdhet och behöver vara mer aggressiv med bollen. Han är ännu inte den Emil han var innan skadeproblem”. Leipzig är placerat på tredjeplats i ligatabellen i Bundesliga.

Forsberg lär än dock med största sannolikhet bli uttagen av Janne Andersson till det kommande EM-kvalet. Däremot är formen möjligen lite oroande inför landskamperna med tanke på att Forsberg i vanliga fall är en viktig del i Blågults anfallsspel.



Sebastian Andersson, Union Berlin – 27/11

Sebastian Andersson är just nu glödhet i den tyska andraligan och gjorde i helgen sitt fjärde mål på de fem senaste matcherna i 2-0-segern mot Inglostadt i ligan. Det gav Union Berlin tre viktiga poäng som fortsatt tampas om uppflyttning till Bundesliga.

Andersson imponerade redan i fjol med tolv mål och fyra assist för Kaiserslautern i den tyska andraligan och har i år fortsatt på den trenden med hittills tio mål och tre framspelningar i ligan och ett mål i tyska cupen. Andersson är given i Union Berlins startelva och är högaktuell för att bli uttagen i Janne Anderssons landslagstrupp till den kommande samlingen med matcher i EM-kvalet.

Sebastian Andersson blev i oktober uttagen till Blågult och startade i träningsmötet med Slovakien, men fanns därefter inte med i landslagstruppen i november. Nu kan han vara aktuell igen med tanke på regelbunden speltid och fin form i Tyskland.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 20/0

Högerbacken kom i helgen inte till spel, då lagets möte med Greuther Fürth blev uppskjutet med anledning av dåliga väderförhållanden. Dresden är på 14.e-plats i den tyska andraligan.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 22/1

Magyar kom i helgen inte till spel mot Dynamo Dresden under söndagen, då matchen blev uppskjuten med anledning av dåliga väderförhållanden. Greuther Fürth är på 13:e-plats i den tyska andraligan.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Kujovic gjorde nyligen första matchen för säsongen med Düsseldorfs reservlag i tyska fjärdeligan, men kom i förra veckan inte till spel med varken A- eller B-laget. Svensken har avtal till sommaren 2020, men ser inte ut att ha en framtid i Düsseldorf.

Joseph Baffo, Duisburg – 0/0

Baffo var i helgen utanför lagets matchtrupp när det blev 1-1 mot Regensburg på bortaplan. Duisburg är på 16:e-plats av 18 lag i tyska andraligan.

VITRYSSLAND

Mohamed Said Adan, Dynamo Brest (utlånad från Empoli) - 0/0

Tidigare Örgryte-talangen Mohamed Said Adan kom i veckan inte till spel i någon tävlingsmatch, då den vitryska ligan drar igång i slutet av mars. Dinamo Brest ställs den 31 mars mot Torpedo Zhodino på bortaplan.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 1/1

Ibrahimovic blev i första omgången hjälte med det avgörande målet i 2-1-segern mot Chicago, men missade helgens ligamöte med Dallas som slutade med 2-0-förlust. Anfallaren följde inte med laget till bortamatchen, då han enligt LA Times har hälproblem. Enligt tidningen kände Ibrahimovic även av hälproblemen i premiärmatchen, men nu var det så pass illa att han fick stå över helt och hållet.



Axel Sjöberg, Colorado - 1/0

Sjöberg drog på sig ett rött kort i premiären mot Portland och missade därmed helgens 2-0-förlust mot Seattle Sounders i MLS.



Johan Blomberg, Colorado - 1/0

Blomberg satt i helgen på bänken i 90 minuter för andra matchen i rad när Colorado föll med 2-0 mot Gustav Svenssons Seattle Sounders i MLS.

Gustav Svensson, Seattle - 2/0

Svensson har fått en bra start på säsongen. I helgen blev det åter 90 minuter på planen i 2-0-segern mot Colorado, lagets andra raka seger den här säsongen. Svensken blev även varnad i första halvlek. I morgon är Svensson även högaktuell för att bli uttagen i Janne Anderssons nya landslagstrupp till EM-kvalet, då han sedan hösten 2017 haft en given plats i landslagstruppen.

Joel Rydstrand, Seattle (just nu i Seattles USL-lag Tacoma Defiance) - 0/0

Rydstrand blev i vinter draftad till Seattle Sounders, men i förra veckan meddelade Seattles USL-lag Tacoma Defiance att Rydstrand framöver kommer att spela USL-fotboll med klubben. I veckan kom han inte till spel i någon tävlingsmatch.

Gabriel Somi, New England Revolution - 0/0

Somi har i vinter sett över sin situation i New England, men är i dagsläget kvar i klubben och inställd på en ny säsong i MLS. I helgen var han utanför lagets matchtrupp för andra matchen i rad när New England föll med 2-0 mot Columbus.



Anton Tinnerholm, New York City - 2/0

Tinnerholm gjorde i helgen åter 90 minuter när New York City kryssade för andra matchen i rad, den här gången mot D.C. United (0-0) i MLS.



Magnus Eriksson, San José Earthquakes - 2/1

Eriksson blev målskytt i premiärförlusten och gjorde i helgen 90 minuter på planen i 3-0-förlusten mot Minnesota United. Svensken blev även varnad i första halvlek. Tungt start på säsongen igen för San Jose som i fjol slutade sist i hela MLS.



Adam Lundqvist, Houston - 2/0

Lundqvist satt i förra veckan på bänken i 2-0-förlusten mot Tigres UANL i första kvartsfinalmötet i CONCAF Champions League. I helgen blev det däremot 90 minuter på planen i andra ligamatchen i rad och seger med 2-1 mot Montreal Impact i MLS.

Janne Andersson kommer att presentera sin trupp till mötena med Rumänien och Norge på onsdag. Presskonferensen kommer Fotbollskanalen att visa och sändningen startar vid 12.00.