Experten: så bör Blågult starta mot Georgien

Får förvänta oss överlägset Sverige

Sveriges spel är att nyttja matchen. När man inte har så mycket matcher tillsammans att då jobba på detaljer i anfallsspelet. Sen är det inte alltid lätt heller - ibland är det lättare när man får hjälp av motståndaren att hålla tempot. Sveriges spel kommer vara att driva matchen och även vara noggranna då och nyttja anfallsspelet så man har vidare det till nästa match och inför EM. Sen kommer det bli mycket i sista tredje delen, man kommer ha många fasta situationer och Georgien kommer att stå lågt.

Effektiviteten - måste göra mål

Senast Sverige ställdes mot Georgien hade man 44 skott totalt, tio på mål och fyra som gick in. Där måste man bli mer effektiv. Det är lurigt, det är så när man möter den typen av motstånd det handlar om koncentration och kanske har man gjort något mål. Och har man så många avslut som man har senast vill man ju vara mer effektiv och få ut mer av matchen och ta till vara på lägena som man får. Kommer man till så många avslut då behöver man göra fler mål.

ANNONS

Svårigheter i defensiven när matchen inte är öppen

Jag förstår att det inte alltid är samma koncentration hela matchen ut. Som försvarsspelare är det då att testa nivån. Vill man bli en världsklasspelare då behöver man klara att koncentrera sig hela matchen. Den nivån måste man hitta på träning och på match. Här måste man ha samma fokus och koncentration, fullfölja, göra situationer klara och tidigt ta beslut. Det gäller även den här matchen. När man har den här nivån att man alltid gör det, då får man extremt hög lägsta nivå. Man gör alla situationer som man ska göra även fast det är träning och match. Det finns inget annat sätt att komma på nivån där man sällan gör misstag och blir jämn.

Spelare att hålla utkik efter

När man ställs mot ett motstånd som Georgien då finns det tillfälle att ge fler spelare chansen från start, men annars också att komma in. Och det finns flera spelare som behöver visa upp sig. Amanda Nildén var otroligt intressant under Algarve och gjorde det bra senast men måste fortsätta visa upp sig. Kan hon fortsätta på det viset kan hon mycket väl slå sig in i en EM-trupp.

ANNONS

Sen finns Hanna Bennison som var blek i Algarve som man vill se mer av. I de offensiva matcherna behöver hon visa att hon kan närma sig en plats i startelvan. I Everton visar hon att hon kan slå de avgörande inspelen och att hon är en viktig spelare i den sista tredje delen. Det blir dessutom viktigt för Filippa Angeldal som befästs sin plats i truppen och startelvan att visa att hon kan prestera trots att hon inte alls får mycket speltid i sitt klubblag.



Rebecka Blomqvist är även det en spelare som fick sig en tuff start i Wolfsburg men som nu blivit väldigt viktig för klubben. Hon får en massa speltid och står ofta för assist eller gör egna mål. Det har verkligen varit en säsong där hon har blommat ut. Och det blir som alltid väldigt roligt att se Stina Blackstenius. Nu blir det hennes första tävlingsmatch i landslagströjan sedan hon skrev på för Arsenal där hon verkligen briljerat och lyckats väldigt bra. Hon är i fin form och det kommer att bli fortsatt kul att se henne.

ANNONS

Så hade Marklund ställt upp

Målvakt: Hedvig Lindahl.

Backar: Glas, Sembrant, Ilestedt, Eriksson

Mittfält: Seger, Angeldal, Asllani

Anfall: Rolfö, Blackstenius, Hurtig