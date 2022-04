Så blir Sverige VM-klart

Det står sedan tidigare klart att Australien och Nya Zealand blir värdnationer för VM 2023. Och redan nu har Sverige chans att säkra sin VM-biljett – där man för första gången kommer att ha 32 lag med i mästerskapet.

Men först ska man ta sig igenom två matcher. Den första mot Georgien under torsdagen den 7:e april, och sedan den andra under tisdagen den 12:e april. Landslaget som samlades under måndagen i Göteborg har allt i egna händer, för det krävs inte mer än fyra poäng för att redan nu säkra en plats till VM.

Det innebär att Peter Gerhardsson och hans spelare som minst behöver vinna en match, och kryssa den andra. Skulle man dock göra en missräkning mot något av lagen finns det fortfarande chans då man ställs mot Finland i ett sista möte i september.