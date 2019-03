FEM SPANINGAR: "Hon borde vara given i VM-truppen efter insatserna i Algarve Cup"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Gerhardsson borde ha huvudbry

Vem ska spela till vänster på mittfältet? Vem ska vara anfallare? Spelare som Peter Gerhardsson litar på har inte visat toppform. Samtidigt har flera utmanare närmat sig startelvan. Det som borde oroa mest är anfallsplatsen och platsen till vänster på mittfältet. Mot Schweiz gjorde anfallaren Mimmi Larsson tre mål och hade ett oerhört bra samspel med Kosovare Asllani, men det räckte ändå inte till en startplats mot Kanada. Stina Blackstenius fick efter en svag insats mot Portugal starta igen, och den chansen tog hon inte. Efter 65 minuter gick Blackstenius ut och Larsson in, och Larsson visade mer på sitt korta inhopp och var bra i presspelet och slog ut en motståndare inne i straffområdet och kom till ett farligt läge. Det är inte oväntat om Gerhardsson tror och hoppas på Blackstenius. Det finns tid att hitta tillbaka till den fina form hon har visat, men det lär finnas en oro med tanke på att VM närmar sig.

Magdalena Eriksson var bra som mittback mot Schweiz men fick ändå flytta ut som vänsterback mot Kanada. Där var hon bäst på planen samtidigt som Linda Sembrant hade en tuff match. Frågan är om Eriksson är en för bra försvarsspelare för att vara ytterback? Samtidigt gjorde Mia Carlsson en fin insats som vänsterback mot Schweiz.

De var bäst i Algarve cup

Magdalena Eriksson gjorde en väldigt bra och en bra insats, Hedvig Lindahl likaså. Mimmi Larsson fick bara starta i en match och var då också väldigt bra. Tyckte också att hon gjorde det bra i in hoppet mot Kanada. Där är trion som sett över hela turneringen var bäst och höll jämnast högstanivå. Kosovare Asllanis prestation mot Schweiz stack ut, men hon var svag mot Kanada. Av de nämnda spelarna känns Eriksson, Lindahl och Asllani givna i en VM-elva. Om jag måste välja en spelare som var bäst så blir det sett över hela turneringen Magdalena Eriksson.

Räcker Sveriges offensiv till mot bra motstånd?

Sverige gjorde en väldigt bra match mot Schweiz och vann med 4-1. Där klarade laget av att glänsa i offensiven. Men Peter Gerhardssons landslag ska vara bättre än Schweiz som är rankat 18 i världen. Sedan en jämn match mot Portugal, rankat 32, där det blev 1-2 efter att Sverige fått en utvisning efter 42 minuter. Och till sist 0-0 efter full tid och förlust på straffar mot Kanada, rankat femma i världen. Mot Kanada var defensiven helt okej medan offensiven var sämre. Sverige klarade inte av att skapa så många chanser, viktiga Asllani och Blackstenius kom aldrig loss.

Vem stärkte sina aktier inför VM?

Mimmi Larsson borde vara given i VM-truppen och borde också efter insatserna i Algarve cup ha närmat sig en startplats. Tre mål och bra kemi med Asllani mot Schweiz. Kom in mot Kanada och visade på kort tid att hon även kan skapa chanser mot ett bättre motstånd. Samtidigt letar hennes konkurrenter i anfallet efter formen. Det blir väldigt spännande att följa Linköping under våren där både Mimmi Larsson och Stina Blackstenius spelar.

Inte många test kvar innan allvaret

Den 6 april spelar Sverige hemma mot Tyskland och tre dagar senare borta mot Österrike. Den 11 juni är det VM-premiär mot Chile. Peter Gerhardsson har en del att fundera på för nu är det inte långt kvar till det är allvar. Nu gäller det också för flera viktiga spelare, som Stina Blackstenius och Fridolina Rolfö att komma igång och hitta tillbaka till den höga nivån båda har visat att de kan ha.