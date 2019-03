SPELARBETYG: Eriksson bäst i Sverige: "En klippa i försvaret"

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

Magdalena Eriksson

Bäst i Sverige. Fick trots en fin insats mot Schweiz flytta ut som vänsterback. Där var hon lika bra. Var en klippa i försvaret och där dök upp en chans för Kanada där var Eriksson och bröt. Bra blick och vänsterfot i anfallsspelet. Stensäker straff.

Hedvig Lindahl

Hur stabil som helst. Säkra ingripanden och läste spelet bra. Ingav trygghet. Tog en straff i straffläggningen när hon läste sönder Sinclair.

Sofia Jakobsson

Svag i första halvlek men spelade upp sig. Ingen jättematch men det syntes att det finns kvaliteter. I takt med att hon spelade upp sig så blev självförtroendet bättre och hon vågade använda sitt fina driv och ryck på kanten. Kom loss ett par gånger. Iskall straff.

Caroline Seger

UT 78. Tuff match på det centrala mittfältet när Sverige fick jaga mycket boll. Men Seger var viktig för sitt lag. Bra fysik och positionsspel. Trygg med bollen.

Nilla Fischer

UT 65. Började svagt men spelade upp sig. Bra fysik, vilja och blick. En ledare. Hade en farlig ribbträff.

Linda Sembrant

Hade en jobbig match. Slarvig i passningsspelet och hamnade flera gånger på efterkälken i försvarsspelet. Var kylig när hon satte sin straff i straffläggningen.

Amanda Ilestedt

Blandade och gav. Bättre i försvarsspelet än i anfallsspelet. Spelade upp sig.

Lina Hurtig

UT 65. Hade det tufft på vänsterkanten och tappade en del boll. Hade svårt att komma loss och var inget riktigt hot. Hade en fin aktion precis innan hon blev utbytt när hon blixtsnabbt vände upp och förbi en motståndare.

Elin Rubensson

UT 86. Tuff match på det centrala mittfältet när Kanada hade mest boll. Då fick Rubensson lägga fokus på försvarsspel och att jaga boll. En kämpe som slet mycket. Men kan bättre i spelet med boll.

Kosovare Asllani

UT 78. Lika bra som Asllani var mot Schweiz, lika tufft hade hon det mot Kanada. Svår match när Sverige fick jaga och försvara mycket. Det är inte ”Kosses” starka sida. Kan bättre i offensiven. Lyckades inte hota eller skapa något.

Stina Blackstenius

UT 65. Letar efter formen. Blev ofta felvänd, speciellt i första halvlek, när Kanada hade mest boll, och när Sverige hade bollen blev hon bollmottagare. Hade svårt att få fast bollen så att laget kunde etablera anfall och kom aldrig loss och lyckades inte skapa någon chans.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Mimmi Larsson (IN 65), Jonna Andersson (IN 65), Hanna Glas (IN 65), Nathalie Björn (IN 78), Anna Anvegård (IN 78), Hanna Folkesson (IN 86)