FEM SPANINGAR: "Yasin Ayari bäst på plan"

Fiasko att förlora hemma mot Nordmakedonien

U21-EM 2025 spelas i Slovakien. I kvalet går gruppsegraren och de tre bästa grupptvåorna till slutspelet. De sex övriga tvåorna spelar playoff parvis om resterande tre platser. I Sveriges grupp finns Nederländerna, Nordmakedonien, Gibraltar, Moldavien och Georgien. Sverige inledde med att besegra Gibraltar med 5-0. Så efter två omgångar står man nu på tre poäng. Det är såklart inte kört men man bör vinna på sin hemmaplan, speciellt mot Nordmakedonien. Nederländerna lär bli den största utmanaren om gruppsegern och vann i dag sin första match i gruppen med 3-0 mot Moldavien.

Visst, det var i försvaret misstaget till 0-1 gjordes. Men det var inte på försvaret förväntningarna om leverans var störst. Det är klart att det var alldeles för svagt av Jesper Tolinsson att bara skicka in en passning i eget straffområde som ställde Casper Widell och gjorde så att det blev 0-1. Matchens enda mål. Men att det här U21-landslaget med den här offensiva kvaliteten inte gör ett enda mål hemma mot Nordmakedonien. Det är riktigt svagt. Därför är det för enkelt att enbart lägga skuld på Tolinsson.

Trupp som imponerade på pappret

Framför allt de offensiva kantspelarna stannade man till vid när man kollade på laguppställningen innan avspark. Där fanns Williot Swedberg som för bara några dagar sedan blev matchhjälte i La Liga. Där fanns Jacob Ondrejka som startar i den belgiska mästaren och som för några dagar sedan blev klar för spel i Champions Leagues gruppspel. Där fanns Oscar Vilhelmsson som för några dagar sedan blev målskytt i Bundesliga. Där fanns Sebastian Nanasi som har dominerat i Malmö FF och allsvenskan.

Alla fyra bänkade spelarna kan absolut dominera i ett svenskt U21-landslag och det går såklart att diskutera om laguttagningen var rätt.

Men på kanterna startade Roony Bardghji och Mayckel Lahdo och det är inte direkt något fel på den duon utan det osar talang om båda som kommer från fina perioder i FC Köpenhamn och AZ.

Vid en vidare titt på bänken: Noah Persson (som en del tycker att det är sjukt att han inte är med i A-landslaget och därför har kritiserat Janne Andersson), Ahmed Qasem och Markus Karlsson som har imponerat i Elfsborg och Hammarby.

… men som inte levererade

Så mycket talang, men för lite slutprodukt. Balansen på det centrala mittfältet på hemmaplan mot Nordmakedonien var kanske lite för safe. Det var Hugo Larsson och Armin Gigovic och Yasin Ayari. Det hade gått att skruva till lite mer offensivt. Det är klart att förväntningarna är stora på Hugo Larsson efter att ha sett det han gjorde i Malmö FF, flytten till Bundesliga och debut i A-landslaget. Mot Nordmakedonien var han okej, men kan mycket mer. Förväntningarna var också stora på ytteranfallarna Roony Bardghji och Mayckel Lahdo. Det finns väldigt mycket talang i båda och om man petar Jacob Ondrejka och Williot Swedberg så bör man leverera. Så blev det inte. Det slarvades i passningsspelet, hotades på tok för sällan, och blev ingen slutprodukt av någonting.

Ayari var bäst

Bäst på plan var Yasin Ayari. Han dribblade sig igenom motståndare och in i straffområdet, han hade flera farliga inspel - och några var läckra. Förarbetet när han frispelade Oscar Vilhelmsson med fem minuter kvar var matchens delikatess och det borde kännas märkligt för Ayari att lämna planen poänglös. Han var modig och rak och framåtlutad innan flytten till England, men nu har allt av det blivit ännu mer. Plus att fysiken ser bättre ut. Efter Ayari så ska Jacob Ondrejka och Josafat Mendes vara nöjda med sina insatser. Och Williot Swedberg gjorde det också bra med sitt inhopp.

Sista 20 blev det väldigt offensivt

Eller sista 30 kan man väl säga med tanke på att det blev tio tilläggsminuter. Efter 54 minuter tog Daniel Bäckström ut Roony Bardghji och Mayckel Lahdo och satte in Jacob Ondrejka och Williot Swedberg. Det går väl på ett ut med balansen. Samtidigt tog han ut centrale mittfältaren Armin Gigovic och tog in Sebastian Nanasi. Mer offensiv balans. Efter 69 minuter ut med vänsterbacken Daniel Svensson och in med anfallaren Oscar Vilhelmsson. Ännu mer offensiv balans. Nu var Ondrejka, Nanasi, Swedberg, Ayari, Vilhelmsson, Erabi på planen samtidigt. Efter 76 minuter ut med mittbacken Jesper Tolinsson och in med vänster-wing Noah Persson. Mer offensivt.

Jag tycker att förbundskapten Bäckström gjorde vad han kunde med sina byten och förlusten faller inte på honom. Det är klart att det går att diskutera om valen på ytterforwards var rätt eller fel, och att det då går att peka på att de två inhopparna var bättre än de två som startade. Men det är klart att det inte blev förlust för valen i startelvan, spelarna som startade ska vara tillräckligt bra för att besegra Nordmakedonien på hemmaplan.