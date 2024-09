Fler än hälften i landslaget är från Stockholm: "Gör saker och ting enklare"

Tidigare år har det ofta varit ganska jämnt fördelat mellan spelare från Stockholm, Skåne och även Göteborg i det svenska landslaget.

Men nu är det en stor dominans från huvudstaden.

13 av 24 spelare i landslagstruppen kommer från Stockholm.

- Vi har många duktiga spelare från Stockholm just nu. Om det är en tillfällighet eller inte, eller om det är något som vi inom Stockholmsfotbollen har gjort rätt, det vet jag inte, säger Viktor Gyökeres till Fotbollskanalen.

En annan från Stockholm är Alexander Isak. Han har också svårt att sätta fingret på varför det ser ut som det gör.

- Det är svårt att säga varför, men jag tycker att det är så som det borde vara med tanke på att det finns flest klubbar på hög nivå härifrån. Så Stockholm producerar flest talanger. Sen är det väl Malmö som också har varit i framkant där. Men det är kul att Stockholm gör det bra, säger han.

Annons

Jon Dahl Tomasson pekar ofta på att han vill bygga ett lag, som är stark som grupp. Alexander Isak tror att det då är en fördel med många spelare från samma stad.

- Det tror jag verkligen att det är, speciellt om du frågar de lite yngre spelarna som kommit in nu. För oss som har varit med ett tag... när jag kom in så var truppen annorlunda. Vi hade några från Stockholm och det blir lätt att man connectar med spelarna från samma stad. För mig blev det Robin Quaison. Men jag tror att det är mycket enklare nu för yngre att komma in än vad det var förr, säger han.

Gyökeres:

- Jag håller med. Jag tror att det gör saker och ting enklare om man är från samma klubb eller från samma stad. Som Lucas Bergvall, till exempel. Han hade jag koll på fast han är åtta år yngre än mig.

I truppen är det fyra spelare som kommer från Skåne, alla från Malmö. Hugo Larsson är en.

Annons

- När har vi Robin (Olsen) borta. Emil (Forsberg) kan vi väl också säga är en från Skåne... det kan jag argumentera för i alla fall. Men någonstans handlar det om ett kollektiv, hela laget och hela landet tillsammans. Det är klart att det hade varit kul att haft med fler från Skåne, men det är ändå inte det viktigaste, säger han.