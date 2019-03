Forsberg lämnade skadad - kan vara tillbaka i helgen: "Vi ville inte riskera något"

Emil Forsberg lämnade landslaget under söndagen. Nu uppger Bild att svensken siktar på att vara tillbaka i spel redan på lördag. - Vi ville inte riskera något, därför återvände jag till Leipzig, säger mittfältaren till tidningen.

Emil Forsberg lämnade den svenska landslagstruppen under söndagen. Redan på lördagen kom uppgifter från Sportbladet om att svensken hade lämnat truppen, där anledningen skulle vara hans besvikelse över att bli utbytt i andra halvleken mot Rumänien.

Under söndagen gick förbundet ut med att stjärnan lämnat truppen på grund av den ljumskskada han dragits med under säsongen. Senare under söndagen bemötte förbundskaptenen Janne Andersson uppgifterna om att besvikelsen över bytet skulle vara anledningen till att Forsberg lämnade truppen.

- De (uppgifterna) är felaktiga, för han hade ju inte lämnat, han var ju kvar. Forsberg kände av en skada som han rehabilterat sig från i fem månader. Då bestämde vi oss för att göra en undersökning i dag på förmiddagen och jag pratade med Emil om det efter matchen i går. Han var besviken över att han kände av det. Han har ju inte spelat mer än någon, eller ett par, matcher, sa Andersson på pressträffen.

Forsberg lämnade en kortare kommentar till svenska fotbollförbundets hemsida där han uttryckte hur tråkigt han tyckte det var att lämna truppen och att han önskade laget lycka till i matchen mot Norge. Nu har Forsberg själv uttalat sig för första gången till media, där han bekräftade för Bild att det var samma skada som började kännas igen.

- Jag kände av skadan lite lätt. Vi ville inte riskera något, därför återvände jag till Leipzig, säger mittfältaren.

Enligt Bild räknar Leipzig med att Forsberg kommer vara redo för lördagens ligamatch mot Hertha Berlin.