Friends Arena halvfull i kvalavslutningen: "Kan vända och vrida på det där"

Friends Arena tar in omkring 50 000 åskådare. Men någon lapp på luckan lär det inte bli när Sverige tar sig an Färöarna i EM-kvalets sista match under måndagen. Under söndagseftermiddagen var 22 600 biljetter sålda till matchen.

- Man kan vända och vrida på det där väldigt mycket. Spontant kan man kanske vända 22 000 en måndagkväll, med all respekt för Färöarna men de lockar ju inte lika mycket som Spanien, till att det är en bra siffra nu när det är avgjort (att Sverige är klart för EM). Jag har svårt att jämföra internationellt hur mycket publiksiffran är värd, säger förbundskaptenen Janne Andersson.

- Det ska bli fantastiskt roligt att avsluta året på hemmaplan. Självklart vill vi kunna sätta en fin punkt på året och på så sätt kunna fira lite med våra supportrar. Jag hoppas att många kommer hit. Det ska bli riktigt roligt.

Forwarden John Guidetti:

- Jag tror det kommer vara bra. De (supportrarna) är tacksamma över att vi tagit oss till mästerskapet. Det är mycket glädje och kärlek, det har man märkt.

- Det (runt 23 000) är ändå mycket. Man måste tänka på att det är en måndagkväll, det är sent, det är kallt, folk jobbar och vi är klara för mästerskapet. Jag förstår att det inte är helt fullt. Samtidigt är det stort att det kommer så mycket folk som det ändå gör. Det är kul.

Sveriges möte med Färöarna börjar klockan 20.45 under måndagen och sänds på TV4, C More Fotboll och kan streamas på cmore.se.