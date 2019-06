Gerhardsson hyllar spelarnas kamp för jämställdhet: ”Måste tas och det är ingen annan som kan ta den"

Flera av profilerna i landslaget har under många år drivit på och gjort sina röster hörda i en debatt om villkor som inte är jämställda.



Under 2017 spelade damerna utan avtal, men kom efter hot om bojkott fram till ett avtal som både Svenska fotbollförbundet och spelarna uppges vara nöjda med och som gällde retroaktivt.

Dessutom har det varit en kamp på nationell nivå, mot Uefa och Fifa. Under herrarnas VM i Ryssland fick en herrklubb som hade en spelare representerad en daglig ersättning på 72 000 kronor.

Samma ersättning för klubbar vars damspelare varit på VM har tidigare varit noll kronor från Fifa. Nytt för i år är att klubbarna får ungefär 4 350 kronor per dag och spelare, det betyder att summan är 30 gånger mindre än vad herrklubbarna fick under VM i Ryssland.

För en vecka sedan stämde Australiens herr- och damlandslag Fifa för diskriminering. Även i Sverige har flera i damlandslaget länge drivit en kamp för jämställdhet.

I september 2017 gjorde Peter Gerhardsson sin första match som förbundskapten. Under hans tid i landslaget så har alltså flera av hans spelare tagit en kamp för lika värde och lika möjligheter. Fotbollskanalen frågade Gerhardsson om hur han ser på att de tar den kampen?



- Jag tycker att det är bra. De har en bakgrund som jag inte har och har varit med under så lång tid. Jag stöttar den till 100 procent. När man träffar de här spelarna så är det fantastiska människor och de brinner för damfotboll, framför allt de här som har varit med ett tag. De har en historia och har jobbat upp det här under hela tiden, säger han och fortsätter:



- Den måste tas och det är ingen annan som kan ta den. Det är de här spelarna som måste ta den. Det är ingen 19-årig tjej som gör debut i landslaget utan det är de här som har varit med ett tag och som driver på det.



Har du någon gång gång tyckt att det har blivit för mycket fokus på det eller har balansen varit bra?

- Det som har varit bra är att de här spelarna har varit enormt skickliga på att skilja på den delen och på själva fotbollen under landskampssamlingarna. Det har inte påverkat spelarna. På träningar och matcher så är det fokus på det. Vi pratar inte om det så utan när det är fotboll så är det fokus på det.



- Jag är imponerad över att spelarna hela tiden har klarat av att lägga det åt sidan när det ska fokuseras på träningar och matcher. Men det som de här spelarna gör är viktigt för kommande generationer.