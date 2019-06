Herrlandslaget fick Gyllene Tider – damerna fick tre doldisar där en är landslagsspelarens syster: ”Annat tänk"

Gyllene Tider och Linnea Henriksson gjorde herrarnas VM-låt, Bäst när det gäller, och var på plats under lägret i Båstad och framförde sången och gjorde intervjuer med media.



Under damernas läger i Båstad var det inte klart med någon VM-låt. Dagen innan avresan till Frankrike ringde Sydsvenskan upp till Svenska fotbollförbundet och frågade om det blir någon VM-låt. Då berättade marknadschefen Mikael Jiffer att det blir tre inofficiella låtar som ska representera landslaget under VM.



- Vi tänkte att vi skulle göra på ett annat sätt, säger Jiffer till Sydsvenskan.



Artisterna är:



Sabina Wärme featuring Moa Svan med låten Jag tror jag stannar kvar.



Julia Kedhammar – Starka stolta underbara



Lydia Schough (syster till spelaren Olivia Schough som är med i VM-truppen) - Enade

När Sydsvenskan frågar Mikael Jiffer på SvFF om man inte går miste om exponering med tanke på att upplägget presenterades ganska sent svarar han:



- Fifa släpper ju sin låt på öppningsmatchen och då vill vi ligga före den, men ändå i närheten av VM. Släpper man den för tidigt kan de spela ut sin roll litegrann, säger Jiffer.

Sydsvenskan: Damerna får tre relativt okända artister, herrarna fick senast Gyllene Tider – ett av Sveriges populäraste band någonsin?

- Det är olika. Förra gången [EM 2017] hade vi Albin Johnsén som är mellankänd. Ibland är det kul att lyfta fram mindre kända, det behöver inte alltid vara superkända. Det är det vi testar nu.

Tidigare har ju artisterna varit på besök under landslagslägret inför VM. Och videosarna har ofta innehållit landslagsspelare och klipp från matcherna. Två av låtarna nu har inte ens musikvideos.

- Nej, så är det. Och det är för att vi valt den här vägen nu. Att vänta in i det sista, säger Jiffer och förklarar att de inte är en ekonomisk fråga.

På frågan om herrarna också kommer att köra ett sådant här upplägg till EM 2020 så säger Jiffer att man inte har diskuterat det än men att man redan har fått förslag på låtar inför herrarnas nästa mästerskap, och att man också fick förslag innan damerna hade kvalificerats sig till VM.