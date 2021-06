Glädjebesked för Sverige: Helander tillbaka i träning

Inför torsdagens träning på Friends Arena meddelar Sveriges presschef Jakob Kakembo Andersson följande:

"Idag tränar samtliga spelare förutom Pontus Jansson som kör rehab".

Brentford-mittbacken behöver vila efter en lång säsong i Championship, som slutade med uppflyttning till Premier League efter play off-spel.

Glädjande för Sverige är att en annan mittback, Filip Helander, är tillbaka i fotbollsträning. Han har varit skadad sedan i april.

Under onsdagen gick vänsterbacken Ludwig Augustinsson, som också haft skadebekymmer, in i delar av träningen. Han tränade med laget även under torsdagen.

Blågult spelar EM-genrep mot Armenien på lördag. Då ser nämnde Jansson ut att vilas.