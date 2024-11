Här tränar Blågult - i åskoväder

En röd vädervarning har utfärdats i området som Sveriges herrlandslag befinner sig i för att ladda upp inför Nations League-matcherna mot Slovakien och Azerbajdzjan. Det gjorde att Blågult tidigarelade sin träning under onsdagen i Marbella.

Dessutom har man bestämt sig för att flytta sin träning under torsdagen från Marbella till Stockholm. Man åker helt enkelt hem i förtid.

Media fick tillgång till de första 15 minuterna av onsdagens träning och då började det regna. Mot slutet av den öppna delen av träningen började det också blixtra.

Fotbollskanalen frågade då landslagschefen Stefan Pettersson om man tänkte fortsätta träna.

- Vi får se, blev svaret.

Därefter fortsatte det att åska och regna kraftigt.

En dryg timme in i passet meddelade presschefen Petra Thorén följande:

"Vi har kortat ner träningspasset och anpassat innehållet".

Därmed tvingades alltså Blågult att bryta träningen tidigare än tänkt.

- Det var kaos. Regnkaos. Med åska och allt vad det var. Man fick avbryta tidigt, säger Lucas Bergvall till Fotbollskanalen.

Han fortsätter:

- Det var mycket regn. Shit! Det gick inte att spela i slutet, så vi fick avsluta tidigare.

Alexander Isak om den avbrutna träningen:

- Blöt, väldigt blöd. Regnet kom lite i vågor. Det ösregnade, slutade i fem minuter. Sedan kom det igen. Det var inte helt optimalt. Vi gjorde det bästa utifrån situationen och det ska inte påverka oss.

Det var inte vilket regn som helst utan spanska kundvagnar?

- Ja. Jag tror "Seb" Larsson sa att det regnade vattenballonger. Det var nästan så det kändes. Man blev tung i kläderna. Men det var ingen jättestor dramatik i det.

Påverkar det någonting tre dagar före en Nations League-fajt?

- Nej, jag skulle inte tro att det påverkar oss. Det händer saker hela tiden runt fotbollen som kan vara störningsmoment. Vi fick modifiera träningen lite grand i dag. Tränar vi normalt i morgon och på fredag så kommer det inte att vara några problem, säger Isak.

Förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson talade med media inför träningen. Då försökte han ta vädret och det omkastade schemat med ro.

- Vi kan inte göra något åt vädret. Självklart hoppas jag att vi kan träna nu och sen åker vi hem lite tidigare till Sverige, sa dansken.

- Det här tror jag inte stör oss. Vi är flexibla. Förbundet har jobbat extremt hårt för att lösa allt. För oss är det inget problem.

På frågan om vad som händer om Sverige inte kan flyga hem till Stockholm som tänkt under torsdagen svarar Dahl Tomasson:

- Vi får vänta. Vi kan inte göra något åt det om vädret plötsligt bestämmer att det blir så. Vi styr inte över vädret. Vi är lugna och förbereder det vi kan. Vi påverkar det vi kan kontrollera.

Spanien har drabbats av allvarliga oväder den senaste tiden. En orange vädervarning utfärdades inför natten till onsdag i området som landslaget befinner sig i, och den höjdes till färgen röd under tisdagskvällen.

Det är State Meteorological Agency, spanska motsvarigheten till SMHI, som varnar för kraftigt regn under onsdagen och torsdagen i Marbella. Röd varning innebär att vädret "kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för samhället. Vädret kan bli en stor fara för allmänheten och orsaka mycket allvarliga skador på egendom och miljö", enligt SMHI.

Runt klockan 23.00 under tisdagen skickades en varningsignal ut via mobiltelefoner som befinner sig i området. Fotbollskanalens utsände tog emot den, som innehöll information om att just en röd varning utfärdats.

"Röd varning aktiverad. Extrem risk för regn. Var väldigt försiktig. Undvik att resa och följ 112:s råd", stod det i meddelandet.

