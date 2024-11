Klart: Sverige lämnar Spanien i förtid

Planen är alltså från och med nu att Sverige tränar i Marbella under onsdagen, men under en tidigare tid än tänkt. Dessutom flyttas alltså torsdagens träning till Stockholm. Den var tänkt att genomföras i Spanien.

- På grund av risken att torsdagens träning inte kommer kunna genomföras här i Marbella väljer vi att åka hem på förmiddagen istället för eftermiddagen och genomföra det passet på Stockholm Stadion, säger landslagschef Stefan Pettersson.

Därmed vänder landslaget i frågan. Tidigare under tisdagen sa Pettersson att det inte var aktuellt att lämna tidigare.

Blågult är i Marbella för att ladda upp inför de kommande Nations League-matcherna mot Slovakien och Azerbajdzjan.

Spanien har drabbats av allvarliga oväder den senaste tiden. En orange vädervarning utfärdades inför natten till onsdag i området som landslaget befinner sig i, och den höjdes till färgen röd under tisdagskvällen.

Det är State Meteorological Agency, spanska motsvarigheten till SMHI, som varnar för kraftigt regn under onsdagen och torsdagen i Marbella. Röd varning innebär att vädret "kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för samhället. Vädret kan bli en stor fara för allmänheten och orsaka mycket allvarliga skador på egendom och miljö", enligt SMHI.

Runt klockan 23.00 under tisdagen skickades en varningsignal ut via mobiltelefoner som befinner sig i området. Fotbollskanalens utsände tog emot den, som innehöll information om att just en röd varning utfärdats.

"Röd varning aktiverad. Extrem risk för regn. Var väldigt försiktig. Undvik att resa och följ 112:s råd", stod det i meddelandet.

Landslaget har noterat att en röd varning utfärdats, enligt presschefen Petra Thorén. Men planen är fortsatt att man ska genomföra en träning under onsdagsförmiddagen, meddelar hon.

"Men vi håller förstås koll på utvecklingen", lägger Thorén till.

Sverige valde att ha en ledig dag under tisdagen, på grund av hänsyn till tidigare belastning för spelarna. Under måndagen tränade bara delar av truppen ute på planen.

Ni har åkt till Spanien och så kan det sluta med inställda träningar. Känns det typiskt?

- Man kan inte rå för allt. Och vi planerade inte det här för en vecka sedan. Det är lång framförhållning, sa Stefan Pettersson tidigare under tisdagen.