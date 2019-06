Isak uppges nära Real Sociedad - öppnar för La Liga: "Skulle inte sitta så fel"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Lokal media i Baskien har de senaste dagarna rapporterat om att Real Sociedad är intresserat av Alexander Isak, och att en flytt för svensken är på väg att bli verklighet. När forwarden får chans att kommentera uppgifterna under landslagssamlingen, så säger han att han inte vet särskilt mycket om intresset.

- Inte mycket, säger han i mixade zonen.

- Jag har inte resonerat så mycket kring framtiden. Fokus är på landslaget. Allt sånt får jag ta efter samlingen. Det finns intressen här och där, fortsätter han

TV4: Är det smickrande med alla rykten? Det betyder väl ändå att man gjort något bra?

- Jag tycker att jag har gjort det bra under våren och att det finns mycket intressenter är ett kvitto, men det är inget jag kan påverka, men det är klart att det är kul, säger han.

TV4: Vad blir viktigast för dig inför nästa säsong?

- Det är en balans mellan att trivas och att det ska kännas bra och att man får spela. Det gäller att hitta en helhetsbild som passar.

TV4: Skulle den spanska fotbollen passa dig bra?

- Det skulle inte sitta så fel, de spelar fin fotboll, men nu är det landslag, så allt sådant där får man ta efteråt.

I dagsläget är däremot anfallaren inte nära en ny klubb.

- Det är inte nära, kommenterar han.

Samtidigt har han fortsatt löpande kontakt med Borussia Dortmund.

- Vi diskuterar. Jag har kontrakt där och så får vi se vad som händer, säger han.

Isak fortsätter:

- Det är viktigt för mig att få speltid.

Real Sociedad slutade nia i La Liga under den nyss avslutade säsongen.

19-årige Isak tillhör just nu Bundesliga-jätten Borussia Dortmund men han var utlånad till nederländska Willem II under våren. Där gjorde han stor succé och sprutade in mål.

Tidigare har Isak representerat AIK hemma i Sverige. I januari 2017 blev han allsvenskans dyraste försäljning någonsin när han lämnade för Dortmund.

Isaks kontrakt med den tyska klubben sträcker sig fram till sommaren 2022.