Jannes tydliga besked - Zlatan lär inte få starta: "Han kan komma in och hjälpa oss"

Tre inhopp på sammanlagt 68 minuter räckte för att 41-årige Zlatan Ibrahimovic skulle få en plats i Janne Anderssons landslagstrupp till EM-kvalmatcherna mot Belgien och Azerbajdzjan.

Men han lär inte få starta i någon av matcherna.

- Zlatan är med för att han är i så bra form nu efter att ha hoppat in i tre matcher och tränat ett tag, så han kan komma in och göra skillnad i matcherna för oss. Jag ser honom inte som en startspelare i utgångsläget, men han kan definitivt komma in i matcherna och hjälpa oss. Dessutom har han en personlighet och erfarenhet som han tidigare när han varit med har delat med sig av på ett jättebra sätt.

Hur har dialogen med honom varit och hur känner han sig?

- Han säger att han känner sig bra, annars hade han inte velat vara med. Han känner sig bra och har kommit igång på ett väldigt bra sätt. Dialogen har varit att vi har haft kontakt till och från hela tiden. Nu hade vi ett samtal för bara någon vecka sedan och stämde av. Han är jättesugen på att vara med och bidra.



I de senaste landskamperna har Janne Andersson pratat om att han saknat ledare och att han hoppats att spelare som Alexander Isak och Dejan Kulusevski ska klara av att ta ett större ansvar när det kommer till det.

Därför är Andersson extra glad nu när Ibrahimovic - och även Albin Ekdal - är tillbaka i landslaget.

- Det är jätteviktigt med den typen av spelare. När vi spelar är det lätt att luta sig mot spelare som är mer rutinerade. När sådana spelare försvinner så måste ju andra kliva fram, och det har vi pratat om. Albin är ju en av spelarna som jag ville hänga ganska mycket på när de andra spelarna slutade. Därför är det jättebra för oss att nu få tillbaka Albin och Zlatan, både i omklädningsrum och på plan.

EM-kvalpremiären mot Belgien spelas den 24 mars på Friends Arena. Den 27 mars ställs Blågult mot Azerbajdzjan, också den matchen är på hemmaplan.