Kontraktslösa kaptenen tvekar på framtiden i Djurgården: ”Fått erbjudanden från andra klubbar”

Förväntningarna på Djurgården var stora inför fjolsäsongen men när damallsvenskan summerades var Djurgården betydligt närmare nedflyttning än någon toppstrid. Något som tärde på den 30-åriga kaptenen Mia Jalkerud.

- Det var svårt när vi gick in i säsong och förväntades att hamna topp fem med den truppen vi hade, och så blev det för en överlevnad…det blev verkligen en pärs, säger hon till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Och som lagkapten. Där känner man lite extra ansvar att hålla ihop laget och stå upp när det plötsligt blir tungt.

Kontraktet med Stockholmslaget, som hon har spelat för i sex raka säsonger, har gått ut och någon förlängning är inte klar än. Något som har resulterat i att andra klubbar har visat intresse.

- Jag ska träffa sportchefen i Djurgården (Jean Balawo) nästa vecka för att se vart vi står. Sedan har jag fått lite erbjudande från andra klubbar också, så vi får se om det eventuellt skulle bli en flytt.

Finns det intresse från utlandet?

- Det är mest intresse från Sverige. Många tog för givet att jag skulle skriva på för Djurgården. Sedan berättade jag situationen att jag har tappat motivationen. Så det handlar inte bara om Djurgården…utan även om mig själv, att jag inte har varit redo. Men det är jättekul att andra klubbar är intresserade.

Vad går du in med för inställning till mötet med Djurgården?

- Att damfotbollen ska bli lite bättre. Det känns som Djurgården har blivit lite bättre där och fått in bra karaktärer. Jag tycker damallsvenskan alltid har haft en hög klass, men jag har ju varit med ett tag nu och jag tycker att vår liga har stått ganska still samtidigt som andra går om oss. Det gör ju att spelarna slutar tidigt eller att de drar från ligan, säger Jalkerud och avslutar:

- Det kanske inte blir någon skillnad medan jag spelar men jag kan bidra för de yngre. Men bättre förutsättningar för att lyckas, och det känner jag att jag brinner för på damsidan. Det är skillnad fortfarande och jag tycker det ska vara bättre. Det är enormt viktigt.

Tidigare under veckan föll Djurgården mot Linköping, som saknade sju spelare. Lördag 22 februari väntar säsongspremiären och den inleds med en riktig stormatch. AIK i svenska cupens gruppspel.