Landslagsledarens nya jobb: klar för allsvensk klubb

62-årige Lasse Jacobsson är herrlandslagets motståndarscout. Han kartlägger alla lag som Blågult ställs mot.

Nu har spionen också fått ett nytt jobb som han kombinerar landslagsuppdraget med. I somras återvände han nämligen till klubben han tidigare varit huvudtränare i; Halmstads BK. Förbundskaptenen Janne Anderssons tidigare klubb.

- Det känns bra. Det är trevligt, säger Jacobsson och fortsätter:

- Jag var på Island för några veckor sedan.

Han beskriver sitt uppdrag:

- Jag letar spelare, särskilt inför nästa säsong.

Är Janne nöjd?

- Det får vi hoppas, svarar spionen och skrattar:

- Det vet jag inte, men det viktigaste är att Magnus blir nöjd.

Annons

För Hallandsposten har HBK:s manager Magnus Haglund beskrivit vikten av rekryteringen. Tidigare var han och assisterande tränaren Pelle Olsson ansvarig för scoutingen av potentiella nyförvärv.

- Det var ju omöjligt att få heltäckning och därför ville vi ha någon som samordnade det och tog den delen under sina vingar. Nu är det på plats och vi får oerhörd kompetens som, eftersom Lasse har varit i klubben tidigare, vet vilka typer av spelare och människor som passar in just här, sa Haglund.

Halmstad ligger just nu tia i allsvenskan.