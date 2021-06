Lugnande premiärbesked för Sverige: "Smittan har inte fått vidare spridning"

I tisdags testade både Dejan Kulusevski och Mattias Svanberg positivt för covid-19. Det gör att de två missar EM-premiären mot Spanien på måndag.

Sedan dess har spelarna i den svenska landslagstruppen testats flera gånger. Under fredagskvällen kom nya provsvar. Samtliga spelare och ledare har testat (PCR) negativt.

- Det är förstås bra att smittan inte fått vidare spridning just nu. Vi kommer dock hålla fast vid samma krav på spelartruppen och ledargruppen när det gäller avstånd, munskydd etc, säger landslagsläkaren Anders Valentin i en kommentar.

Blågult har kallat in sex spelare i en "reservbubbla". De ska vara redo att bli en del av EM-truppen om landslagsledningen bestämmer sig för att stryka en smittad spelare. En spelare i den riktiga EM-truppen som ersätts kan inte återansluta senare under turneringen. Ett byte i truppen måste ske senast på söndag. Målvakter kan dock bytas ut under turneringens gång.