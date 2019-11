Lustig har gratulerat Pukki till historiska EM-platsen: ”Det som de gjort är fantastiskt”

Under fredagen säkrade både Sverige och Finland biljetter till EM 2020. Samtidigt har Danmark, Island och Norge fortsatt chans att ta sig till turneringen. De två sistnämnda lagen via Nations League-play off i vår.

Svenske högerbacken Mikael Lustig hoppas att många nordiska nationer kan avancera till EM.

- Det vore superkul. Speciellt kul är det ju för Finland, som för första gången i historien tar sig till ett stort mästerskap (EM eller VM). Extremt kul, säger Lustig.

2013/2014 spelade Lustig ihop med Finlands store stjärna, Teemu Pukki, i Celtic. Och han har redan hunnit gratulera Norwich-forwarden till EM-platsen.

- Ja, jag har snackat lite med honom. De har festat på bra. Och som jag sa: det är fantastiskt det som de gjort. De får njuta nu.