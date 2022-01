Malmö stad ratade finansiering av Zlatan-filmen: "Fegt och märkligt"

Det var i slutet av november 2019 som det stod klart att Zlatan Ibrahimović blir ny delägare i Hammarby, efter att ha köpt hälften av amerikanska AEG:s andelar i klubben. Nyheten fick stor uppmärksamhet och i stjärnans hemstad, Malmö, väntade inte reaktionerna på sig.

Att den tidigare Malmö FF-spelaren klev in som ägare till ungefär en fjärdedel av den allsvenska konkurrentens aktier fick stora konsekvenser. Inte ens två månader efter att stjärnans egen staty avtäcktes utanför MFF:s hemmaarena, blev den vandaliserad och ett rasistiskt glåpord skrevs i anslutning till skulpturen. Efter flera attacker mot den, flyttades till slut det då avsågade bronsverket. Därutöver blev Zlatan Ibrahimovićs bostad i Stockholm utsatt för skadegörelse när en man i 35-årsåldern bland annat klottrade "Judas" på porten.

- Det är fruktansvärt tråkigt och vi tar stort avstånd från detta, sa MFF:s sportchef Daniel Andersson om angreppen mot statyn till Fotbollskanalen i samband med att den blev bortforslad i början på 2020.

Drygt två år efter att statyn av Zlatan togs från den plats den först placerades på, är den svenske anfallaren ännu en gång i centrum. Filmen "Jag är Zlatan", som är baserad på den bästsäljande biografin med samma namn av författaren David Lagercrantz, hade pressdag under måndagen inför premiären.

När Fotbollskanalen träffar Lagercrantz, som skrivit filmens manus tillsammans med Jakob Beckman, vet ingen av oss att filmpremiären i Sverige ska komma att skjutas upp för andra gången några timmar senare till följd av nya coronarestriktioner. Författaren är på gott humör, men hans ton blir något mer allvarsam när vi pratar om finansieringen av storsatsningen. Malmö stad har nämligen inte lagt en krona på filmen, vilket Sydsvenskan tidigare har rapporterat om.

- Det har påverkat, Hammarby-gate. Att Malmö stad inte gick in och finansierade filmen var fegt och konstigt. Det där ambivalenta förhållandet till Malmö fanns redan på min tid, säger Lagercrantz.

Han fortsätter:

- Det bekräftade de enormt starka känslorna till Zlatan som föddes redan från början; baksidan till den makalösa kärleken som kom när han plötsligt blev Zlatan och en rockstjärna. Det har nästan inte funnits fotbollsspelare som föder den typen av saker. Men det finns en helt annan sida där: ett jäkla hat, som funnits parallellt med kärleken till Zlatan.

Varför tror du att Malmö stad inte hjälpte till med att finansiera filmen?

- De vågade inte, de kunde inte gå in när han gick in i Hammarby och inte i Malmö. Det var väl en ängslighet som alltid finns, att alltid vara på rätt sida hela tiden.

Senare under dagen, strax efter att det står klart att det inte blir någon premiär den 14 januari som det var tänkt, träffar Fotbollskanalen filmens regissör, Jens Sjögren, och en av de två som spelar Zlatan, Granit Rushiti. Båda är nedslagna över att filmen skjuts upp samt besvikna över beslutet från staden att inte bistå med ekonomisk stöttning.

- Jag kan tycka att det på ett sätt är ganska märkligt. Det är väl inte så att en hel stad tänker som vissa individer har gjort? Det är klart att jag förstår som Malmö-supporter att du känner: "Vad fan är det som händer?" Men ibland finns en förväntan om att riktigt stora stjärnor ska vara servitörer och betjänter för den stad som fostrat en. Han har väl gjort tillräckligt för den där staden? frågar sig Jens Sjögren.

Hjärnan bakom filmen vill också skicka en tydlig signal till de som reagerade med kraftigast ilska på Zlatans delägarskap i Bajen.

- Jag kan också tycka: "Ja, det är väl ingen överraskning att Zlatan, som spelat för sig själv hela livet och bytt klubbar ganska mycket, skulle kunna göra en sådan grej?" Sedan kan jag förstå om du är lojal med en klubb, men att skriva rasistiska glåpord och riva en staty - dra åt helvete. Det finns ingen rim och reson i det. Det är ett obegripligt beteende. Det spelar ingen roll vad du gjort, ingen förtjänar det.

Granit Rushiti instämmer i kritiken mot personerna som attackerade statyn föreställande anfallaren. Han menar att uppträdandet är "skamlöst".

- Det är tråkigt. Den människan har kämpat för att komma dit - de placerade en staty utanför arenan. Han har gjort en massa saker för klubben och för hela landet. En gång när jag var i Portugal frågade någon mig: "Var kommer du ifrån?", "Sweden", sa jag och personen jag pratade med svarade: "Ah, Zlatan." Att små luffare ska ta sönder en staty som han har kämpat för i hela sitt liv… Jag vet inte vad jag ska säga. Det är skamlöst.

En av de som var delaktiga i beslutet att inte finansiera filmen om Zlatan Ibrahimović är Frida Trollmyr (S), som har varit ordförande i Malmö stads kulturnämnd sedan tre år tillbaka. När Fotbollskanalen pratar med henne över telefon, inleder hon på följande sätt:

- I en kommun hanterar du skattemedel och du ställer prioriteringar mot varandra. Just då kände vi inte att det här var något vi ville gå in i; vi har även andra ansvarsområden och gjorde andra prioriteringar. Sedan 2015 har jag varit kulturkommunalråd, och vi har inte varit inne i någon långfilm under den tiden. Vi har däremot stöttat två tv-serier: "Bron" och "Tunna blå linjen".

Hur går processen till när ett beslut som det här fattas?

- Vi har inte någon bra struktur för finansiering av film. I Malmö stad har vi valt att finansiera filmfestivaler, biografer, premiärer. I det här fallet blev vi kontaktade av Film i Skåne. Men vi ger inte stödet direkt till produktionsbolag, det vill jag ändå säga, utan det är till Film i Skåne i så fall. Det var ganska länge sedan vi blev kontaktade av filmens produktionsbolag (B-Reel Films) och Film i Skåne. Det var väl under 2019 som vi hade ett möte där de presenterade sin filmidé.

Vilken var din inställning till projektet under mötet?

- Jag är kulturpolitiker, så jag gillar kultur. Därav var jag väldigt positiv på det mötet. Jag tyckte att det var en intressant film och ansåg att det vore kul om det gick att få inspelningen till Malmö. I så fall skulle vi stötta projektet för att skapa arbetstillfällen, det är en av våra synvinklar. Men vi har också ett kulturpolitiskt perspektiv, där film är en konstform som vi vill stödja.

Du var positiv, men ändå blev det inget?

- Jag är kulturpolitiker och fick något intressant inom mitt ansvarsområde presenterat för mig. Men det finns mängder av områden: utbildning, arbetsmarknad… Att jag vill något betyder inte per automatik att min vilja kommer gå igenom. Det här var något som var tvunget att ställas mot andra frågor, som äldreomsorg och skola. Jag kan inte förstå kritiken i det hela. Visst, jag var positiv under ett möte, men jag kan samtidigt inte sitta och vara helt neutral.

Vad tänker du om kritiken, exempelvis den från David Lagercrantz?

- Det får stå för honom. Jag tycker att det är märkligt att de recenserar vad vi har för orsak till att inte prioritera deras film. Vi får många olika förfrågningar. Vi måste alltid se till att vi använder medborgarnas skattemedel på ett så effektivt sätt som möjligt. Jag förstår väl att de har ett intresse av att få pengar till sin film, men vårt fokus måste ändå vara på helheten när vi styr en stad.

Vidare menar Frida Trollmyr att det är "märkligt" att hänvisa till det uppmärksammade efterspelet som följde Zlatan Ibrahimovićs besked att gå in som delägare i Hammarby.

- Det är märkligt att dra upp Zlatan och Hammarby med vad vi gör för prioriteringar i det dagliga arbetet. Jag har väl inte så jättemycket mer att säga. Och vad de konstruerar för kritik mot oss… Ja, de får väl tycka så. Att de gör en annan historia av vad som hände får stå för dem.

Du säger att "de gör en annan historia". Vill du konkretisera?

- När de säger att det var "fegt" antar jag att de syftar på Zlatan och Hammarby. Jag förstår inte ens vad det har med saken att göra?

De menar att Zlatans delägarskap i Hammarby och det efterspelet som följde fick Malmö stad att inte finansiera filmen.

- Jag vet inte ens om jag tycker att det är värt att kommentera. Jag tycker det är lågt att dra in det. Det får stå för dem. Det är en enskild film, som hade kunnat handla om vem som helst.

Att ni inte finansierade filmen har inget med situationen med Hammarby och Zlatan att göra och vad som hände efter hans intåg?

- Inte för min del som kulturpolitiker i alla fall.