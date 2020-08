Ministerns svar om publik inför mötet med SvFF: "Besked inom närmaste veckorna"

Just nu sätter ett förbud mot offentliga tillställningar med fler än 50 personer stopp för svenska fotbollsklubbar vad gäller att ta in publik på sina matcher. Men Svenska Fotbollförbundet, samt ligaorganisationerna EFD (damallsvenskan och elitettan) och Sef (allsvenskan och superettan), jobbar nu för att få till en ändring så att supportrar välkomnas tillbaka till arenorna. Fotbollskanalen kunde under måndagen avslöja att SvFF ska ha ett möte med kulturministern Amanda Lind (MP), som också har ansvar för idrotten, om just publikfrågan.



SvFF-ordföranden Karl-Erik Nilsson har sagt till Fotbollskanalen att han är optimistisk inför mötet och att de nuvarande reglerna får "märkliga" konsekvenser.

- Äter du en middag tillsammans med ett antal hundra människor på en restaurang så fungerar det, men tar du fram gitarren för samma människor och spelar en trudelutt så blir det helt plötsligt en offentlig tillställning och då fungerar det inte. Så regelverken, betraktat utifrån, har svårt att hantera alla konsekvenser och specifika förutsättningar som finns. Därför hoppas vi på en lite mer flexibel hållning, sa Nilsson under måndagen.



Nu uttalar sig Amanda Lind om publikbegränsningarna som sätter stora käppar i hjulet för kulturen och idrotten. Hon lovar att olika typer av arrangörer ska få svar under den närmaste tiden.

- Inom de närmsta veckorna kommer regeringen att komma med besked. Jag har hela våren och sommaren tryckt på för att regeringen ska agera skyndsamt och ge besked för vad som kan gälla framåt, säger Lind till Dagens Nyheter.



- Vi behöver hitta sätt där kulturen och idrotten kan ta emot en större publik på ett smittsäkert sätt.



Lind säger också att ordningslagen "slår väldigt olika och ibland på ett olyckligt sätt".

- Att det kan sitta 100 personer på en restaurang och när det kommer in en artist eller en musiker så behöver hälften gå. Det är klart att det blir väldigt märkligt. Det är en sådan sak som jag förstår att många reagerar på. Därför är det bra att regeringen ska komma med besked inom de närmsta veckorna för hur begränsningarna ska hanteras framåt.