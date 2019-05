Musovic hoppas peta Lindahl i VM: ”Hon har förtjänat att vara förstamålvakt hittills, men från och med nu får vi se"

BÅSTAD. Hedvig Lindahl har varit given i landslaget. Men i VM vill Zecira Musovic lägga beslag på målvaktsposten. - Hedvig har förtjänat att vara förstamålvakt hittills, men sedan får vi se från och med nu, säger hon.

Zecira Musovic har gjort en bra vårsäsong i FC Rosengård. Samtidigt har landslagets förstamålvakt Hedvig Lindahl suttit på bänken i Chelsea. Nu berättar Musovic att hon på varje träning har inställningen att se sig själv som förstamålvakt.

- Det återstår att se hur mina chanser är att få spela i VM. Jag ser fram emot att göra det bra på träningarna och sedan får någon annan ta beslutet på om jag ska spela eller inte, säger hon.



Hedvig Lindahl har ju inte spelat så mycket under våren - hur ser du på det?

- Jag kan bara fokusera på mig själv. Jag tycker att jag har gjort bra prestationer hemma i klubblaget. Sedan kommer jag hit och har Hedvig och Jennifer Falk bredvid mig som är väldigt bra målvakter. Så vi får se.



Men gör det något att Hedvig knappt har spelat under våren och att du har spelat?

- Hon har spelat över hundra landskamper. Jag har bara spelat två.



Känner du att Hedvig är given förstamålvakt?

- Hon har gjort det bra, både i klubblag och i landslag. Hon har förtjänat att vara förstamålvakt hittills, men sedan får vi se från och med nu.



Det är ju bara en av er som kan stå – hur gör ni för att lyfta varandra?

- Det är något som vi verkligen har jobbat med i vårt lilla målvaktsgäng. Vi gör varandra bättre genom att vara vårt bästa jag. När jag är bäst så vet jag att någon annan måste vara ännu bättre. Så vi gör vårt yttersta för att de andra ska behöva trycka på lite till.



Hur är det att ha rollen att inte vara förstamålvakt utan att få vänta på sin tur?

- Det är jäkligt speciellt. Man är så jäkla långt ifrån men ändå så nära.



- Jag hanterar det genom att förbereda mig på bästa sätt till varje träning och inför match lyssna noga på genomgångarna, titta på motståndarna, lyssna på vad medspelarna behöver av mig. Sedan när det väl gäller så är man redo och kan lita på att man har gjort allt för att vara redo.



Tänker du alltid att du ska spela nästa match fast du kanske vet att du inte ska det?

- Ja, definitivt. Jag ser mig som en startspelare på varje träning och så får man se om man blir uttagen till match eller inte.



Blir du besviken när du inte blir uttagen?

- Ja, varje gång.