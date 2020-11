Nya uppgifter efter mötet: Blågult "hoppfullt" om Zlatan-comeback

Det var i dagarna som Janne Andersson och Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand reste till Milano för att träffa Zlatan Ibrahimovic. På agendan: en landslagscomeback för superstjärnan.

Efter mötet skickade SvFF ut ett pressmeddelande, som Andersson citerades på följande sätt i:

- Mötet var mycket bra och givande, och vi är överens om att fortsätta dialogen framåt.

Men vad betyder det egentligen att mötet var "mycket bra och givande"? Andersson och SvFF vill inte kommentera träffen ytterligare, men Expressen skriver nu att landslaget är "hoppfullt om en landslagscomeback för Zlatan" efter mötet.

Det som länge sett uteslutet ut, att 39-åringen återupptar sin blågula karriär, tycks nu vara aktuellt. Nästa landslagssamling är i mars. Till sommaren väntar också ett EM-slutspel.

- Jag kan inte säga mer än att det var ett bra möte och bra att de träffades, det tycker jag är vad jag kan säga om det hela, sa Håkan Sjöstrand till Fotbollskanalen under fredagen.

Under det senaste året har Janne Andersson attackerats av just Zlatan Ibrahimovic vid två tillfällen. Först i en intervju med Expressen och därefter via Twitter. Håkan Sjöstrand vill inte svara på om forwardens kritik mot förbundskaptenen var ett tema på mötet i Milano. Men relationen mellan Andersson och Ibrahimovic beskrivs, av Expressen, som "mycket varmare" nu än före mötet. Tidningen hävdar också att landslagsledningen "länge" velat få till ett möte mellan förbundskaptenen och Sveriges meste landslagsmålskytt (på herrsidan).

Mötet i Milan kom till efter att Ibrahimovic medgett för Aftonbladet att han saknar landslaget och är öppen för att möjligtvis göra comeback i den blågula tröjan, så länge Janne Andersson inte skulle se på honom som ett "störobjekt".

Intervjun gjordes i samband med att Zlatan tilldelades Guldbollen för tolfte gången. Milan-spelaren leder just nu skytteligan i Serie A. Han har redan gjort tio ligamål den här säsongen.

Ibrahimovic slutade i landslaget efter EM 2016.