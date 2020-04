Nytt förslag: Förbjud spel på lägre än division 2 för licensierade bolag

Den 1 januari 2019 infördes en ny spellagstiftning i Sverige. Den innebar bland annat att alla bolag som verkar i Sverige måste skatta här, och att man måste ansöka om licens hos nyinrättade Spelinspektionen.

Efter lagens tillkomst har Spelinspektionen arbetat med att ta fram så kallade föreskrifter, kompletteringar till lagen. I ett första remissutskick föreslog man bland annat ett förbud mot att erbjuda spel på olika former av regelbrott.

Varken branschorganisationen eller Svenska Fotbollförbundet var dock nöjda med föreskrifterna. Dock av helt olika anledningar. Spelbolagen menar att restriktioner bara bäddar för mer spel på olicensierade bolag - och SvFF å sin sida menade att föreskrifterna var otillräckliga. Man ville se fler förbud.

Nu har spelinspektionen gjort förändringar i sitt förslag - och det är framför allt två delar som nu ser annorlunda ut. Dels har man tagit bort delen om ett förbud på att erbjuda spel på delmoment i en match (exempelvis att en spelare ska göra mål), dels har man adderat ett kapitel som handlar om att man vill förbjuda de licensierade spelbolagen att erbjuda spel i fotbollsmatcher lägre än de fyra högsta divisionerna i Sverige. Det vill säga ner till division 2.

Dessutom föreslår man att det ska bli totalstopp att erbjuda spel på träningsmatcher, oavsett vad det är för nivå på lagen. I just träningsmatcher har den senaste tiden uppmärksammats flera fall av matcher på låg nivå där utomstående försökt påverka spelare och ledare. Det har också startats upp en ny polisutredning kring en match.

Katarina Abrahamsson, samordnare mot matchfixning på Spelinspektionen, om de nya förslagen:



- Det är helt enkelt för att vi för närvarande ser, just med fotboll, risker med att spela på lägre nivåer med tanke på bristande övervakning och låga ersättningar till spelare och liknande. Vi vill värna om den svenska idrotten och vi därför begränsar vi helt enkelt vadhållning på fotboll till de fyra högsta serienivåerna och vi förbjuder också träningsmatcher och vänskapsmatcher, oavsett vilka lagen är, säger hon till Fotbollskanalen.

- Fokus ligger på att skydda idrottens integritet.

De parter som återigen ska få säga sitt är Riksidrottsförbundet, Svenska Fotbollförbundet och Branschorganisationen för Onlinespel. Svaren ska vara myndigheten tillhanda senast den 6 maj.

Fler remissrundor än så här lär det inte bli.

- Vår ambition är att föreskrifterna ska träda i kraft hösten 2020, säger Abrahamsson.

Att förbjuda spel på de lägre divisionerna är något som SvFF starkt efterfrågat, hur mycket har ni tagit det i beaktande i det här fallet?

- Vi har tagit till oss alla synpunkter som kommit in och bedömt dem utifrån vad de kommit in med för skäl. Och i både bemyndigandet och propositionen står att vi särskilt ska höra vad som sägs av de olika idrottsförbunden.

Fotbollskanalen har i en tidigare granskning kunnat visa på möjliga svagheter i den nya lagen, vad gäller målet att få bukt med matchfixningen. Om en match riggas och pengarna satsas på ett bolag som inte har svensk licens och som inte riktar sig mot den svenska marknaden och på ett objekt som dessutom inte går att spela på i Sverige så är det oklart vad lagen säger.

Fler föreskrifter skulle eventuellt kunna bädda för det, men Spelinspektionen menar att det här är rätt väg att gå.

- Risken finns. Men vår tolkning är att man kommer att fortsätta att spela på de spelbolag som tillhandahåller renhårig och rak vadhållning under det svenska licenssystemet och inte väljer att gå någon annanstans där man som konsument inte är skyddad.

Vad gäller spellagen så föreslog dessutom socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi så sent som i går tillfälliga förordningar till lagen under coronakrisen, som innebär ett förbud på att sätta in mer än 5000 kronor per vecka för konsumenten. I samband med det gav man dessutom Spelinspektionen i uppdrag att "stärka tillsynen" av de bolag som erbjuder olagligt spel.