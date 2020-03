Nytt miljonregn väntar för Blågult i Nations League: "Fantastisk fotbollshöst"

Janne Andersson har spelat in mer än en kvarts miljard till svensk fotboll. I höst väntar ett nytt miljonregn i Nations League. - Det blir en fantastisk fotbollshöst, säger SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand till Aftonbladet .

Svenska landslaget blev under tisdagen lottat i samma grupp som Frankrike, Kroatien och Portugal i A-divisionen i Nations League. Blågult spelade under 2018 i B-divisionen i Uefa-turerningen, men blev uppflyttat till A-divisionen efter seger i samma grupp som Ryssland och Turkiet hösten 2018. Därmed väntar nu mer pengar för Svenska Fotbollförbundet.

Aftonbladet rapporterar att Sveriges deltagande i A-divisionen ger runt 24 miljoner kronor, samtidigt som sportsliga framgångar i turneringen kan ge ökade intäkter, då vinnaren bland annat får 63 miljoner kronor. Dessutom tillkommer bland annat publikintäkter och rättighetsintäkter.

- Det blir en fantastisk fotbollshöst. Är det sportsligt bra matcher är det också bra för våra supportrar, säger SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand till Aftonbladet.

Janne Andersson har under sina år som förbundskapten dragit in mer än en kvarts miljard till svensk fotboll. Bland annat spelade landslaget in närmare 150 miljoner kronor bara i prispengar i VM i Ryssland, samtidigt som gruppsegern i Nations League hösten 2018 gav runt 30 miljoner kronor och EM-avancemanget är värt minst 100 miljoner kronor.