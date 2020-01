Janne Andersson är lönsam för svensk fotboll

DOHA. Janne Andersson fick ett lönelyft på 36 procent. Till närmare 5,4 miljoner kronor i årslön. Inget konstigt när han dragit in en kvarts miljard till svensk fotboll, eller?

VM-succén för Sverige 2018 visar sig i förbundskapten Janne Anderssons lönekuvert. 5,4 miljoner kronor i årslön. Upp från runt 4 miljoner kronor 2017. En rätt skarp höjning från en redan hög nivå (ni hittar hela listan på löner via länken) när det gäller svenska förbundskaptener där man historiskt hållit igen. Erik Hamrén var långt från den lönen.

Förbundskapten Andersson hade möjligen en bonus för VM-framgångarna som nu syns i deklarationen? Trots allt spelade landslaget in närmare 150 miljoner kronor i Ryssland bara i prispengar. Lägg till att segern i Nations League-gruppen hösten efter gav ytterligare 30 miljoner. Att landslaget nått EM 2020 är värt minst 100 miljoner kronor.

Ovan är bara rena prispengar. Det finns givetvis avbränningar i form av bonusar till spelare och ledare men även resor, hotell, träningsläger och annat som följer med deltagande. Samtidigt tillkommer indirekta intäkter från ökat marknadsvärde som syns i tv-avtal och sponsoravtal, fler sålda prylar likt matchtröjor samt fler utövare som genererar på sikt.

Naturligtvis är det svårt att värdera en förbundskapten. Samtidigt går det att inse att Janne Andersson under sina dryga 3,5 år som ansvarig betalat sig många gånger om. Totalt en kvarts miljard i prispengar i EM i sommar kan det bli ännu mer. Förbundet redovisade ett överskott på över 100 miljoner kronor för 2018 och det var tack vare herrlandslaget.

Risken är att Andersson dragit till ett annat tränarjobb som genererat mer pengar. Därför är det givetvis rätt av förbundet att förlänga avtalet direkt efter VM 2018 och dessutom se till att han tar hem en liten del av de ökande intäkterna. Precis som assisterande Peter Wettergren som också får bra betalt för att vara en del av landslagsledningen.

Det går att jämföra deras löner med allt från statsministern Stefan Löfven som har 1,97 miljoner kronor för att styra landet till sjuksköterskor som tar in 430 000 kronor om året för att rädda liv. Men det är inte särskilt givande att jämföra. Sverige är en marknadsekonomi och här väljer SvFF sin väg, och kan varken styra vad politiker eller vårdpersonal tjänar.

Landslagets spelare och ledare är snarare en del av en värld där det finns spelare som tar in Anderssons årslön varje vecka. Bara i svenska landslaget finns Victor Lindelöf, som enligt brittiska uppgifter får 1,8 miljoner kronor i veckan i Manchester United. Så han behöver tre veckor för att tjäna in vad Janne Andersson drar in på ett år.

Man kan tycka vad man vill om lönerna i idrottens värld men Manchester United är ett lönsamt företag som ägs av en rik amerikansk familj. Om de vill rekrytera spelare av hög klass så måste de betala ett marknadspris och vem hade avstått den lönen? Väldigt få om ens någon. Det må vara orättvist i en del människors ögon, men världen är tyvärr orättvis.

Trots allt är både spelare och ledare del av en industri som genererar miljarder. Vem skulle annars ta del av pengarna? Oavsett om du är en global stjärna som idrottare, artist, författare, skådespelare, företagsledare eller finansanalytiker så blir din ersättning hög. Så funkar marknaden och den är svår att förändra.

Det är i det perspektivet man måste se ersättningarna till Janne Andersson och Peter Wettergren. Inte så att de med automatik skulle gå till Manchester United, men det är klart att de bägge hade fått bra jobb som omedelbart gett mycket högre ersättning. Särskilt efter framgångarna med landslaget.

Wettergren gick ner i lön när han lämnade FC Köpenhamn för svenska landslaget. Det är knappast så att varken han eller Janne Andersson tackat ja till att leda landslaget av ekonomiska skäl. Snarare är det en kärlek till sporten och stoltheten att få representera sitt land, men där ansvaret också är värt en hög ersättning.

Däremot är det klart att Janne Anderssons mångmiljonlön kan väcka frågor i den svenska fotbollsrörelsen. Är den för hög? SvFF är noga med att betona att man är en folkrörelse och att man stå för vissa värderingar som exempelvis jämlikhet. Då blir det intressant att se hur lönerna skiljer sig mellan ledare för herrlandslaget och damlandslaget.

Varför ska Marika Domanski Lyfors ha mindre betalt än Stefan Pettersson? Den senare är dessutom ny på jobbet som landslagschef och gick bredvid 2018 men har ändå en högre deklarerad inkomst. Möjligheten finns att det är en rest från hans tidigare jobb som agent. Pettersson var bland annat involverad när Victor Lindelöf såldes från Benfica till United och Pettersson ska ha fått tre miljoner kronor när han assisterade Västerås SK som hade del av köpesumman.

Men det räcker att se hur damernas förbundskapten Peter Gerhardsson har 1,2 miljoner kronor i årslön och hans assisterande Magnus Wikman har 700 000. Inte ens ihop når de Peter Wettergren. Vilket är extra intressant i en tid när SvFF är anmält till Diskrimineringsombudsmannen för olika ersättningar till herrspelare och damspelare.

Där har förbundet vägrat lämna ut uppgifterna, även om man hävdar att ersättningarna i princip är jämställda förutom att det slår olika med tanke på att Fifa och Uefa har helt andra prispengar till herrar och damer. Här blir förbundets lönesättning för ledare trots allt en tydlig signal om hur man värderar förbundskaptener.

Det blir intressant att se när deklarationerna kommer för 2019. Kommer då Gerhardsson och Wikman ha en rejäl höjning efter VM-bronset i Frankrike? Något jag tvivlar på och det är klart att prispengarna från Fifa är mycket lägre. Samtidigt sänder man som ett förbund tydliga signaler med sin lönesättning.

Generalsekreterare Håkan Sjöstrand som är förbundets högste tjänsteman har en god inkomst i form av närmare 2,3 miljoner kronor för 2018. Intressant att se att han för mästerskapsår som 2016 och 2018 där Sverige tar in prispengar deklarerar högre inkomster. Även om det kan vara andra faktorer, så är det frågan om han också har en bonus på det ekonomiska resultatet?

Naturligtvis måste fotbollsförbundet betala marknadsmässiga löner om man ska rekrytera folk som man anser är rätt för att leda verksamheten. Sjöstrand kom från ICA och hans ersättare som marknadsdirektör, Mats Liedholm, hade 2016 en årslön på närmare tre miljoner vilket var 30 procent mer än Sjöstrand.

Sedan kan jag undra hur mycket lönerna diskuterats i svensk fotboll. Av tradition har man hållit det i en trång cirkel. Ja, man har utvidgat den sedan Lars-Åke Lagrells dagar men löner och bonusar är känsliga frågor i Sverige generellt och extra så i en rörelse där mycket bygger på ideell verksamhet. Klart att en sådan här lista leder till en del diskussioner även på SvFF-kansliet och runt om i fotbollsfamiljen.

Man kan också konstatera att det är lönsamt att vara fotbollsbyråkrat på högsta nivå. Karl-Erik Nilsson är inte bara ordförande i SvFF utan även nästmäktigast i Uefa som förste vicepresident och det ger honom en ersättning på 2,7 miljoner kronor. Man kan dessutom räkna med att allt kring resor och boende på fotboll runt om i världen är omhändertaget av någon part och att hans privata plånbok oftast kan vila.

***

En rehabdag för landslagsspelarna i Doha. Padelturnering eller kolla på ATP-tennis väntade bland annat. De spelare som siktat in sig på en stranddag hade otur för regnvädret som drog in över Qatar under torsdagen är kvar. Mörka och tunga moln hänger över emiratets huvudstad.

***

Startelvan på söndag är given, det blir reserverna. Möjligen att Martin Olsson är tveksam startande och oavsett lär han inte spela 90 minuter. Så här ser det annars ut: Pettersson/Abrahamsson – Sandberg, Da Graca, Une Larsson, Olsson – Kacaniklic, Erlingmark, Saletros, Tankovic – Hedlund, Söder.

Avspark 17:45 lokal tid och 15:45 svensk tid. Matchen går på samma arena som i torsdags, Hamad bin Khalifa Stadium eller så ser man den på C More alternativt Sportkanalen.

***

En av arrangörerna av Sveriges träningsgläger var förvånad över att det bara är Kosovo och Moldavien utöver det svenska landslaget på plats i Qatar. Tidigare år har det varit betydligt fler landslag. Tydligen få som lyssnar till SvFF-basen Karl-Erik Nilssons önskan om att fler länder borde åka hit och spela fotboll vilket han utvecklade i en intervju.

***

Kosovo har 16 debutanter i truppen som ska möta Sverige på söndag. En del svenskbekantingar i den grupp av spelare som är på plats i Qatar.

***

