Schough: "Vi har ett tillräckligt bra lag för att vinna"

Under måndagen samlades landslaget för första gången under 2022. På plats endast elva spelare av Gerhardssons trupp på 24, där resten väntas ansluta under veckan innan den första matchen som spelas på fredag.

- Det känns väldigt bra, det är alltid skönt här. Speciellt när det är fint väder och det var längesen vi sågs sist och då känns det extra när man ses igen, säger Hanna Glas till Fotbollskanalen.

Danmark som ännu inte förlorat en match i sitt VM-kval blir Blågults första test i årets någorlunda annorlunda upplägg. Då det endast är fem lag som deltar i år går gruppettorna direkt till final, och lagen placerade trea, fyra och femma kommer att möta varandra i en varsin halvlek för att placera sig.

- Det är två bra matcher vi kommer att spela. Danmark är alltid riktigt bra, det blir lite derby mot dem. Det blir också två olika typer av fotboll vilket kan vara bra inför EM, säger hon.

Olivia Schough håller med.

- Det blir tufft. Danmark är skickliga så det ska bli väldigt kul. Jag tror att det kommer att bli en väldigt bra match, säger Schough.

Vad tror du om era chanser?

- Givetvis vill vi gå till final. Vi tror på det och vill det, sen skulle vi hamna i en annan situation blir det intressant med tredje, fjärde och femte priset och hur det nu ska gå till. Men vi har ett tillräckligt bra lag för att vinna detta.