SPELARBETYG: Blackstenius bäst - kvartett underkänd

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

Stina Blackstenius

Bäst i Sverige. Ett mål och en assist. Bra vändning och frispelning till Asllani som gjorde 2-1. Bra avslut när hon själv satte 3-1. Var nära att göra ett mål till, men bollen träffade ribban.

Johanna Rytting Kaneryd

Bra prestation när hon snurrade runt på vänsterkanten innan 2-1-målet. Gjorde det även bra när hon löpte sig loss i djupet och spelade fram till 3-1. Nära en till assist när hon hittade Blackstenius som dock träffade ribban.

Kosovare Asllani

UT 90. Jättebra första halvlek. Svag andra halvlek. Var involverad i de tre första målen. Slog hörnan till 1-0. Iskallt avslut när hon satte 2-1. Sedan bra press och vann tillbaka boll innan 3-1. Gick sedan ner sig i andra halvlek och tappade boll flera gånger. Gav bort bollen innan 3-3.

Annons

Magdalena Eriksson

Lång och bra djupledspass efter bara några sekunder så att Sverige fick hörnan som det blev 1-0 på. Den i backlinjen med bäst passningsspel och spelförståelse.

Filippa Angeldahl

UT 62. Sverige ledde med 3-2 när Angeldahl klev av. Fick lägga ner ett stort defensivt jobb, och det med blandat resultat mot ett väldigt spelskickligt motstånd som löste upp stora ytor centralt.

Jennifer Falk

Svårt att få ett bättre betyg än en tvåa när det blir fem insläppta mål. Men Falk gjorde ändå ingen dåligt insats utan svarade för flera fina räddningar. Det kunde ha blivit en ännu större förlust.

Amanda Nildén

UT 62. Sverige ledde med 3-2 när Nildén klev av. Fick lägga stor vikt vid defensiven och det med blandat resultat.

Jonna Andersson

IN 62. Svårt läge att hoppa in i när Spanien tog över fullständigt. Var på väg att ställa till det rejält efter en svag passning som ställde hela laget så att Spanien var nära att kontra in 3-3.

Annons

Hanna Bennison

IN 62. Klarade inte täppa till det centralt, vilket var det som Sverige behövde.

Hanna Lundkvist

UT 82. Kom fel i position för många gånger så att Spanien kunde hitta en fri yta. På den kanten där inlägget till 1-1 och 2-3 kom. Överspelad med en tunnel så att det var nära ytterligare ett baklängesmål. Sedan olycklig vid 3-3, först överspelad och missade sedan en nick.

Julia Zigiotti Olme

Nickade in 1-0 efter bara några sekunder. Sedan blev det till att kämpa centralt. Hade en jobbig match och fick jaga och jaga när Spanien spelade sig förbi centralt.

Linda Sembrant

UT 82. Ojämn prestation. Bra i presspel. Svag i passningsspel. Kraven ska vara högre på en av de mest rutinerade spelarna. Gick bort sig vid 3-4.

Amanda Ilestedt

Missade markering vid 1-1, var även borta vid 2-3 och låg fel i position när det var nära att bli 3-3. Var också nära att ställa till det när hon omarkerad skulle ta ner en boll vid mittplan, men tappade den så att det blev en farlig kontring.

Annons

Spelade för kort tid för att betygsättas: Madelen Janogy (IN 82), Josefine Rybrink (IN 82), Rosa Kafaji (IN 90).