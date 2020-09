SPELARBETYG: Kvartett stack ut i Sveriges förlust

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd



-



-

Robin Olsen

Efter en mindre bra insats mot Frankrike var Olsen nu vass. Stod för flera fina räddningar på avslut från Cristiano Ronaldo och Joao Felix. Kunde inte göra mycket åt de två målen.

Ludwig Augustinsson

Vänsterbacken var vaken i defensiven och hade koll på sin kant. Fyllde också på framåt. En fin insats när han nu fick chansen, efter att Pierre Bengtsson spelade mot Frankrike.

Dejan Kulusevski

UT 90. Första landskampen från start bådade gott, trots att det blev förlust. Fick lägga störst vikt på försvarsspelet och gjorde det bra. I offensiven var han flera gånger finurlig med bollen, löste situationer och hittade några gånger lagkamraterna i fina ytor.



Kristoffer Olsson

Gjorde en väldigt fin första halvlek med många smarta och raka passningar. Blev något påverkad av att mittfältskompisen Svensson blev utvisad och var stora delar av andra halvlek ensam central mittfältare. Blev lägre i position och fick slita i defensiven.

Emil Krafth

Högerbacken ställdes en hel del mot Ronaldo, och skötte sig bra. Tappade helt bort Pepe på ett inlägg i den 20:e minuten och då räddades han av att mittbacken missade bollen.

Filip Helander

Vann en nickduell som gav Marcus Berg ett tidigt jätteläge, och stod för ett uppoffrande spel i defensiven. Mittbacken hade för det mesta koll på Portugals offensiva stjärnor.

Pontus Jansson

Mittbacken tog för sig igen. Verbal som vanligt och stark i duellspelet. Bra med boll. Gav Ronaldo lite yta vid 2-0-målet, och då small det.

Emil Forsberg

UT 79. Blandade och gav. Ett starkt defensiv jobb av Forsberg och hjälpte Augustinsson mycket och bröt anfall. Men kan mer i offensiven. Flera svaga frisparkar.



Marcus Berg

Fick ett bra avslutsläge efter bara två minuter, var helt omarkerad framför mål men nickade utanför. En svår match som anfallare med tanke på att det var mycket Portugal och att Sverige spelade med tio man i hela andra halvlek. Men gjorde ett starkt jobb, var lojal och vann många bollar och bröt anfall.



Alexander Isak

UT 72. En svår match som anfallare med tanke på att det var mycket Portugal och att Sverige spelade med tio man i hela andra halvlek. Kämpade och slet och hjälpte till i defensiven. Visade upp sitt fina driv en gång. Men hade annars svårt att skapa.

Gustav Svensson

Utvisad efter 44 minuter efter att ha fått två gula kort. Hann inte med i tempot och kom in sent vid båda gula. När han drog på sig sitt andra gula och åkte ut så fick Portugal frispark och Ronaldo gjorde 1-0. Mardröm.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Robin Quiason (IN 71), Mattias Svanberg (IN 79), Albin Ekdal (IN 90)